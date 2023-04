Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

64658 Fürth (Odenwald) (ots) – Am Donnerstag, den 20.04.2023, ereignete sich

zwischen 10:30 Uhr und 11:45 Uhr in der Schulstraße in Fürth eine

Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde der linke Außenspiegel eines grauen VW,

welcher auf Höhe der Hausnummer 38 abgestellt war, vermutlich beim Vorbeifahren

durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich

hierbei auf mehrere hundert Euro. Anschließend setzte der Fahrzeugführer seine

Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können,

werden gebeten, sich mit der Polizeistation Heppenheim in Verbindung zu setzen.

Heppenheim: Zwei Firmeneinbrüche/Polizei sucht Zeugen

Heppenheim (ots) – Ein Autohaus in der Opelstraße sowie eine Autovermietung in

der Taunusstraße gerieten in der Nacht zum Donnerstag (20.04.) in das Visier von

Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in die Gebäude und

ließen im Autohaus zwei Winkelschleifer mitgehen. Mit einem der Geräte öffneten

sie in den Räumen der Autovermietung einen Tresor und ließen den Inhalt im Büro

zurück. Den ungebetenen Besucher gelang unerkannt die Flucht.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter

der Telefonnummer 06252/7060..

Bensheim: Zigarettenautomat im Visier/Kriminelles Duo flüchtet

Bensheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (20.04.), gegen 3.30 Uhr, haben

sich zwei noch unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in der Darmstädter

Straße in Auerbach zu schaffen gemacht.

Ein Zeuge überraschte das Duo dabei, als sie gerade versuchten das Schloss des

Automaten aufzusägen. Ihr kriminelles Vorhaben blieb glücklicherweise erfolglos

und die beiden Unbekannten traten die Flucht an. Beide wurden auf ein Alter von

etwa 20 bis 30 Jahre und eine Körpergröße von 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt. Sie

trugen dunkle Kleidung, führten Rucksäcke mit sich und sprachen in einer

ausländischen Sprache.

Der an dem Zigarettenautomaten verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro

geschätzt. Das Kommissariat 41 in Bensheim ermittelt in diesem Fall und nimmt

alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der Rufnummer 06251/8468-0

entgegen.

Fürth: Einbruch in Tierpark-Kiosk

Fürth (ots) – Vorwiegend Münzgeld haben noch unbekannte Täter in der Nacht zum

Donnerstag (20.04.) aus dem Tierpark-Kiosk in Erlenbach erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam durch

ein Fenster Zugang in das Gebäude, hebelten dort noch weitere Türen auf,

durchsuchten Schränke und schnappten sich das Geld. Anschließend traten die

ungebetenen Besucher mit der Beute die Flucht an.

Das Kommissariat 41 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen und

nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 sachdienliche Hinweise entgegen.

Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Viernheim (ots) – Viernheim: Am Samstag (18.04.) gegen 17:00 Uhr ereignete sich

ein Verkehrsunfall auf der Alten Mannheimer Straße in der Höhe der

Entlastungsstraße West. Hierbei kollidierte ein 76-jähriger Heddesheimer, der

mit seinem PKW von der Entlastungsstraße West auf die Alte Mannheimer Straße

abbiegen wollte, mit einem aus Viernheim stammenden 26-jährigen Autofahrer, der

die Alte Mannheimer Straße befuhr. Die Bilanz lautet ein Leichtverletzter und

ca. 35000EUR Sachschaden. Die Alte-Mannheimer-Straße war aufgrund der

Bergungsarbeiten bis 20:00 Uhr teilweise gesperrt. Zeugen des Vorfalls werden

gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der

Telefonnummer 06206/ 9440-0 zu melden.

Berauscht am Steuer

Lorsch (ots) – Lorsch: Einen 45 Jahre alten Autofahrer kontrollierten Beamte der

Polizeistation Heppenheim am Mittwochabend (19.04.) in der Kriemhildenstraße

Straße in 64653 Lorsch

Rasch ergaben sich Anzeichen darauf, dass der Fahrzeugführer trotz vorherigem

Konsum von Amphetamin am Straßenverkehr teilnahm. Er wurde daraufhin vorläufig

festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet

nun ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Darmstadt

Darmstadt-Dieburg

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Ober-Ramstadt (ots) – Am Dienstag den 18.04. zwischen 8 Uhr und 18 Uhr, wurde

ein weißer VW Caddy, welcher in der „Baustraße“ Ecke „Ernst-Ludwig-Straße“ am

Fahrbahnrand parkte, von einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer, beschädigt.

