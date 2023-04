Frankfurt – Rödelheim: Bezug zur Vermisstenmeldung Nr. 0444 – Vermisste aufgefunden

Frankfurt (ots) – (dr) Wie den Medien bereits bekannt, wurde seit gestern Abend

eine 92-jährige Frau aus Rödelheim vermisst. Die Frau wurde aufgefunden.

Bundesautobahn 5: Schwerer Unfall – Kind verletzt

Frankfurt (ots) – (dr) Am heutigen Morgen (19.04.2023) wurde bei einem

Verkehrsunfall auf der A5 ein Kind schwer verletzt. Der 12-jährige Junge kam mit

einem Hubschrauber in ein Krankenhaus. Mehrere Autos waren zuvor zwischen dem

Westkreuz Frankfurt und der Anschlussstelle Westhafen aufeinander aufgefahren.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war gegen 06:45 Uhr eine 49-jährige Frau auf der

A5 in Richtung Basel unterwegs, als vor ihr der Verkehr stockte. Die

Audi-Fahrerin, die sich auf der mittleren Fahrspur befand, bremste ihr Auto ab.

Ein nachfolgender Mercedes Sprinter fuhr allerdings auf das Heck des Audi auf.

Die 49 Jahre alte Frau und der 67-jährige Fahrer des Kleintransporters blieben

bei dem Zusammenstoß unverletzt. In der Folge prallte noch ein 59-jähriger Mann

mit seinem Peugeot auf den Sprinter. Der Fahrer erlitt ebenfalls keine

Verletzungen.

Jedoch wurde ein 12-jähriger Junge, der bei dem Zusammenstoß in dem Transporter

saß, am Kopf verletzt. Ein angeforderter Rettungshubschrauber verbrachte den

Jungen in ein Krankenhaus. An den verunfallten Fahrzeugen entstand zum Teil

erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf über 30.000 Euro geschätzt wird. Die

Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.

Frankfurt – Sachsenhausen: Erneuter Überfall auf Tankstelle – Täter identifiziert und festgenommen – weitere Taten geklärt

Frankfurt (ots) – (di) Nachdem bereits am vergangenen Freitag eine Tankstelle

auf der Hanauer Landstraße, sowie am Sonntag ein Café in der Ostendstraße

überfallen wurden, ereignete sich am Montag (17. April 2023) ein weiterer

Tankstellenüberfall in Sachsenhausen. Ein Täter wurde festgenommen.

Die Tat spielte sich auf der Mörfelder Landstraße ab. Der Täter betrat gegen

19:10 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte den Angestellten mit einer abgebrochenen

Flasche. Dabei forderte er Bargeld. Der Angestellte händigte daraufhin mehrere

Scheine aus der Kasse aus. Der Täter selbst griff auch nochmal in die

Kassenschublade und flüchtete zunächst unerkannt zu Fuß vom Tankstellengelände.

Er erbeutete mehrere hundert Euro Bargeld.

Im Rahmen der Ermittlungen gelang es den Täter zu identifizieren. Es konnten

nicht nur die Überfälle, sondern auch ein Einbruch in eine Schule in Höchst

zugeordnet werden. Die Vorgehensweise des Täters bei den Überfällen war

identisch und nicht zuletzt aufgrund der getragenen Tatkleidung erfolgte dessen

Überführung. Im Rahmen der Fahndung gelang es den Ermittlern am Dienstagmorgen

den Täter im Frankfurter Bahnhofsviertel zu lokalisieren und festzunehmen.

Er wurde in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Er soll dem

Haftrichter vorgeführt werden.

