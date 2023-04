Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Schifferstadt (ots) – Am vergangenen Montag, in der Zeit von 13-17:30 Uhr, hatte eine 31-jährige aus Schifferstadt ihren Pkw ordnungsgemäß in der Ernst-von-Gagern-Straße geparkt. Als sie an ihr Fahrzeug zurückkam, stellte sie an der rechten Fahrzeugseite einen frischen Streifschaden mit Gummiabrieb fest. Der Verursacher war nicht mehr vor Ort.

Aufgrund des Schadensbildes dürfte es sich bei dem Verursacher vermutlich um ein Kinderfahrrad oder ähnliches handeln. Am Fahrzeug der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Leicht Verletzter Motorradfahrer

Schifferstadt (ots) – Beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Herzog-Otto-Straße übersah ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Schifferstadt einen 40-jährigen Kleinkraftradfahrer (Roller) aus Schifferstadt, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Rollerfahrer stark ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Hierbei prallte er dann an das Fahrzeug des 34-jährigen Unfallverursachers. Durch den Sturz erlitt der Rollerfahrer leichte Verletzungen an beiden Händen. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.