Heidelberg: Mannheim (ots) – 27-jähriger wegen versuchten Totschlags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

27-jährigen Mann erlassen, der in den frühen Morgenstunden des 10.04.23, auf

einen Mann einstach, mit dem er zuvor in einen verbalen Disput geraten war.

Vorausgegangen war, dass der Beschuldigte kurz zuvor gemeinsam mit seinen beiden

Begleitern eines Lokals verwiesen worden, weil er mit dem Geschädigten und

dessen beiden Begleitern in Streit geraten war.

Der 27-Jährige lauerte zusammen mit seinen beiden Bekannten dem Geschädigten und

seinen beiden Begleitern auf, um sie erneut in eine Auseinandersetzung zu

verwickeln.

Nach einem anfänglichen Streitgespräch zwischen den beiden Gruppen verfolgte der

Beschuldigte den Geschädigten die Kettengasse entlang und stach ihm, nach einem

kurzen Schlagabtausch mit den Fäusten, mit einem Messer in die linke Seite des

Bauches.

Nur durch das Einschreiten eines Begleiters des Geschädigten konnte der

Beschuldigte von weiteren Verletzungshandlungen abgehalten werden. Der Täter

ergriff sodann die Flucht.

Der Geschädigte musste in der Folge notoperiert werden. Lebensgefahr bestand

nicht.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion 1 der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim, konnte der

Beschuldigte identifiziert werden.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde daraufhin beim Amtsgericht

Heidelberg ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erwirkt, der am 18.04.23

in Vollzug gesetzt wurde. Im Anschluss wurde der 27-Jährige in eine

Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg (ots) – 40-jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg / Sinsheim: Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen einen

40-Jährigen Mann erlassen. Dieser war am 09.04.2023 als Sicherheitsmitarbeiter

beim Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen den FC Schalke eingesetzt und geriet

hierbei nach dem Spiel mit einem Anhänger der Gästemannschaft in Streit. In

dessen Verlauf stieß der Tatverdächtige den Mann eine Treppe herunter.

Durch den Sturz erlitt der Mann schwerste Verletzungen im Kopfbereich und

schwebte zunächst in Lebensgefahr.

Aufgrund umfangreicher Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion 1 der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim wurde der

Beschuldigte als Tatverdächtiger identifiziert.

Durch die Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde daraufhin beim Amtsgericht

Heidelberg Haftbefehl gegen den 40-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung

erwirkt.

Am 19.04.23 wurde der Beschuldigte der Haftrichterin des Amtsgerichts Heidelberg

vorgeführt. Sie setzte den Haftbefehl antragsgemäß in Vollzug. Im Anschluss

wurde der 40-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Heidelberg/Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach zwei vermissten 13-Jährigen

Heidelberg/Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Seit Dienstag, den 18.04.2023,

14:30 Uhr wird die 13-jährige Louise M. vermisst. Die Vermisste suchte nach

Schulschluss nicht, wie gewohnt, ihre Wohnanschrift in Leimen auf. Am Nachmittag

schrieb die 13-Jährige über ihr Handy eine Nachricht und teilte ihren

Angehörigen mit, dass sie eine Auszeit bräuchte. Louise M. ist in Begleitung

einer ebenfalls 13 Jahre alten Freundin Tilda G., welche seither ebenfalls

vermisst wird. Auch sie begab sich am 18.04.2023 nach Schulschluss nicht zu

einem vereinbarten Termin nach Handschuhsheim. Es ist davon auszugehen, dass die

beiden Kinder gemeinsam unterwegs sind.

Die 13-Jährigen werden wie folgt beschrieben:

Louise M.:

schlanke Statur, ca. 50 kg schwer und 176 cm groß, europäisches Erscheinungsbild

mittellange, braune Haare / Mittelscheitel

leicht bubenhaftes Erscheinungsbild

Bekleidung: schwarze Daunenjacke, möglicherweise trägt sie eine Brille

Tilda G.:

schlanke Statur, ca. 50 kg schwer und ca. 162cm

165 cm groß, europäisches Erscheinungsbild

Schulterlange, braune Haare

Bekleidung: graue oder beige Jacke

Die Überprüfung aller bekannter Hinwendungsorte im Heidelberger Stadtgebiet

führten bislang nicht zum Auffinden der Vermissten, weshalb die Polizei nun mit

Bildern nach den Vermissten sucht. Diese können unter folgendem Link eingesehen

werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-leimen-vermisstenfahndung/

Da eine Eigengefährdung beider Kinder nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann,

werden Zeugen gebeten sich mit Hinweisen schnellstmöglich bei dem

Kriminaldauerdienst, unter der Telefonnummer: 0621 / 174-4444, zu melden.

Heidelberg: Frau erkennt Whatsapp Betrug

Heidelberg (ots) – Am Dienstagnachmittag, gegen 18:15 Uhr kontaktierte ein

bislang unbekannter Täter via SMS eine 56-jährigen Frau und gab sich als deren

Sohn aus. Im weiteren Verlauf versuchte der unbekannte Täter die Frau zu einer

Überweisung von knapp 2.000 Euro zu bewegen. Als die Frau der Aufforderung nicht

nachkam, verlangte der Unbekannte ein Bild ihrer Bankkarte. Die Frau wurde

misstrauisch und erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Das Polizeirevier

Heidelberg-Süd hat nun die Ermittlungen wegen des Versuches im besonders

schweren Falls des Betrugs eingeleitet.

Weitere Informationen zu den verschiedenen Betrugsphänomenen sowie

Verhaltenstipps finden Sie unter dem nachfolgenden Link der polizeilichen

Kriminalprävention: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/