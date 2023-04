Bergstrasse

Bensheim: Betrunken und ohne Führerschein im Auto unterwegs

Bensheim (ots) – Offensichtlich betrunken und ohne Führerschein wurde am

Dienstagnachmittag (18.04.) ein 55 Jahre alter Autofahrer erwischt. Der Wagen

fiel gegen 15.10 Uhr zivilen Verkehrsfahndern des Polizeipräsidiums Südhessen in

der Schwanheimer Straße auf. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 1,3 Promille an und

einen Führerschein konnte der 55-Jährige den Ordnungshütern ebenfalls nicht

vorweisen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste sich einer Blutentnahme

unterziehen.

Weil der Wagenlenker schon mehrmals ohne Führerschein kontrolliert wurde,

stellte die Polizei das Auto sicher. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen

Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Heppenheim: Unter Drogeneinfluss zu schnell unterwegs Auffinden von Betäubungsmitteln

Am späten Dienstagabend (18.04.) bemerkte eine Heppenheimer Polizeistreife eine Autofahrerin, die mit überhöhter Geschwindigkeit die Tiergartenstraße befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle der 22-jährigen Fahrerin wurde festgestellt, dass diese offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogentest bestätigte dies. Der zeitnahe Konsum von Marihuana wurde von der Frau eingeräumt. Im Fahrzeug konnte eine geringe Menge der Droge aufgefunden werden.

Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache wird sie sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Darmstadt

Einbruch in Gaststätte / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – Nachdem bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstagabend

(15.4.) und Dienstagmittag (18.4.) in eine Gaststätte in der

Landgraf-Georg-Straße eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Aktuellen Ermittlungen zufolge, machten sich die Kriminellen an einem

Kellerfenster zu schaffen und gelangten so ins Innere. Dort erbeuteten sie unter

anderem Tiefkühlware und alkoholische Getränke. Insgesamt werden die Schäden auf

circa 1.500 Euro geschätzt. Im Anschluss suchten sie mit ihrer Beute das Weite.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Kommissariat 43 in Darmstadt unter der

Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Zusätzlich gibt die Polizei Tipps zur richtigen Sicherung von Kellerräumen und Kellerverschlägen:

Achten Sie darauf, dass die Haustür geschlossen ist.

Halten Sie Kellertüren sowie die Türen zum Keller stets

verschlossen.

verschlossen. Bewahren Sie im Keller möglichst keine Wertsachen auf.

Sichern Sie ihre Räder auch im Keller mit entsprechenden

Schlössern ab.

Schlössern ab. Versehen Sie den Kellerverschlag von innen mit einem

Sichtschutz.

Sichtschutz. Sichern Sie die Tür Ihres Kellerverschlags vor Aushebeln, zum

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte.

Beispiel durch eine oben verschraubte Latte. Sichern Sie Kellerfenster durch zusätzliche Gitter oder

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des

Lichtschachtrostes.

Lichtschächte durch entsprechende Verankerung des Lichtschachtrostes. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Gebäude (besonders in

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen

Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten.

größeren Mehrfamilienhäusern) und auf dem Grundstück. Sprechen Sie diese Personen an, indem Sie ihnen Hilfe anbieten. Informieren Sie die Polizei (Notruf 110), wenn Ihnen etwas

verdächtig vorkommt.

Büro im Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein Büro in der Grafenstraße geriet am Montagabend (17.4.) in

das Visier unbekannter Krimineller. Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei

nach Hinweisgebern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die ungebetenen Gäste gegen 20 Uhr die

Tür zum Büro aufzuhebeln. Glücklicherweise hielt diese dem Aufbruchsversuch

stand, woraufhin die Unbekannten flüchteten. Dennoch hinterließen sie einen

Schaden, der auf über 1000 Euro geschätzt wird.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Darmstadt-Arheilgen (ots) – Darmstadt-Arheilgen: Am 19.04.2023 im Zeitraum von

14:30 Uhr bis 14:45 Uhr, kam es in der Unteren Mühlstraße in Höhe der Hausnummer

5 in Darmstadt-Arheilgen auf dem Parkplatz des dortigen Edeka zu einem

Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein weißer Pkw Daimler stand in einer Parklücke

vorwärts geparkt, welcher hinten links beschädigt wurde. Der Unfallverursacher

entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise bitte an das 3. Polizeirevier unter 06151/969 41310.

Griesheim: Panzergranate bei Ernte-Arbeiten gefunden

Griesheim (ots) – Bei Ernte-Arbeiten auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bei

Griesheim wurde am Dienstagabend (18.04.) eine eher ungewöhnliche Entdeckung

gemacht. Gegen 19.30 Uhr alarmierte ein Landwirt aus der Pfützenstraße die

Polizei und gab an, dass er zwischen seinen Kartoffeln im Hof eine mutmaßliche

Panzergranate gefunden hätte. Sofort wurde ein Streifenteam des 2.

Polizeireviers zum Fundort geschickt. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse dürfte

das Relikt aus dem 2. Weltkrieg beim Ernten eines Feldes mit aus dem Boden

geholt worden sein. Beim Ausschütten im Hof stellte man dann aber fest, dass es

sich bei dem Gegenstand weder um eine Kartoffel, noch um eine Zwiebel handelte.

Der Blindgänger wurde schließlich durch den alarmierten Kampfmittelräumdienst

vor Ort kontrolliert gesprengt. Hierzu war eine Absperrung mit einem

Sicherheitsradius von 200 Metern notwendig.

Gross-Gerau

Groß-Gerau: Anwohner beschweren sich über Raser/Polizei überwacht Geschwindigkeit

Nach mehreren Beschwerden von Anwohnern, die sich über Raser in den Abendstunden ärgerten, überwachten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau am Dienstagabend (18.04.), in der Zeit zwischen 22.50 und Mitternacht, die Geschwindigkeit in der Darmstädter Straße.

Sieben Fahrerinnen und Fahrer waren hierbei zu schnell unterwegs. Zwei von ihnen drohen nun Fahrverbote, weil sie die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h um mehr als 30 „Sachen“ überschritten. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker, der mit 69 Stundenkilometern unterwegs war. Ihn erwarten nun 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot.