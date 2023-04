Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hofbieber. Am Mittwoch (19.04.), gegen 10 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Tann mit seinem Opel Vectra die L 3174 von Schwarzbach kommend in Richtung Hofbieber. Hinter diesem befand sich eine 32-jährige Frau – ebenfalls aus Tann – mit ihrem VW Golf. In Höhe der „Weihersmühle“ fuhr die Frau mit ihrem Pkw aus noch unklarer Ursache auf das vorausfahrende Fahrzeug auf und wurde hierdurch leicht verletzt. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von circa 16.000 Euro. Neben der Polizei Hilders waren die Freiwillige Feuerwehr Hofbieber, zwei Rettungswagen und ein Abschleppunternehmen vor Ort.

Holz gestohlen

Schwalmtal. Circa 25 Festmeter Lindenholz entwendeten Unbekannte aus einem Waldstück an der Zufahrt zur L3144 – nördlich von Wallenrod. Die Holzstämme im Gesamtwert von circa 1.900 Euro waren nach aktuellem Kenntnisstand auf je vier Meter Stücke geschnitten. Der Diebstahl wurde am Donnerstag (06.04.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferkabel gestohlen

Lauterbach. Rund 200 Meter Kupferkabel im Gesamtwert von etwa 350 Euro stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (13.04.) und Montagvormittag (17.04.) von einer Baustelle an der Umgehungsstraße. Wie genau die Täter auf das Baustellengelände auf der Rückseite eines im Bau befindlichen Lebensmittelmarktes gelangten, ist derzeit noch unklar. Sie hinterließen zudem circa 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Auflieger geöffnet

Alsfeld. Unbekannte öffneten in der Nacht zu Mittwoch (19.04.), zwischen 21 Uhr und 3 Uhr, unberechtigt die Plane eines Lkw-Aufliegers auf einem Parkplatz im Bereich Pfefferhöhe. Anschließend durchsuchten die Langfinger die Ladung des Fahrzeugs. Ob etwas gestohlen wurde sowie die Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens, ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Holzdiebstahl

Lauterbach. Zwischen Freitagnachmittag (14.04.) und Sonntagmorgen (16.04.) stahlen Unbekannte rund 30 Festmeter Buchenholz aus einem Waldgebiet nahe des Kugel-Bergs. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen waren die Stämme auf eine Länge von je etwa drei Metern geschnitten. Wie genau die Täter das Diebesgut in Höhe von circa 2.200 Euro entwendeten, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Motorroller

Fulda. Ein im Steinweg auf einem Parkplatz abgestelltes Kleinkraftrad wurde zwischen Donnerstag (13.04.) und Dienstag (18.04.) durch unbekannte Täter versucht zu entwenden. Die Unbekannten machten sich an dem Lenkradschloss des grünen Piaggio zu schaffen. Vermutlich, da der Diebstahl nicht gelang, verursachten sie an dem Zweirad Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro und flüchteten.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Baustelle

Hünfeld. Eine Baustelle in der Großenbacher Straße suchten unbekannte Täter gleich mehrfach heim. Am Montag (03.04.) wurde das Fehlen eines Baustellenstromverteilers festgestellt. Zwei Tage später entwendeten Langfinger zudem einen Starkstromadapter sowie mehrere Baustellenlampen mit roten und gelben Scheiben. In der Nacht zu Dienstag (18.04.) wurde dann ein Starkstromkabel durchtrennt und entwendet. Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

Personen, die in den vergangenen Wochen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Lagerhalle

Wildeck. Unbekannte öffneten in der Nacht zu Dienstag (18.04.) das Fenster einer Lagerhalle in der Thüringer Straße in Hönebach gewaltsam. Anschließend stahlen die Langfinger verschiedene Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen, Ladegeräte, Schneidewerkzeuge sowie Wagenheber und Werkzeugkisten, im Gesamtwert von rund 500 Euro. Wie genau die Täter das Diebesgut abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unbekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Bebra. In eine Wohnung in der Friedrichstraße brachen Unbekannte am Dienstag (18.04.), zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, ein. Gewaltsam öffneten die Einbrecher die Tür der Dachgeschosswohnung, bevor sie die Räumlichkeiten unberechtigt betraten. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jedoch auf circa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de