Polizisten knacken Fahrradschloss

Kaiserslautern (ots) – Einen schlechten „Scherz“ haben sich Unbekannte am Mittwoch in der Fruchthallstraße erlaubt. An einem abgestellten Fahrrad brachten sie ein zusätzliches Schloss an, so dass es nicht genutzt werden konnte. Die Eigentümerin des betroffenen Fahrrads meldete sich am späten Abend bei der Polizei und berichtete, dass sie ihr Zweirad gegen 17 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 29 abstellte und mit ihrem Fahrradschloss sicherte.

Dann ging sie zu ihrer Arbeitsstelle. Als die junge Frau gegen 22.20 Uhr wieder zu ihrem

„Drahtesel“ kam, stellte sie fest, dass sich ein weiteres Schloss am Fahrrad

befand, für das sie natürlich keinen Schlüssel hatte.

Weil die 22-Jährige nachweisen konnte, dass es sich tatsächlich um ihr Fahrrad handelt, durchtrennten Polizeibeamte das unbefugt angebrachte zusätzliche Schloss mit einem Bolzenschneider, damit die Frau nach Hause radeln konnte. |cri

Nicht die Küche, sondern Essen brannte

Kaiserslautern (ots) – Ein Küchenbrand ist der Feuerwehr und der Polizei am Mittwochabend aus der Marienburger Straße gemeldet worden. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass nicht die Küche brannte, sondern lediglich Essen auf dem Herd angebrannt war und Qualm verursacht hatte.

Die Einsatzkräfte löschten die „Überbleibsel“ des Abendessens. Ein Gebäudeschaden entstand nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Es wurde auch niemand verletzt. Nach nicht einmal einer Stunde war der „Spuk“ wieder vorbei. |cri

Kontrolle am späten Abend

Kaiserslautern (ots) – Am späten Mittwochabend haben Polizeibeamte der PI Kaiserslautern 2 in der Pariser Straße eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Innerhalb einer Stunde wurden rund 20 Fahrzeuge überprüft, wobei mehrere Mängelberichte ausgestellt werden mussten. Außerdem erwischten die Beamten einen alkoholisierten Autofahrer und zogen ihn aus dem Verkehr.

Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf dem Weg in Richtung Innenstadt, und als er kontrolliert werden sollte, rochen die Polizisten seine Alkoholfahne. Ein erster Alco-Test vor Ort zeigte einen Wert von 0,65 Promille an. Der 27-Jährige musste deshalb für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Sein Fahrzeugschlüssel, der Führerschein und die Papiere wurden vorläufig sichergestellt.

Der Mann kann sie bei der Polizei abholen, wenn er wieder nüchtern ist. Auf ihn kommt eine

Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss zu. |cri

E-Bikes und Mountainbike gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Fahrraddiebe haben zu Wochenbeginn in der Theodor-Heuss-Straße zugeschlagen. Aus dem Abstellraum eines Mehrfamilienhauses stahlen sie in der Nacht von Montag auf Dienstag gleich zwei E-Bikes. Es handelt sich um zwei Damen-Pedelecs, eines der Marke Flyer mit silber-grau-schwarzem Rahmen und schwarzer Korbtasche sowie eines der Marke Kalkhoff mit schwarzem Rahmen, grün-schwarzem Sattel und einer Klingel mit Kompass.

Beide Fahrräder standen in dem „Fahrradkeller“ des Anwesens, der sich neben einer Tiefgarage befindet. Sie wurden am Montagnachmittag gegen 15 Uhr noch gesehen, am nächsten Morgen gegen 8 Uhr stellte einer der Eigentümer fest, dass sie verschwunden sind.

Von einem der Pedelecs blieb das Fahrradschloss zurück, mit dem es an einer Regenrinne gesichert war. Die Täter hatten das Schloss einfach durchtrennt. Beide Räder haben einen Wert von jeweils etwas mehr als 2.000 Euro.

Zeugen, die gesehen haben, wer die E-Bikes abtransportierte oder mit ihnen davonfuhr, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen.

Auch am Kennedyplatz verschwand am Montag ein Fahrrad. Es war mit einem Kettenschloss an einer Straßenlaterne befestigt und wurde zwischen 7.30 und 15 Uhr von unbekannten Tätern mitgenommen. In diesem Fall handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Scott mit weißem Rahmen und dem grünen Schriftzug „Scott Voltage“. Hinweise zu diesem Diebstahl nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Durchwahl -2150 entgegen. |cri

Ladendieb beschädigt seine Beute

Kaiserslautern (ots) – Mitarbeiter eines Modehauses in der Fackelstraße alarmierten am Mittwochvormittag die Polizei, weil es gerade zu einem Ladendiebstahl gekommen war. Die Täter, zwei Männer, hätten sich zwei hochwertige Steppjacken geschnappt und seien damit aus dem Geschäft und in Richtung der Mall davongerannt.

