Mannheim: Dieb flüchtet mit hochwertigem Pedelec – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:30 Uhr, entwendete ein

bislang unbekannter Täter ein am Pfalzplatz abgestelltes Pedelec. Nach ersten

Erkenntnissen wurde das sichernde Kettenschloss mit einem Trennschleifer

durchschnitten. Anschließend flüchtete der Täter auf dem Pedelec in Richtung

Meeräckerplatz. Dabei wurde er von einem Zeugen beobachtet. Diesem fielen eine

dunkle Bekleidung, eine schwarze Strickmütze und ein schwarzer Rucksack an dem

Dieb auf.

Entwendet wurde ein schwarzes Pedelec des Herstellers KTM, Modell Macina Sport

im Wert von knapp 3300 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83397-0, zu melden.

Mannheim, Innenstadt: Brand eines Rucksacks – Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots) – Am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, kam es in den N-Quadraten, in

Höhe N 6 / N 7 zum Brand eines Rucksacks. Dieser geriet aus bislang unbekannter

Ursache vor einer Trafostation in Brand. Durch Angestellte eines nahegelegenen

Hotels konnte der Brand größtenteils gelöscht werden. Die Feuerwehr Mannheim

nahm die Nachlöscharbeiten vor. Die Tür der Trafostation wurde durch die Flammen

angesengt. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier

Mannheim Innenstadt ist auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu dem

brennenden Rucksack machen können, unter Tel.: 0621 1258-0

Mannheim: Unbekannte brechen in Wohnung ein und flüchten mit Diebesgut- Zeugenaufruf!

Mannheim (ots) – Am Dienstag zwischen 06:50 Uhr und 17:45 Uhr brach eine bisher

unbekannte Täterschaft in eine Wohnung in der Straße „Im Hummelhorst“ ein. Mit

einem Hebelwerkzeug öffneten die Täter gewaltsam die Tür und verschafften sich

somit Zutritt in das Anwesen. Nachdem die Täterschaft mehrere Wertgegenstände an

sich nahm, flüchteten diese in unbekannte Richtung. Der Diebstahlschaden liegt

im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte sowie der zentralen

Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermitteln nun wegen

Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können bzw.

verdächtige Personen in Tatortnähe wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter

der Telefonnummer: 0621 / 83397 – 0 zu melden.