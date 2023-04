Diebstahl von Bienenvölkern – Hinweise erbeten

Meddersheim (ots) – Vermutlich in der Nacht zum Mittwoch wurden in der Gemarkung Meddersheim in der Flur „Hottenbach“ (Freigelände außerhalb der Ortslage Richtung Bärweiler) insgesamt 4 Bienenvölker mitsamt den entsprechenden Behältnissen entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirn entgegen.

Versuchter Diebstahl von Aluminiumkabel und Sachbeschädigung

Kirn (ots) – Im Zeitraum von Montag, den 03.04.2023, 14:00 Uhr bis Montag, den 17.04.2023, 11:00 Uhr, wurde in Monzingen, Soonwaldstraße, am dortigen Umspannwerk, von derzeit unbekannten Tätern versucht eine Rolle mit Aluminiumkabel zu entwenden.

Außerdem wurde hierbei der dort befindliche Maschendrahtzaun aufgeschnitten und beschädigt. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560 in Verbindung zu setzen.