Dank der Täterbeschreibung konnten die ausgerückten Polizeibeamten wenig später einen 32-Jährigen in der Einkaufspassage stellen. Bei sich hatte er die beiden gestohlenen Jacken. Allerdings waren sie verschmutzt und beschädigt.

Die Kleidungsstücke wurden sichergestellt und dem mutmaßlichen Täter ein Platzverweis erteilt. Der 32-Jährige muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen Ladendiebstahls rechnen. Nach seinem Komplizen wird noch gesucht. |cri

Absichtlich Autos zerkratzt?

Kaiserslautern (ots) – Eine unangenehme Überraschung hat eine junge Frau am Montag in der Bännjerstraße erlebt. Die 18-Jährige hatte ihren Toyota Yaris am Morgen auf einem öffentlichen Parkplatz neben dem Haus Nummer 98 abgestellt und war zur Schule gegangen. Als sie in der Mittagszeit zu ihrem Pkw zurückkam, entdeckte sie einen langen Kratzer an der Fahrertür unterhalb des Türgriffs.

Eine erste Befragung von Personen im Umfeld ergab keine Hinweise auf den oder die Täter. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen zwischen 08 und 13.30 Uhr etwas aufgefallen ist. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen.

Ähnlich ging es am vergangenen Samstag einem Mann in der Straße am „Kniebrech“. Wie der 30-Jährige jetzt der Polizei meldete, wurde sein Pkw von unbekannten Tätern zwischen 07 und 11 Uhr stark zerkratzt.

Als der Mann zu seinem VW kam, stellte er frische Kratzer an der Fahrzeugfront fest. Jemand hatte den Wagen offenbar mit einem Gegenstand traktiert. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise geben können, wer sich im fraglichen Zeitraum an dem Auto zu schaffen gemacht hat, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Ladendiebstahl mit weiteren Folgen

Kaiserslautern (ots) – Zwei Männer haben sich am Mittwochmittag in einem Geschäft in der Eisenbahnstraße an den Waren bedient, ohne zu bezahlen. Einer der beiden lenkte die Inhaberin ab, während der andere verschiedene Artikel im Gesamtwert von über 800 Euro einsteckte. Als die Frau die Männer auf den Diebstahl ansprach, flüchteten sie in Richtung Stadtmitte.

Aufgrund der Beschreibung der zwei Diebe konnten Polizeibeamte einen der beiden am Nachmittag

in der Kanalstraße antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Ein Richter ordnete die Durchsuchung seiner Wohnung sowie der des Bruders und einer Bekannten an. Es konnten keine Artikel aus dem Ladendiebstahl aufgefunden werden.

Dafür fanden die Beamten in der Wohnung der 26-jährigen Bekannten einen Löffel mit Anhaftungen von Amphetamin, eine Krankenkassenkarte, die nicht ihr gehörte, sowie einen falschen 50-Euro-Schein. Die Sachen wurden sichergestellt.

Ebenfalls war die Mutter der 26-Jährigen anwesend. Bei der Überprüfung ihrer Personalien kam heraus, dass gegen sie ein Haftbefehl vorlag. Demnach war sie zu einer Geldstrafe von 200 Euro oder einer Freiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt worden. Auf der Dienststelle beglich die Frau den offenen Geldbetrag und konnte damit eine Einlieferung in eine JVA abwenden.

Wegen des Ladendiebstahls wurden Strafverfahren gegen den Mann und seinen Bruder

eingeleitet. Die Ermittlungen wegen des möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, des Inverkehrbringens von Falschgeldes und möglichen Diebstahls gegen die 26-Jährige dauern an. |elz

Katalysatoren im Visier von Dieben

Kaiserslautern (ots) – Fahrzeugkatalysatoren sind bei Dieben nach wie vor beliebt. Am Mittwoch wurden der Polizei gleich drei „Kat“-Diebstähle aus dem Stadtgebiet gemeldet. Betroffen waren Fahrzeuge, die in der Holtzendorffstraße, der Königstraße sowie der Gottlieb-Daimler-Straße abgestellt waren.