Der Sachschaden im Bereich der Fahrerseite wird derzeit auf mindestens 200 Euro

geschätzt.

Die Polizei in Ober-Ramstadt hat ein Verfahren wegen des Verdachts der

Unfallflucht eingeleitet. Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem möglichen Verursacher geben können

(Rufnummer 06154/6330-0).

Gross-Gerau

Kreis Groß-Gerau: Waffen, Rauschgift, Haftbefehle und eine geschlossene Shisha-Bar

Einsatzkräfte der Polizeidirektion Groß-Gerau führten am Mittwoch (19.4.) mit Unterstützung der Hessischen Bereitschaftspolizei intensive Kontrollmaßnahmen im Kreisgebiet durch.

Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks wurde an der Bundesstraße 44 gegenüber des Falltorhauses zwischen 18 Uhr und Mitternacht eine größere Kontrollstelle eingerichtet. Einsatzkräfte stoppten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer aus beiden Richtungen und führten insgesamt 92 Fahrzeuge der Kontrolle zu. Hier nahmen die Beamtinnen und Beamten insgesamt 118 Personen genauer unter die Lupe. Auch der Rauschgiftspürhund „Maleck“ kam bei der Durchsuchung einzelner Fahrzeuge zum Einsatz, zudem überprüfte ein Urkundenvorprüfer die Dokumente. Zusätzlich war ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Darmstadt bei den Kontrollmaßnahmen am Einsatzort anwesend.

Fünf Wagenlenker waren insgesamt ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs, weshalb die Fahrt unfreiwillig zu Ende war und Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurden.

Auch gegen einen 20 Jahre alten Fahrer erstatteten die Polizeikräfte Strafanzeige. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Amphetamin. Der 20-Jährige musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. In seinem Auto stießen die Ordnungshüter zudem auf circa zwei Gramm Marihuana, welches im Anschluss sichergestellt wurde.

Ein anderer Fahrzeugführer wird sich wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten müssen. Er führte einen Teleskopschlagstock mit sich, den die Einsatzkräfte in amtliche Verwahrung nahmen. Ein 34-jähriger Mitfahrer eines Transporters war zudem durch zwei offene Haftbefehle in den Fokus der Kontrollierenden geraten. Der Mann konnte seine Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt schließlich durch die Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von circa 4000 Euro abwenden.

Parallel zu den Verkehrskontrollen führte die Polizei im Rahmen der Amtshilfe mit dem Ordnungsamt Mörfelden-Walldorf, dem Hauptzollamt Darmstadt sowie mit der Bauaufsicht des Landratsamtes Groß-Gerau in Mörfelden-Walldorf Gaststättenkontrollen durch. Insgesamt überprüften die Kontrolleure sieben Betriebe und 41 Personen. Bei einer Shisha-Bar wurde die sofortige Schließung angeordnet. Dort wurden gravierende baurechtliche Mängel und Verstöße gegen die Steuergesetzgebung festgestellt.

Die Sicherstellung von über 30 Kilogramm unversteuerten Tabaks, vier eingeleiteten Strafverfahren, drei gefertigten Ordnungswidrigkeitsanzeigen, zwei Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz sowie eine sichergestellte Pistole und ein verbotenes Springmesser waren die Bilanz der Gaststättenkontrollen.

In den Mittagsstunden zwischen 11 und 17 Uhr hatten Beamtinnen und Beamte im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen bereits 65 Fahrzeuge gestoppt und über 80 Personen kontrolliert. Die Kontrollen fanden auf der Bundesstraße 486 im Bereich der Langener Straße sowie bei Mönchbruch statt. Hier ahndeten die Einsatzkräfte 40 Ordnungswidrigkeiten und einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Gegen Mitternacht waren die polizeilichen Maßnahmen beendet. Das erzielte Ergebnis zeigt, wie wichtig solche Kontrollmaßnahmen sind. Das Polizeipräsidium Südhessen bedankt sich zudem bei allen Unterstützungskräften. Die überwiegende Mehrheit der kontrollierten Verkehrsteilnehmer zeigte zudem viel Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen und die Arbeit der Polizei allgemein.