Unbekannte entwenden Kupferkabel – Bundespolizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main (ots) – Unbekannte Täter haben an der Bahnstrecke zwischen

Frankfurt-Niederrad und dem Bahnhof Frankfurt-Stadion von unterschiedlichen

Stellen etwa eine Tonne Kupferkabel entwendet. Den Diebstahl stellten

Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG am Dienstag fest und meldeten dies der

Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main. Nach Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens suchten Beamte den Bereich ab und konnten noch einige

Spuren sichern. Der durch den Diebstahl entstandene Schaden kann noch nicht

genau beziffert werden, dürfte aber im hohen vierstelligen Bereich zu sehen

sein.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die

in den letzten Tagen in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben die in

Verbindung mit dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main

zu melden.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Crack sichergestellt

Frankfurt (ots) – (dr) Im Rahmen einer Personenkontrolle stellten Polizeibeamte

des 4. Reviers am gestrigen Dienstag, den 18. April 2023, bei einem 52-jährigen

Mann in der Münchener Straße rund 10 Gramm Crack sicher, was bis zu 1.000

Konsumeinheiten entspricht. Das Rauschgift hatte dieser in bereits

verkaufsfertigen Portionen einstecken. In der Folge eröffneten die Beamten dem

wohnsitzlosen Mann seine Festnahme und legten ihm Handfesseln an. Sie

verbrachten ihn in die Haftzellen des Polizeipräsidiums. Der 52-Jährige soll

heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Frankfurter Flughafen

Frankfurt/Main (ots)

Weil sie eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 30 Euro nicht bezahlt hatte, nahmen Bundespolizisten am 18. April eine 26-jährige Kenianerin nach ihrer Ankunft aus Doha fest. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hatte seit Januar mit Haftbefehl nach der Frau suchen lassen, die im Mai 2021 wegen Diebstahls vom Amtsgericht Wiesbaden verurteilt worden war. Familienangehörige zahlten 3.050 Euro bei einer Polizeidienststelle in Hamm ein, um die offene Geldstrafe einschließlich der Verfahrenskosten zu begleichen. Die Gesuchte durfte anschließend ihre Reise fortsetzen.

Bei der Ausreise nach Teheran / Iran nahmen Bundespolizisten einen 28-jährigen Deutschen fest, den die Staatsanwaltschaft Frankfurt seit Dezember mit Haftbefehl suchen ließ. Bereits im Dezember 2019 war der Mann vom Amtsgericht Frankfurt wegen Leistungserschleichung zu einer Geldstrafe von 750 Euro verurteilt worden, die er im Anschluss nicht beglichen hatte. Auch er konnte seine Reise fortsetzen, nachdem er einschließlich der Verfahrenskosten 828,50 Euro bei der Bundespolizei bezahlte.

Ein 41-jähriger Deutscher sitzt unterdessen hinter Gittern. Bundespolizisten kontrollierten ihn am Fernbahnhof und stellten dabei fest, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit Haftbefehl nach dem polizeibekannten Mann suchen ließ. Im August 2022 war er vor dem Amtsgericht Frankfurt wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu einer Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 10 Euro verurteilt worden. Da er den offenen Betrag nicht begleichen konnte, verbüßt er nun eine 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe. Bundespolizisten überstellten den Mann in eine Justizvollzugsanstalt.

Ohne Haftstrafe kam ein 31-jähriger Iraker davon, den die Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz wegen eines Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz per Haftbefehl suchen ließ. Bundespolizisten verhafteten den Mann zunächst bei der Ausreisekontrolle nach Istanbul / Türkei. Ihm drohte eine zweimonatige Ersatzfreiheitsstrafe, die er durch die Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 600 Euro aber abwenden konnte. Er setzte seine Reise fort.

Frankfurt-Innenstadt: Dealer hat nicht nur Drogen einstecken

Frankfurt (ots) – (dr) Zivilbeamte beobachteten am gestrigen Dienstagnachmittag

(18. April 2023) gegen 16.45 Uhr einen 21-Jährigen, der im Bereich der Zeil

Rauschgift verkaufte. Die Fahnder nahmen ihn kurzum fest und stellten eine

geringe Menge an Haschisch sicher. Doch das war noch nicht alles. Der junge Mann

führte außerdem noch griffbereit eine Schreckschusswaffe mit sich, welche ihm

die Polizeibeamten ebenfalls abnahmen.