Den größten Schaden richteten die unbekannten Täter in der Gottlieb-Daimler-Straße an. Hier machten sie sich an einem VW Polo zu schaffen, der in Höhe des Hauses Nummer 64 stand. Wie die Halterin am Mittwochabend der Polizei meldete, wollte sie ihren Pkw nach zweitägiger Parkzeit erstmals wieder benutzen. Sie startete den Motor und wunderte sich über die lauten Geräusche beim Anlassen.

Als sie nachschaute, stellte die junge Frau fest, dass sich kein Katalysator mehr am Fahrzeug befand. Unbekannte hatten den Wagen offenbar aufgebockt und die beiden Endrohre der Auspuffanlage mit einer Säge abgetrennt. Von den Tätern fehlt jede Spur. Die Tatzeit liegt zwischen Montagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochabend, 19 Uhr.

Ähnlich ging es einem Anwohner der Königstraße am Mittwochmorgen. Als er gegen 06.30 Uhr in seinen BMW stieg, den er am Abend zuvor in Höhe des Hauses Nummer 115 abgestellt hatte, wurde er beim Starten stutzig wegen des lauten Motorgeräuschs. Ein Blick unters Fahrzeug bestätigte: Der Katalysator war über Nacht zwischen 19.30 Uhr und 06.30 Uhr „verschwunden“. Auch hier gibt es bislang keine Hinweise auf mögliche Täter.

Ebenso in der Holtzendorffstraße: Hier montierten Unbekannte zwischen Dienstag, 18.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr, auf dem Mitfahrerparkplatz KL-Ost an einem VW Golf den Katalysator ab. Schaden: mehrere hundert Euro.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 oder -2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Erneuter Betrug bei der Wohnungssuche

Kaiserslautern (ots) – Erneut ist der Kriminalpolizei ein Betrug bei der Wohnungssuche gemeldet worden. Ein 42-Jähriger stieß über eine Anzeigenplattform im Internet auf eine Annonce für eine Wohnung in Kaiserslautern. Er nahm Kontaktmit dem vermeintlichen Vermieter auf. Über einen Messengerdienst einigte sich die beiden über die Zahlung einer Kaution von mehr als 1.800 Euro im Voraus.

Ohne die Wohnung vorher besichtigt zu haben, überwies der 42-Jährige das Geld auf ein ausländisches Konto. Danach brach der Kontakt zu dem angeblichen Vermieter ab. Wie sich herausstellte, fiel der Mann auf Betrüger herein. Jetzt ermittelt die Polizei. |elz

Einbruch in Mensa

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher sind in der Nacht zu Donnerstag in das Mensagebäude der Fachhochschule eingebrochen. Die zwei Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf und versuchten dann, zwei Kartenaufladegeräte gewaltsam zu öffnen. Dabei wurden sie von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gestört.

Die beiden Männer ergriffen die Flucht. Einer verlor dabei einen Schlüsselbund. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung trafen die eingesetzten Polizeibeamten einen amtsbekannten 45-Jährigen an, der auf die Beschreibung des Sicherheitsdienstes passte. Wie sich herausstellte, passten auch Schlüssel des verlorenen Schlüsselbundes an seiner Wohnung.

Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchdiebstahls zu. Die Ermittlungen zu dem zweiten Mann laufen. |elz

Kreis Kaiserslautern

Ladendiebinnen überführt

Mehlingen (ots) – Mitarbeiterinnen eines Supermarktes in der Ludwigstraße haben am Mittwochnachmittag zwei Ladendiebinnen überführt. Die beiden Frauen hatten die Aufmerksamkeit des Personals auf sich gezogen, da sie schon bei früheren Einkäufen im Markt aufgefallen waren und der Verdacht bestand, dass sie schon mehrmals „lange Finge“ gemacht haben.

Und tatsächlich: Die Mitarbeiterinnen konnten beobachten, wie das Duo auf seinem

Weg durch den Verkaufsraum diverse Produkte im Einkaufswagen ablegte –

gleichzeitig aber auch Artikel in eine Tasche packte, in einen Rucksack steckte

und in einem Fach am Kinderwagen verstaute. An der Kasse angekommen, bezahlten

sie nur die Sachen, die im Einkaufswagen lagen.

Die alarmierte Polizeistreife stellte das diebische Duo kurz darauf außerhalb

des Marktes. Beide Frauen mussten mit zur Dienststelle kommen. Sie wurden

erkennungsdienstlich behandelt und das Diebesgut sichergestellt. Ein

Strafverfahren ist eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri