Bahnschranke nach Unfall beschädigt

Speyer (ots) – Am späten Dienstagabend gegen 22:00 Uhr ereignete sich am Industriebahnübergang in der Hafenstraße ein Verkehrsunfall mit einem Sattelschlepper. Dieser überfuhr den Bahnübergang, obwohl die Lichtsignalanlage bereits rot zeigte und sich die Schranke schloss.

Während der Querung kam die Schranke genau zwischen dem Führerhaus und dem Auflieger nach unten. Durch mehrfaches Vor- und Zurücksetzen zerbrach der Sattelschlepper die Schranke. Er setzte danach seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei machte den Lkw samt Fahrer jedoch ausfindig. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zu einer Gefährdung des Bahnverkehrs kam es nicht.

Einbruch in Schule

Speyer (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen dem 17.04.2023, 18:30 Uhr und dem 18.04.2023, 07:00 Uhr in die Siedlungsschule im Birkenweg eingebrochen. Die Täter haben dabei sowohl das Gebäude der Grundschule als auch das Gebäude der Realschule Plus betreten. Der Sachschaden dürfte aufgrund zahlreicher aufgebrochener Fenster, Türen und Schränke mehrere Tausend Euro betragen.

Bei dem Diebesgut handelt es sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nur um Münzgeld. Die Polizei hat vor Ort Spuren gesichert. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kindergarten

Speyer (ots) – Im Zeitraum vom 14.04.2023, 20:00 Uhr bis 17.04.2023, 07:30 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter eine Scheibe zu einem Kindergarten im Mausbergweg ein. Im Innern versuchten sie erfolglos das Personalzimmer, das Leitungsbüro und die Tür zur Brandmeldezentrale aufzuhebeln.

Im Anschluss öffneten sie ein weiteres Außenfenster und durchsuchten im Raum sämtliche Schränke und Türen und verwüsteten das Büro. Aus einem Schrank wurde ein in der Wand verankerter Tresor komplett entwendet. Der Wert des Diebesgutes steht noch nicht fest. Der Gesamtschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.