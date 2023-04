Unfallflucht nach Zusammenstoß zweier Radfahrer

Mannheim (ots) – Am Mittwochnachmittag, um 17:15 Uhr, ereignete sich auf dem Radweg der Kirschgartshäuser Straße ein Unfall mit zwei Fahrradfahrern. Ein 64-jähriger Radfahrer fuhr die Kirschgartshäuser Straße entlang, als plötzlich ein aus unbekannter Richtung kommender Mann mit seinem Fahrrad den Weg kreuzte und mit dem 64-Jährigen kollidierte.

Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden am Fahrrad des 64-Jährigen. Als sich dieser nach den Personalien des bisher unbekannten Radfahrers erkundigte, flüchtete dieser von der Unfallstelle. Ob ein Schaden am Fahrrad des unbekannten

Radfahrers entstand, ist derzeit unklar. Die Gesamthöhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der unbekannte Radfahrer konnte wie folgt beschrieben werden:

männlich; er trug eine schwarz/weiße Basecap mit der Aufschrift „NY“, eine beige/weiße Jacke, einen Rucksack sowie eine schwarze Sonnenbrille.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Unfallermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer: 0621/77769-0 entgegen genommen.

Zwei Personen nach Unfall leicht verletzt

Mannheim (ots) – Am Mittwochmorgen ereignete sich gegen 9 Uhr in der Wilhelm-Varnholt-Allee ein Unfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Bei einem Fahrstreifenwechsel von der mittleren auf die linke Fahrspur übersah ein 26-jähriger VW-Fahrer den auf der linken Fahrspur fahrenden 27-jährigen Smart-Fahrer, sodass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten.

Durch den Zusammenstoß geriet der Fahrer des Smart ins Schleudern und kam in entgegen gesetzter Fahrtrichtung, inmitten der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Aufprall wurden die Airbags des Smart ausgelöst. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert.

Die verunfallten Fahrzeuge wurden nach der Unfallaufnahme abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat nun die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Mannheim (ots) – 10 Uhr – Die bei dem Unfall verletzte E-Scooter-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Der Verkehrsdienst des Polizeipräsidiums Mannheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Der Einsatz der Rettungskräfte ist beendet, es kommt zu keinerlei Verkehrsbeeinträchtigungen mehr.

(ots) – 09:30 Uhr. Gegen 09 Uhr kam es in der Mittelstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw-Fahrer eine E-Scooter-Fahrerin touchiert hat. Diese zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen zu, die derzeit medizinisch behandelt werden. Aufgrund des Einsatzes der Rettungskräfte muss der Straßenbahnverkehr derzeit umgeleitet werden.

Es kommt zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Mittelstraße.

Vorfahrt missachtet – Unfall mit zwei beteiligten PKW

Mannheim (ots) – Am Mittwochnachmittag, gegen 15:30 Uhr, ereignete sich in der Käfertaler Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Ein 55-jähriger Fahrer eines VWs fuhr von einem Grundstück in den fließenden Verkehr auf die Käfertaler Straße ein und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 35-jährigen Opelfahrerin.

In Folge des Unfalls wurden beide Unfallbeteiligten leicht verletzt und in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim. Gegen den Fahrer des VWs wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Trickbetrüger gaben sich als Mitarbeiter der Stadtwerke aus

Mannheim (ots) – Am Dienstag gegen 12 Uhr, bekam eine 91-Jährige aus Feudenheim überraschend Besuch von drei Männern. Diese stellten sich als Mitarbeiter der Stadtwerke Mannheim vor und behaupteten, für eine Überprüfung der Wasserleitungen ins Haus zu müssen. Zwei der drei gingen sofort in den Keller, vermutlich um dort nach Wertgegenständen zu suchen.

Der dritte Mann verwickelte die ältere Dame in ein Gespräch. Zufällig bemerkte dies ein Anwohner aus der Nachbarschaft und fragte den angeblichen Mitarbeiter der Stadtwerke nach einem Ausweis. Dieser gab kurz vor, einen solchen in seiner Jacke zu suchen, rannte

dann aber plötzlich davon. Kurz darauf folgten seine beiden Komplizen. Durch das

beherzte Eingreifen des Nachbarn konnte ein Diebstahl noch rechtzeitig verhindert werden.

Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen des versuchten Trickdiebstahls auf. Zeugen, die in den letzten Tagen Ähnliches beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, unter der Telefonnummer 0621/71849-0, zu melden.

Die Polizei rät generell bei unbekannten Personen an der Haustür:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist

Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler" oder „Falschgeld-Prüfer" ins Haus. Verständigen Sie beim Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere

Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Unbekannte schlagen Fahrzeugscheiben ein und fliehen mit Diebesgut

Mannheim (ots) – Am Mittwoch in der Zeit zwischen 10-18 Uhr, brach eine bislang unbekannte Täterschaft zwei geparkte Pkw in der Rheinhäuser Straße sowie der Weidenstraße auf, indem diese auf bisher ungeklärte Weise die Seitenscheiben der Pkw einschlugen und anschließend in unbekannte Richtung flüchteten.

Aus einem Daimler-Benz wurde eine Handtasche, welche auf dem Beifahrersitz lag, entwendet. Bei dem Citroen entstand kein Diebstahlschaden. Ob die beiden Taten im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch Gegenstad der bisherigen Ermittlungen. Der Diebstahl-sowie Sachschaden lassen sich derzeit noch nicht genau bestimmen.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 0621/174-3310 zu melden.