Landau: Die Polizei-News

Bedenkliche Bilanz bei Verkehrskontrollen

Landau (ots) – Durch die Landauer Polizei wurden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Dienstag an drei Örtlichkeiten gezielt Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 24 Kraftfahrzeugführer ohne Gurt (Verwarnungsgeld: 30Euro) festgestellt werden.

18 Fahrzeugführer nutzten missbräuchlich ein Mobiltelefon (Bußgeld von 100Euro, 1 Punkt). Des Weiteren wurde in einem Fahrzeug ein Kind ohne jegliche Sicherung befördert (Bußgeld 60Euro, 1 Punkt).

An der Einmündung Rheinstraße/Paul-von-Denis-Straße wurde zudem ein Rotlichtverstoß festgestellt (Bußgeld 90EUR, 1 Punkt). Bei den genannten Bußgeldern kommen in der Regel noch 25 Euro an Gebühren hinzu.

Fahrrad sucht Besitzer

Landau (ots) – Am 17.04.2023 wurde ein herrenloses Mountainbike in der Cornichonstraße gemeldet. Das Herren-Fahrrad stand schon länger vor einem Haus konnte jedoch keinem Hausbewohner zugeordnet werden.

Dementsprechend wurde es von der Polizei, zwecks der Eigentumssicherung, sichergestellt. Sollte jemand ein schwarz/rotes Fahrrad der Marke ROCKRIDER vermissen, solle er sich bitte bei der Polizeiinspektion in Landau melden.