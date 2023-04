Kupferdächer entwendet

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht von Montag 17.04.2023 auf Dienstag 18.04.2023 zwei Überdachungen aus Kupfer an 2 Eingangstüren eines Gebäudes in der Kopernikusstraße. Darüber hinaus wurde ein angebrachtes Fallroher einer Regenrinne gestohlen.

Der Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

61-Jähriger mit nicht zugelassenem Auto und am Handy unterwegs

Ludwigshafen (ots) – Eine Polizeistreife erwischte am Dienstag 18.04.2023 einen 61-jährigen Autofahrer, der während der Fahrt in der Wredestraße telefonierte. Während der Verkehrskontrolle überprüften die Polizeibeamten das Kennzeichen das Autos und stellten fest, dass der PKW nicht zugelassen war, da keine notwendige Kfz-Versicherung bestand.

Den Fahrzeugschein stellte die Polizei sicher. Des Weiteren wurden die Kennzeichen noch vor Ort entstempelt. Den 61-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Diebstahl aus PKW

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte schlugen in der Nacht von Montag 17.04.2023 auf Dienstag 18.04.2023 die Beifahrerscheibe eines Autos ein und entwendeten eine Aktentasche, die auf dem Beifahrersitz lag. Die Aktentasche war ohne Inhalt und wurde in der Nähe aufgefunden. Der PKW war im Tatzeitraum im Pfarrer-Barth-Weg abgestellt. Die Schadenshöhe am PKW wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Auto-Einbrecher haben es in der Regel besonders auf Navigationsgeräte, Mobiltelefone, Notebooks sowie sonstige zurückgelassene Wertsachen wie Handtaschen oder Kleidung mit Scheckkarten, Papieren und Bargeld abgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Täter die Parkplätze beobachten und kurz nach Abstellen eines Pkw sofort agieren.

Aus diesem Grund ist besonders in der dunklen Jahreszeit in den Abendstunden erhöhte Sorgfalt beim Abstellen und Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs auf verdächtige Personen in Ihrem Umkreis. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für den Täter.

Weiterführende Informationen zu diesem und auch anderen Themen finden Sie auf der Internetpräsenz der polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de .