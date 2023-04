Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Rentner getäuscht und bestohlen – Zeugen gesucht

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit einer Betrugsmasche sah sich ein

81-jähriger Rentner aus Leimen konfrontiert. Bereits vor vier Wochen hatten ihn

zwei fremde Personen angesprochen und ihm ein Messerset sowie ein Fernglas zum

Kauf anboten. Er ließ sich auf den Handel ein und ging mit den Unbekannten nach

Hause. Dort holte er eine Schachtel, in der sich eine größere Menge an Bargeld

befand und bezahlte die Waren.

Am frühen Abend des 18.04., klingelte es überraschend beim 81-Jährigen. Vor der

Tür standen zwei Männer, die sich als Zivilpolizisten ausgaben. Sie zeigten

Ausweise vor und behaupteten wegen Falschgeldes zu ermitteln. Der Rentner

übergab den falschen Polizeibeamten das zuvor erworbene Messerset und das

Fernglas. Auch seine Schachtel mit Bargeld zeigte er vor. Allerdings weigerte er

sich, das Geld einfach so auszuhändigen. Daraufhin lenkten die beiden Täter den

Mann ab und entwendeten unbemerkt den Inhalt der Schachtel.

Der so entstandene Schaden lässt sich nicht genau beziffern, wird aber auf

20.000 bis 30.000 Euro geschätzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Beide ungefähr 30- 40 Jahre alt und 175

cm groß. Sie hatten dunkle Haare, waren dunkel gekleidet und sprachen

Hochdeutsch.

Die Expertinnen und Experten für Betrugsdelikte der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg haben nun die weiteren Ermittlungen übernommen. Ob ein Zusammenhang

zwischen dem Messerkauf und dem Diebstahl des Geldes besteht, ist noch

Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Die Polizei rät generell bei Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, insbesondere, wenn

diese in zivil in Erscheinung treten, zum Beispiel Polizisten,

den Dienstausweis. Versichern Sie sich bei deren Dienststelle,

ob die Amtspersonen dort bekannt sind.

diese in zivil in Erscheinung treten, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis. Versichern Sie sich bei deren Dienststelle, ob die Amtspersonen dort bekannt sind. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher

währenddessen vor der abgesperrten Tür warten!

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten! Geben Sie keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen

preis.

preis. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte

Personen.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere

Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-bera

tung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann fährt berauscht zur Polizeivernehmung

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Reichlich unverfroren erschien am

Montag, gegen 17 Uhr, ein 22-Jähriger auf dem Polizeirevier Schwetzingen um dort

eine Aussage zu tätigen. In seiner Vernehmung mehrten sich nämlich die

Anzeichen, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Drogen stand. Zur Polizei

war er mit dem Auto gefahren. Es folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt

mit dem Auto wurde ihm untersagt.

Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens unter der Wirkung berauschender

Mitteln sowie des Verdachts des Drogenbesitzes.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Leichte Atemwegsreizungen an Gesamtschule – Einsatz von Polizei und Rettungskräften

Schwetzingen (ots) – Gegen 11:30 Uhr waren mehrere Kräfte des Rettungsdienstes,

der Feuerwehr und der Polizei an einer Schule in der Spoleto-Straße im Einsatz.

Auslöser war ein noch unbekannter Stoff, welcher innerhalb des Schulgebäudes –

vermutlich über eine Lüftungsanlage – ausgetreten war. Von einer weiteren Gefahr

ist nicht auszugehen. Die Feuerwehr führt derzeit noch Luftmessungen durch. 17

Schülerinnen und Schüler klagten vor Ort über kurzzeitige Atemwegreizungen,

konnten nach einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst vor Ort wieder

entlassen werden. Verletzte gibt es nach derzeitigem Stand nicht. Die weiteren

Überprüfungen laufen. Es wird nachberichtet.

NACHTRAG:

Die Luftmessung der Feuerwehr führte zu keinem Ergebnis. Die Räume wurden wieder

freigegeben.

Verletzte gibt es nicht. Eine Gefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Durch die Feuerwehr wird überprüft, ob ein technischer Defekt der Lüftungsanlage

in Frage kommt.

Die Maßnahmen der Rettungsdienste sind beendet.

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis: Aufbruch eines Baucontainers – Der Diebstahlschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Zeugen gesucht!

Sinsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch eine bisher unbekannte Täterschaft

wurde in der Zeit von Montagnachmittag, 17:30 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr ein

Container aufgebrochen, welcher auf einem Schulgelände in der Stiftstraße

abgestellt war. Nachdem die unbekannte Täterschaft das mit einem Bauzaun

provisorisch abgesperrte Gelände betreten hatte, hebelten diese den Container

gewaltsam mit einem Stemmwerkzeug auf und entwendeten mehrere Arbeitsgeräte

einer Baufirma. Aufgrund der Menge des Diebesgutes, wird nach derzeitigem

Ermittlungsstand davon ausgegangen, dass bei der Tatausführung mehrere Täter

beteiligt waren bzw. das Diebesgut mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der

Diebstahlschaden beläuft sich auf 16.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim hat

die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise

geben können bzw. die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe

wahrgenommen haben, Tel: 07261 / 690-0.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Leichte Atemwegsreizungen an Gesamtschule – Einsatz von Polizei und Rettungskräften

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gegen 11:30 Uhr waren mehrere Kräfte des

Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei an einer Schule in der

Spoleto-Straße im Einsatz. Auslöser war ein noch unbekannter Stoff, welcher

innerhalb des Schulgebäudes – vermutlich über eine Lüftungsanlage – ausgetreten

war. Von einer weiteren Gefahr ist nicht auszugehen. Die Feuerwehr führt derzeit

noch Luftmessungen durch. 17 Schülerinnen und Schüler klagten vor Ort über

kurzzeitige Atemwegreizungen, konnten nach einer ersten Untersuchung durch den

Rettungsdienst vor Ort wieder entlassen werden. Verletzte gibt es nach

derzeitigem Stand nicht. Die weiteren Überprüfungen laufen. Es wird

nachberichtet.

Eppelheim, Rhein-Neckar-Kreis: Vereinsheim aufgebrochen und Gegenstände beschädigt – Zeugenaufruf

Eppelheim (ots) – Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, verschafften sich drei bis

vier bislang unbekannte Jugendliche Zutritt zu einem Vereinsheim in der

Hermann-Wittmann-Straße. Danach begaben sie sich in das Vereinshaus und

beschädigten diverse Einrichtungsgegenstände. Bis zum Eintreffen der Polizei

hatte sich die Personengruppe von dem Vereinsheim entfernt. Durch einen Zeugen

konnte ein Jugendlicher kurz verfolgt werden, der auf einem E-Scooter von der

verlängerten Kirchheimer Straße in Richtung Lerchenweg flüchtete und da aus den

Augen verloren wurde.

Der Jugendliche war ca. 16-18 Jahre alt, hatte eine hagere Statur, dunkle Haare,

trug einen weißen Kapuzenpulli, und eine dunkle Hose.

Zeugen, die Hinweise auf die Personengruppe, oder zu den Tathandlungen geben

können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heidelberg Süd, unter Tel.:

06221 34180 zu melden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Versicherung auf Parkplatz umhergefahren? Zeugenaufruf

Weinheim (ots) – Am Montagabend, gegen 17.30 Uhr, wurde durch einen aufmerksamen

Zeugen mitgeteilt, dass er zwei Rollerfahrer festgestellt habe, welche auffällig

mit ihren Rollern auf einem Parkplatz eines Supermarktes auf dem Berliner Platz

umherfuhren. Beamte des Polizeirevier Weinheim stellten beim Eintreffen auf dem

Parkplatz jedoch lediglich die geparkten Roller fest. Bei einer Überprüfung der

Roller stellte sich heraus, dass beide nicht versichert waren. Zudem wurden

illegale technische Veränderungen an dem Fahrzeug erkannt.

Beide Roller wurden zur weiteren Überprüfung sichergestellt. Ein

Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde

eingeleitet. Ob noch weitere Straftatbestände erfüllt werden, wird derzeit noch

geprüft.

Das Polizeirevier Weinheim bittet nun Zeugen, welche Angaben zu den

Rollerfahrern oder zu dem Sachverhalt machen können, sich unter Tel.: 06201

1003-0 zu melden.

BAB 6, Schwetzingen: Betrunkener Autofahrer gefährdet mehrere Verkehrsteilnehmer – Zeugen gesucht!

Schwetzingen (ots) – Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr bemerkte eine

Verkehrsteilnehmerin auf der A6 bei Schwetzingen einen auffällig fahrenden

BMW-Fahrer. Der Fahrer, welcher in Richtung Hockenheim unterwegs war, fuhr sehr

starke Schlangenlinien und führte gefährliche Überholmanöver durch. Andere

Verkehrsteilnehmer wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand durch die Fahrweise

des Mannes gefährdet. Durch die hinzugezogene Polizei konnte der 71-jährige

BMW-Fahrer wenig später kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen

Wert von über ein Promille. Dem Fahrer wurde auf dem Polizeirevier eine

Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden

sichergestellt. Der 71-Jährige muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung

sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Zeugen, die Hinweise geben können bzw. selber von dem BMW gefährdet wurden,

werden gebeten sich beim Autobahnpolizeirevier Mannheim-Seckenheim, Tel:

0621/47093-0 melden.