Verkehrsunfall – Betrunken gegen Verkehrsinsel

Worms (ots) – Der Fahrer eines Kleinkraftrades war am Dienstag 18.04.2023 gegen 20 Uhr, auf der Wonnegaustraße aus Richtung Worms-Abenheim kommend in Richtung Worms-Herrnsheim unterwegs. Unmittelbar am Ortsausgang Abenheim übersah der 36-jährige eine Verkehrsinsel, fuhr auf diese frontal auf und kam anschließend zu Fall.

Sodann versuchte er fußläufig von der Unfallstelle zu flüchten, konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei von aufmerksamen Zeugen festgehalten werden. Nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde der lediglich Leichtverletzte in Klinikum verbracht. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der in Worms wohnhafte Mann deutlich alkoholisiert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille. Zudem war der Versicherungsschutz an seinem Fahrzeug abgelaufen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit am Steuer, Verkehrsunfallflucht und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetzt eingeleitet.

Kreis Alzey-Worms

Zu schwer, zu hoch, Fahrer unter Drogen – Viele Verstöße

Wörrstadt (ots) – Mehr als die Hälfte der kontrollierten Fahrzeuge und/oder deren Fahrer wurden am Montagvormittag bei einer gemeinsamen Kontrolle der Verkehrsdirektion Mainz, der Polizeidirektionen Mainz, Worms und Bad Kreuznach

sowie Studenten der Hochschule der Polizei auf dem Rastplatz Menhir der A 61

beanstandet. Im Mittelpunkt der Kontrolle stand die Heranführung der Studenten

an die Arbeit der spezialisierten Verkehrsüberwachung im Bereich LKW und

Fahndung auf der Autobahn.

Bei 18 von 32 kontrollierten PKW, LKW und Bussen wurden unter anderem Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, die zulässigen Abmessungen oder Fahrzeugmängel festgestellt. Vier Fahrer standen unter dem Einfluss von Drogen, sie durften ihre Fahrt nicht fortsetzen.

Drei weitere Fahrzeuge mussten ebenfalls stehen bleiben: Ein Kleintransporter war deutlich überladen, ein Sattelzug war zu hoch und eine Zugmaschine wies eine defekte Ad-Blue-Anlage auf. Aktuell wird geprüft, ob eine vorsätzliche Manipulation

vorliegt. Auch in der Zukunft werden gezielte Kontrollen auf den

rheinland-pfälzischen Autobahnen durchgeführt.

Brand eines Holzverschlages

Armsheim (ots) – Zu einem Brand eines Verschlages im Innenhof einer Hofreite kam es in der vergangenen Nacht. Die Anwohner bemerkten gegen 04:20 Uhr das Feuer. Ein in der Nähe geparkter PKW wurde durch die Flammen erheblich beschädigt, konnte aber noch zur Seite gefahren werden.

Als Ursache für den Brand, kann von einem technischen Defekt ausgegangen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.