Nach der Festnahme ging es für den wohnsitzlosen 21-Jährigen in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums Frankfurt. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Straßenraub

Frankfurt (ots) – (di) Gestern Abend (18. April 2023) wurde ein 49-jähriger

Frankfurter im Bahnhofsviertel Opfer eines Räuberduos. Zwei Täter raubten ihm

Wertgegenstände und wurden kurz darauf von der Polizei festgenommen.

Der Geschädigte war zunächst gegen 18:55 Uhr zu Fuß auf der Elbestraße

unterwegs, als er von den beiden Tätern angesprochen wurde. Die Täter forderten

Bargeld. Als der Geschädigte kein Geld herausgab, schlug einer der Täter auf den

Geschädigten ein und riss ihm seine Goldkette vom Hals. Zudem stahlen sie sein

Mobiltelefon. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Die hinzugerufenen

Polizisten nahmen das Räuberduo in der Nähe fest. Das Handy des Geschädigten

wurde aufgefunden. Die Goldkette blieb verschwunden. Einer der beiden Täter

hatte noch ein Taschenmesser griffbereit bei sich.

Die beiden hinreichend bekannten Räuber wurden vorläufig festgenommen und in die

Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert. Sie sollen nun dem Haftrichter

vorgeführt werden.

Frankfurt/ Rödelheim: Vermisstenmeldung

Frankfurt (ots) – (di) Seit dem 18.04.2023, 19:00 Uhr wird die 92-jährige

Johanna Hufer vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie zum angegebenen Zeitpunkt in

der Alexanderstraße in Frankfurt Rödelheim. Frau Hufer ist in Folge

schwerwiegender Erkrankungen hilf- und orientierungslos sowie nicht in der Lage

zu sprechen. Außer dem Stadtteil Rödelheim inklusive der umliegenden Bereiche

sind keine Anlaufstellen bekannt.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

158 cm groß

kräftige Statur, 70 – 80 Kg

schulterlange graue Haare

Brillenträgerin

Über die Bekleidung können keine Angaben getroffen werden.

Wer hat Frau Hufer nach dem 18.04.2023, 19:00 Uhr noch gesehen oder kann

Hinweise auf ihren Aufenthaltsort geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter der Rufnummer 069/

755 – 51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Hohe Freiheitsstrafen für Marburger Drogendealer nach Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

Frankfurt am Main / Marburg (ots) – Elf Jahre Gesamtfreiheitsstrafe, so lautet

das Urteil des Landgerichts Marburg, gegen den Kopf einer Drogendealerbande aus

Marburg nach umfangreichen Ermittlungen des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main

und der Staatsanwaltschaft Marburg. Gegen die übrigen Bandenmitglieder wurden

Gesamtfreiheitsstrafen zu je achteinhalb Jahren, sechseinhalb Jahren und fünf

Jahren verhängt.

Zudem sprach das Gericht Einziehungsentscheidungen über 184.000 Euro in zwei

Fällen und über 144.200 Euro in einem Fall aus. Zweck dieser Einziehungen ist

es, die durch die Straftaten illegal erlangten Gewinne der Gruppierung

abzuschöpfen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Männer im Alter von 33 bis 47

Jahren bewaffneten, bandenmäßigen unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in

nicht geringer Menge betrieben.

Zuvor stellten Einsatzkräfte des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main und der

Polizei am 03.02.2023 bei großangelegten Durchsuchungsmaßnahmen im Raum Marburg

rund 15 Kilogramm Amphetamin, mehr als zehn Kilogramm Heroin und ca. ein

Kilogramm Marihuana bei den Bandenmitgliedern sicher. Zudem stießen sie bei den

Durchsuchungen auf über 210.000 Stück unversteuerte Zigaretten, rund 170.000

Euro Bargeld sowie eine Schreckschusswaffe ohne entsprechende Kennzeichnung. Im

Zuge der Maßnahmen wurden zwei Haftbefehle vollstreckt und weitere Festnahmen

durch die Ermittlerinnen und Ermittler vorgenommen.

Das Urteil des Landgerichts Marburg erging am 30.03.2023, es ist noch nicht

rechtskräftig.