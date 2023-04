Neustadt: Eintritte in Schwimmbäder steigen

Neustadt an der Weinstraße – Der Eintritt in die städtischen Bäder wird ab der Sommersaison 2023 teurer. Auslöser sind die Kostensteigerungen der vergangenen Jahre. Im gleichen Zuge wird die Wassertemperatur in den Freibädern in Mußbach und Hambach von 23 auf 24 Grad und im Stadionbad von 23 auf 24,5 Grad angehoben. Nach Hauptausschuss und Aufsichtsrat des Stadionbades votierten nun auch die Mitglieder des Stadtrats dafür. Die Anhebungen waren zudem vorab mit den Fördervereinen abgestimmt worden.

Demnach steigen die Preise je nach Bad zwischen 15 und 18 Prozent. Die Abweichungen entstehen, weil man „unrunde“ Beträge vermeiden möchte. Bereits erworbene Dutzendkarten bleiben gültig. Neu sind Familientageskarten (keine Dauerkarten), die auch als Großeltern/Enkel-Karten erworben werden können. Zudem erhalten Inhaberinnen und Inhaber einer Dauerkarte für das Freibad Duttweiler nun in den anderen Bädern einen Preisnachlass.

Die neuen Sätze orientieren sich an umliegenden Angeboten und liegen auch nach der Erhöhung im Mittel. Eine erneute Überprüfung soll in drei Jahren erfolgen. Die letzte Anpassung erfolgte 2010.

Im Stadionbad beginnt die Sommersaison am 13. Mai 2023, die Freibäder in den Weindörfern folgen etwas später: Mußbach am 20. Mai, Hambach am 27. Mai und Duttweiler am 8. Juni.