Körle: Versuchter Einbruch in Sporthalle

Versuchter Einbruch in Sporthalle Tatzeit: 17.04.2023, 18:00 Uhr bis 18.04.2023, 12:30 Uhr In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmittag brachen unbekannte Täter in die Sporthalle in der Empfershäuser Straße ein und verursachten dabei 1.000,- Euro Sachschaden. Die Täter brachen gewaltsam die Eingangstür auf und beschädigten diese dabei. Wie weit die Täter in die Sporthalle eindrangen bzw. durchsuchten ist derzeit nicht bekannt. Es wurde nichts gestohlen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890