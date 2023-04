Internetbetrug führt zur Inhaftierung

Mainz (ots) – Am Morgen des 18. April 2023 wurde ein 36-jähriger Mann am

Hauptbahnhof Mainz durch eine Streife der Bundespolizei kontrolliert. Bei der

Überprüfung der Personalien wurde festgestellt, dass gegen ihn ein

Vollstreckungshaftbefehl vorlag.

Demnach hatte der Mann einen Thermomix über eine Internetplattform angeboten, diesen jedoch nach Erhalt des Kaufbetrages von 807 EUR nicht geliefert. Nun rächte sich die Betrugsmasche, denn der 36-Jährige wurde aufgrund des Internetbetrugs durch das Amtsgericht Ingolstadt zu einer Geldstrafe von 200 EUR sowie einer Wertersatzeinziehung von insgesamt 807,00 EUR zuzüglich der Verfahrenskosten von 77,50 EUR verurteilt.

Da er den Gesamtbetrag in Höhe von 1084,50 EUR nicht entrichten konnte, wurde der

Betrüger in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach eingeliefert und verbüßt dort nun

die Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Sankt Johann (ots) – 19.04., Hindeburgstraße, 19:12 Uhr – Bei einer Streifenfahrt wurde der Fahrer eines Ford Focus einer Kontrolle unterzogen. Bereits beim Verlassen des PKW zeigte er drogentypische Verhaltens-Auffälligkeiten. Ein Drogentest fiel positiv aus. Der Betroffene gab nach Belehrung an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren.

Grund für den regelmäßigen Konsum sei eine Autoimmun-Erkrankung, weshalb er unter Schlafproblemen leide. Er wurde mit auf die Dienststelle zur Entnahme einer Blutprobe genommen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots) 19.04., Saarlandstraße, 14:30 Uhr – Im Rahmen einer Kontrollstelle wurde der Fahrer eines Opels einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 35-Jährige gab zunächst falsche Personalien an, eine Recherche ergab dann, dass er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Ladendiebstahl

Bingen (ots) – 19.04., Basilikastraße, 09:50 Uhr. Der Eigentümer eines Supermarkts am City-Center meldete einen Mann, der eben Getränke in seinen Rucksack stecken wollte, dann seine Meinung geändert hatte und dafür im benachbarten Drogerie-Markt fünf Paar Socken in die Tasche gesteckt hatte.

Die herbeigerufenen Beamten fanden bei der Durchsuchung im Rucksack 2 unauffällige Werkzeuge. Der Mann erhielt einen Platzverweis für das City-Center.