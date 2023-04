Diebstahl aus PKW – Zeugenhinweise erbeten

Kirn (ots) – In der Nacht von Dienstag 18.04.2023 auf Mittwwoch 19.04.2023 kam es in der Straße „Im Hohen Rech“ und „Alter Kirner Weg“ in Kirn jeweils zu einem Diebstahl aus parkenden Fahrzeugen. Ein bislang unbekannter Täter suchte gezielt nicht abgeschlossene PKW aus, um an Wertgegenstände zu gelangen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kirn unter Tel: 06752-1560 oder per

E-Mail pikirn@polizei.rlp.de entgegen.

Aufgrund dieser bekannten Vorgehensweise ist Sorgfalt beim Verlassen des eigenen Fahrzeugs geboten. Daher verschließen Sie Ihr Fahrzeug auch bei kurzer Parkdauer und überprüfen Sie den Schließzustand. Lassen Sie keine Wertgegenstände sichtbar im Fahrzeug zurück. Selbst bei Kleinstgegenständen, ergibt sich ein Anreiz für die Täter.

Sachbeschädigung an PKW

Hahnenbach (ots) – In der Zeit zwischen dem 18.04.2023, 17:30 Uhr und 19.04.2023, 11:45 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Hahnenbacherstraße in Hahnenbach zu einer Sachbeschädigung an einem Toyota. Der 41-jährige Besitzer des Fahrzeugs stellte heute Vormittag fest, dass mehrere Scheiben einen frischen Schaden in Form von tiefen Kratzern aufwiesen.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600EUR beziffert. Zur Aufklärung des Vorfalls bittet die Polizei Kirn um Hinweise unter der 06752-156-0.