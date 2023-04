Verkehrsunfall mit leicht verletztem Fahrradfahrer

Frankenthal (ots) – Am Dienstag 18.04.2023 gegen 17.30 Uhr, hielt eine Pkw-Fahrerin in der Beindersheimer Straße, Höhe Hausnummer 93, auf dem dortigen Geh- und Radweg an. Ihr 6-jähriges Kind, welches sich auf der Rückbank befand, öffnete sodann die rechte Tür um auszusteigen und übersah hierbei einen von hinten kommenden Fahrradfahrer.

Der 62-jährige Mann aus Kleinniedesheim kollidierte mit der Tür und stürzte. Zur Untersuchung wurde er durch den eingesetzten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von insgesamt 150 Euro.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Frankenthal (ots) – Aufgrund eines defekten Bremslichtes kontrollierte ein Streifenteam der Polizei Frankenthal am Samstag 15.04.2023 in der Eisenbahnstraße einen Peugeot. Bei der Verkehrskontrolle fielen den Beamten bei dem 28-jährigen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten auf.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest fiel positiv auf Kokain und THC aus, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Neben den Kosten für die Entnahme der Blutprobe, kommt gemäß dem Bußgeldkatalog auf den 28-Jährigen nun eine Strafe in Höhe 500 EUR sowie ein Fahrverbot zu.