Bad Dürkheim: 50 x 1.000 Euro für Vereine als Energiekosten-Hilfspaket – Sparkasse Rhein-Haardt unterstützt in der Region

Bad Dürkheim – Mit einem eigens ins Leben gerufenen Energiekosten-Hilfspaket möchte die Sparkasse Rhein-Haardt gezielt Vereinen und Organisationen helfen, die gestiegenen Preise für Energie abzufedern. Hierzu lobt die Sparkasse Rhein-Haardt 50 x 1.000 Euro Hilfspakete aus, für die sich gemeinnützige Vereine und Organisationen mit Sitz im Landkreis Bad Dürkheim sowie den Städten Neustadt an der Weinstraße und Frankenthal bewerben können.

Eine Vielzahl an Vereinen hat bereits die Gelegenheit für eine Bewerbung genutzt. Noch bis 30. April 2023 können sich gemeinnützige Vereine und Organisationen im Geschäftsgebiet der Sparkasse Rhein-Haardt um eines der insgesamt 50 Energiekosten-Hilfspakete bewerben:

www.sparkasse-rhein-haardt.de/spendenaktion. Eine Jury wird im Mai 2023 über die Vergabe der Spenden befinden.

War es in den beiden vergangenen Jahren die Corona-Pandemie, welche die Vereine über Gebühr belastete und die Vereinshaushalte an ihre Grenzen brachte, so sind es derzeit die Energiekosten für Strom und Gas. Denn die üblichen Einnahmen aus Veranstaltungen oder Spielen in Sportstätten fielen in 2020 und 2021 weg. Auch hier unterstützte die regionale Sparkasse mit zwei Vereins-Spendenpaketen in Höhe von insgesamt 100.000 Euro. Kostenpflichtige Angebote ließen sich nicht wie geplant durchführen – und oftmals verließen sogar Mitglieder den Verein.

„Wir möchten unbürokratisch auch in der derzeitigen Situation hoher Energiekosten den Vereinen helfen und mit unserem Spendenpaket dazu beitragen, dass das Vereinsleben weiterhin in unser aller Gemeinschaft zwischen Rhein und Haardt in seiner Vielfalt fortbesteht“,

betont Andreas Ott, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Rhein-Haardt. Denn letztendlich kommt es allen Menschen in der Region zu Gute, dass sich Vereine mit Angeboten für Kinder, Jugendliche, für alle Generationen für sportliche, kulturelle oder soziale Belange engagieren.