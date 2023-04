Karlsruhe – Zeugen nach Sachbeschädigungen an Elektrofahrzeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein noch unbekannter Mann beschädigte wiederholt Außenspiegel

von mehreren Elektrofahrzeugen eines amerikanischen Herstellers. Hierzu sucht

die Polizei nun Zeugen und mögliche weitere Geschädigte.

In der Nacht vom 13. auf 14. April beschädigte der Unbekannte die Außenspiegel

von drei, in der Rhode-Island-Allee in Karlsruhe geparkten Elektrofahrzeugen.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge nahm vermutlich der gleiche Täter in der Nacht

vom 17. auf 18. April erneut dieselben Fahrzeuge ins Visier und wiederholte

offenbar die Tat.

An den drei Elektroautos entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt mehreren

Tausend Euro. Bei dem Verdächtigen soll es sich ersten Erkenntnissen zufolge um

einen etwa 25 Jahre alten Mann mit einem Fahrrad gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der

Rufnummer 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen.

Malsch – Schwer verletzte Kradfahrerin nach Vorfahrtsverletzung

Karlsruhe (ots) – Eine Schwerverletzte und ein Sachschaden von etwa 7.000 Euro

waren die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag bei Bruchhausen

ereignete.

Nach den Feststellungen der Polizei wollte ein 81-jähriger Pkw-Fahrer gegen

12:30 Uhr von Bruchhausen kommend auf die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung

Neumalsch einfahren. Beim Abbiegevorgang übersah er offenbar eine dort fahrende,

bevorrechtigte 21-jährige Rollerfahrerin und kollidierte mit ihr. Die 21-Jährige

konnte einen Sturz zwar noch verhindern, erlitt aber bei dem Zusammenstoß

schwere Verletzungen am Bein. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus

gebracht.