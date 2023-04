Tür brennt in leerstehendem Haus, Selters, Klosterstraße, Dienstag, 18.04.2023, 17:40 Uhr

(wie) In Selters kam es am Dienstagnachmittag zu einem Brand an einem Wohnhaus – die Kriminalpolizei ermittelt. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 17:40 Uhr in die Klosterstraße gerufen, da es dort an einem Mehrfamilienhaus brennen würde. Auf bisher unbekannte Weise kam es im rückwärtigen Flur zu einem Brand bei dem eine Tür mitsamt Zarge abbrannte. Danach konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Da der betroffene Bereich des Hauses seit einem Feuer im letzten Dezember bereits nicht mehr bewohnbar ist, sind keine Personen zu Schaden gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt und kann eine Brandstiftung derzeit nicht ausschließen. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt.

Hinweise werden unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegengenommen.

Diebe stehlen E-Bikes, Villmar, Sperberweg, Montag, 17.04.2023, 21:00 Uhr bis Dienstag, 18.04.2023, 05:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte in Vilmar zwei E-Bikes gestohlen. Ein 22-Jähriger verständigte am Dienstagmorgen die Polizei, da er beim Nachsehen in einem Schuppen im Sperberweg feststellen musste, dass die beiden dort abgestellten Fahrräder verschwunden waren. Unbekannte Diebe hatten sich offenbar Zugang zu dem Schuppen verschafft und daraus zwei E-Bikes entwendet. Die grünen Räder der Marken „Nuride“ und „Stereo“ sollen einen Wert von circa 1.000 EUR gehabt haben.

Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 entgegen.

Weiteres E-Bike gestohlen, Limburg-Lindenholzhausen, Lindenstraße, Sonntag, 16.04.2023, 22:00 Uhr bis Montag, 17.04.2023, 09:00 Uhr

(wie) Fahrraddiebe hatten es in der Nacht von Sonntag auf Montag auf eine weiteres E-Bike in Lindenholzhausen abgesehen. Eine 66-Jährige hatte ihr E-Bike der Marke „Cube“ in der Garage am Wohnhaus in der Lindenstraße abgestellt. Im Laufe der Nacht wurde das verschlossenen Garagentor gewaltsam geöffnet und das Zweirad daraus gestohlen. Bisher fehlt jede Spur von dem E-Bike. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Hund sorgt für Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden, Limburg-Weilburg Dornburg, Heinrich-Berlenbach-Straße, Freitag, 14.04.2023, 16:10 Uhr

(jg) Am Freitagnachmittag kam es bei Dornburg auf der Heinrich-Berlenbach-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Hund welcher in einer Unfallflucht endete. Die Halterin des Hundes ging fußläufig den Feldweg der Heinrich-Berlenbach-Straße entlang, als sie ein näherkommendes Motorrad wahrnahm. Da sie den Hund nicht angeleint hatte versuchte sie durch Winken den Biker auf sich aufmerksam zu machen. Kurz bevor der Motorradfahrer auf Höhe des Hundes war, lief dieser auf die Straße und in das Motorrad hinein, woraufhin der Motorradfahrer zu Fall kam. Der Hund wurde dabei schwer verletzt. Im Anschluss verließ die Halterin des Hundes mit einem weiteren Passanten, welcher sich zuvor um den Motorradfahrer gekümmert hatte, die Unfallörtlichkeit, ohne ihren Pflichten des Personalienaustauschs nachzukommen.

Der weitere Verbleib sowie der Gesundheitszustand des Motorradfahrers ist bislang unbekannt. Bei dem Fahrer soll es sich um einen jungen Mann unter zwanzig Jahren mit ca. 180 cm großer Statur gehandelt haben. Er sei ein älteres Motorrad gefahren und habe einen schwarz- und silberfarbenen Helm getragen.

Die Polizei in Limburg bittet Zeuginnen und Zeugen des Unfalls sowie den betroffenen Motorradfahrer, sich telefonisch unter 06431 (9140-0) zu melden.

Verkehrsunfallflucht mit drei Fahrzeugen, Bad Camberg, Prießnitzstraße, Donnerstag, 13.04.2023, 14:30 Uhr

Am Donnerstagmittag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden in der Prießnitzstraße in Bad Camberg. Die beiden geschädigten Fahrzeughalter eines schwarzen Suzuki Motorrades sowie eines blauen Volkswagen Up hatten ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der bislang unbekannte Unfallverursacher kam mit seinem Fahrzeug augenscheinlich nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte das Motorrad welches daraufhin gegen den blauen Volkswagen fiel. Dabei entstand Sachschaden an allen drei Fahrzeugen. Der Sachschaden der bislang bekannten zwei Fahrzeuge beläuft sich auf ca. 7.000EUR.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher ohne seinen Pflichten des Personalienaustauschs oder dem Hinzuziehen der Polizei nachzukommen.

Die Polizei in Limburg bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06431 (9140-0) zu melden.