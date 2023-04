Brückenwerfer auf der B37 – Auto beschädigt

Heidelberg (ots) – Großes Glück hatte ein 41-jähriger Ford-Fahrer, der am Mittwoch 19.04.2023 gegen 15 Uhr, auf der B37 von Ladenburg in Richtung Heidelberg unterwegs gewesen war.

Auf der Brücke des Wieblinger Weges sah der Mann zwei Personen stehen, eine davon trug weiße Oberbekleidung mit Kapuze. Kurz bevor er die beiden passierte, hörte der Fahrer plötzlich zwei Knallgeräusche.

Als er kurz darauf sein Auto auf Schäden hin untersuchte, bemerkte er auf dem Dach und der Motorhaube zwei kleine Dellen. Was genau den Schaden verursachte, ist derzeit noch nicht bekannt. Zum Glück wurde durch die Wurfgeschosse niemand verletzt, aber es entstand

erheblicher Sachschaden in Höhe von knapp 2.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221/3418-0, zu melden.

21-jähriger Roller-Fahrer verursacht unter Drogeneinfluss einen Unfall

Heidelberg (ots) – Ein 21-jähriger Ford-Fahrer fuhr am Mittwoch 19.04.2023 um 19:45 Uhr, die Mannheimer Straße entlang. Aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeugs musste der Fahrer des Ford verkehrsbedingt halten, als ihm plötzlich ein 21-jähriger Roller-Fahrer von hinten auffuhr. Durch den Aufprall verlor der Roller-Fahrer das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, wodurch er sich leicht verletzte.

Durch die hinzugezogenen Beamten des Verkehrsdiensts Mannheim und der daraufhin eingeleiteten Unfallaufnahme, konnten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 21-jährigen Roller-Fahrer feststellen. Ein positiver Urintest auf THC erhärtete den Verdacht der Beamten, weshalb dem 21-Jährigen eine Blutprobe entnommen wurde.

Bei einer weiteren Überprüfung konnte festgestellt werden, dass dieser zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Auf eine medizinische Versorgung verzichtete der Unfallverursacher.

Der 21-jährige Roller-Fahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, der

Fahrt unter Drogen sowie dem Verdacht des Betäubungsmittelbesitzes verantworten.

Mehrere Keller aufgebrochen

Heidelberg-Rohrbach/Kirchheim (ots) – In der Zeit zwischen Montag, 18.40 Uhr bis Mittwoch, 19.00 Uhr, brachen ein oder mehrere unbekannte Täter einen Kellerraum in einem

Mehrfamilienhaus in der John-Zenger-Straße auf. Der Keller wurde durchwühlt, entwendet wurde jedoch nichts. Der Sachschaden an der Kellertür beläuft sich auf ca. 600 EUR.

In Kirchheim, in der Straße im Hüttenbühl, kam es ebenfalls zu einem Kelleraufbruch in einem Mehrfamilienhaus. Hier wurden 3 Kellerräume gewaltsam geöffnet und verschiedene Gegenstände entwendet. Der Diebstahlschaden beträgt mehrere hundert Euro.

Der Tatzeitraum kann bislang nicht eingegrenzt werden. Das Polizeirevier Heidelberg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern oder zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221-3418-0 zu melden.

Betrunkener Unfallfahrer tauscht Platz mit Beifahrer

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch ereignete sich ein Auffahrunfall auf dem Czernyring mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Auf Höhe der Einmündung Max-Jarecki-Straße bremste gegen 17 Uhr ein Mercedes-Fahrer auf Grund einer roten Ampel ab. Der hinter ihm fahrende Ford-Kleintransporter konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr dem PKW hinten auf.

Am Mercedes entstand ein Schaden von knapp 1.000 Euro. Zwei Zeugen beobachteten dann, dass der 27-jährige Unfallverursacher mit dem Beifahrer den Sitz tauschte. Das wohl nicht ohne

Grund, denn die Polizei stellte bei einer Überprüfung der Fahrtauglichkeit des tatsächlichen Fahrers fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Test ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Zudem hatte er gar keinen Führerschein,

ganz im Gegensatz zu seinem nüchternen Beifahrer. Warum dann nicht dieser fuhr, bleibt ein Rätsel. Dem 27-Jährigen wurde nach einer Blutprobe das weitere Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Gegen den 47-jährigen Beifahrer wird nun wegen Strafvereitelung ermittelt und der Halter des Kleintransporters muss mit einem Strafverfahren rechnen, weil er zugelassen hat, dass der 27-Jährige ohne Fahrerlaubnis mit seinem Kleintransporter fuhr.