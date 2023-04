Drogenprävention durch Polizei Edenkoben

Maikammer (ots) – Am Vormittag des 19.04.2023 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben an der Realschule Plus Maikammer-Hambach Vorträge zum Themenbereich „Alkohol-/Drogenprävention“ gehalten. Die Veranstaltungen wurden in mehreren 9. Klassen durchgeführt.

Die Bestandteile der Präventionsveranstaltung waren unter anderem Stoffkunde, mögliche körperliche und strafrechtliche Folgen sowie ein Parcours mit sog. Rauschbrillen. Auf Grund des positiven Feedbacks der Lehrerschaft sowie der engagierten Mitarbeit der beteiligten Schülerinnen und Schüler sind weitere Veranstaltungen in diesem Themenbereich angedacht.

Erneut Tochter mit „neuer Handynummer“

VG Edenkoben (ots) – Fast 2.500 EUR Sachschaden sind das Resultat eines aktuellen Betrugs vom 18.04.23 im Bereich der Verbandsgemeinde Edenkoben. Die 76-jährige Geschädigte erhielt nachmittags eine SMS ihrer vermeintlichen Tochter mit der Bitte, sich doch per WhatsApp-Messenger auf dieser angeblich neuen Telefonnummer zu melden.

Anschließend wurden fast 2.500 EUR per Überweisung gefordert, die die Frau auch überwies. Erst in einem späteren Telefonat mit der tatsächlichen Tochter fiel der Betrug auf.

Die Polizei Edenkoben appelliert: Bleiben Sie kritisch und lassen Sie sich nicht per Telefon oder Nachrichtendienst wegen angeblicher „Notfälle“ unter Druck setzen. Im Zweifelsfall halten Sie Rücksprache mit Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Hier wird Ihnen gerne weitergeholfen.

Schulwegkontrolle Gäuschule

Böbingen (ots) – Auf Grund mehrerer „rasanter Fahrmanöver“ in der Vergangenheit wurde am Dienstag (18.04.23), im Zeitraum von 07:40 Uhr bis 08:00 Uhr, eine Schulwegkontrolle an der Gäuschule in Böbingen durchgeführt.

Hierbei konnten durch Beamte der Polizei Edenkoben keine „Raser“ oder sonstiges verkehrsgefährdendes Verhalten festgestellt werden. Mit weiteren Kontrollen ist zu rechnen.

Unfallflucht

Hochstadt (ots) – Auf dem Parkplatz eines Obst- und Gemüsehandels im Edesheimer Weg kam es am Dienstag zwischen 12:30 und 17:30 Uhr zu einer Unfallflucht. Hierbei wurde durch einen noch unbekannten Fahrzeugführer ein hellgrüner Ford Fiesta mit RP-Kennzeichen beschädigt. Die Polizeiinspektion Landau bittet um Zeugenhinweise.

Mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Bornheim (ots) – Bei den Kontrollen der Polizei Landau fiel in Bornheim ein 46-Jähriger auf, da sein Führerschein seltsame Haptik und Optik aufwies. Bei einer genaueren Prüfung konnten dann mehrere Fälschungsmerkmale durch die Polizisten festgestellt werden. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Aufgefallen war er, da er ohne Sicherheitsgurt aber mit Handy am Ohr gefahren war. Bei der Kontrolle wurde zusätzlich festgestellt, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl vorlag, den offenen Betrag konnte er bezahlen und seinen Weg zu Fuß fortsetzen.