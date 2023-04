Motorradfahrer übersehen

Hördt (ots) – Ein 17-jähriger Motorradfahrer befuhr Dienstagmittag die Wörthstraße in Hördt. Eine 40-jährige Autofahrerin wollte zeitgleich von ihrem Grundstück auf die Straße fahren und übersah diesen dabei.

Der Motorradfahrer stürzte und kam zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

Sachbeschädigung durch Brand

Wörth (ots) – Am gestrigen Abend gegen 22:45 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Mülleimers in der Nähe des Bürgerparks in Wörth am Rhein. Dieser geriet auf bislang ungeklärte Weise in Brand. Durch das schnelle agieren der Feuerwehr konnte eine Gefahr für Personen oder ein Übergriff des Feuers verhindert werden.

5 Fahrzeuge beschädigt

Germersheim (ots) – Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Montag auf Dienstag insgesamt fünf PKW. Die Fahrzeuge waren auf einem Parkplatz vor dem Krankenhaus in der Straße „An Fronte Karl“ geparkt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Trunkenheitsfahrt

Wörth (ots) – Im Rahmen der Verkehrsüberwachung in Rheinzabern konnte am 18.04.2023 gg. 13:00 Uhr ein PKW-Fahrer kontrolliert werden. Die Beamten stellten im Zuge dieser Kontrolle fest, dass der 41-jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Geschwindigkeitskontrollen

Kandel (ots) – Am 18.04.2023 wurde im Rahmen der Aktion „Roadpol Speed“ zw. 07:30-13 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth am Rhein eine Verkehrsüberwachung an mehreren Örtlichkeiten durchgeführt. Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Geschwindigkeitsüberwachung.

Die erste Kontrollörtlichkeit befand sich in Kandel in Höhe der Feuerwehr. Bei erlaubten 70km/h wurden 14 Verstöße festgestellt. Die zweite Kontrolle wurde in Jockgrim in der Hatzenbühler Straße durchgeführt. Hier konnten bei erlaubten 30km/h 10 Verstöße festgestellt werden. Die letzte Kontrollörtlichkeit war in Rheinzabern in der Jockgrimer Straße auf Höhe der Schule.

Bei erlaubten 50km/h konnten 3 Verstöße festgestellt werden.