Bei Kontrolle Drogen gefunden

Kaiserslautern (ots) – Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer aus dem Stadtgebiet. Zeugen riefen am Dienstagabend die Polizei, da sich eine Gruppe Jugendlicher in einem Hauseingang in der Ziegelstraße aufhalten würden. Die Gruppe wäre sehr laut und würde sich auch auf Bitten hin nicht entfernen.

Beim Eintreffen der Beamten versuchte ein 18-Jähriger sofort zu flüchten, konnte jedoch daran gehindert werden. Bei ihm und einem 16-Jährigen fanden die Polizeibeamten eine Feinwaage und abgepackte Haschischtüten. Die Sachen wurden sichergestellt und die 5 Personen erhielten einen Platzverweis, dem sie nachkamen.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz laufen. |elz

Autolack zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Einen Schaden über etwa 3.000 Euro haben Unbekannte am

Montag an einem geparkten Auto in der Straße Im Reiserfeld verursacht. Sie

zerkratzten den Hyundai. Über die gesamte Beifahrerseite zog sich ein Kratzer

durch den Lack. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um

Hinweise.

Wem sind zwischen 7:20 Uhr und 16:30 Uhr Personen aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf

Diebstähle aus Autos

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl aus einem abgestellten Fahrzeug ist der

Polizei am Dienstag aus der Straße „Herrenwiesental“ gemeldet worden. Hier

machten sich unbekannte Täter über Nacht an einem geparkten Pkw zu schaffen. Sie

rissen sich einen Laptop unter den Nagel. Ob der Wagen verschlossen war, konnte

der Fahrer nicht sicher sagen.

Zeugen, die zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 07:30 Uhr, verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden.

Im gleichen Zeitraum wurde aus der Straße „Ziegelscheuer“ ebenfalls ein

Diebstahl gemeldet. Hier wurden Tankkarten und eine Zulassungsbescheinigung aus

einem Pkw entwendet. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe könnte ein

Zusammenhang zwischen den Taten bestehen. Die weiteren Ermittlungen laufen. |elz

Falsche Warnmeldung führt zu Betrug

Kaiserslautern (ots) – An einen falschen „Microsoft-Mitarbeiter“ ist eine Frau

aus dem Stadtgebiet geraten. Wie die 68-Jährige am Dienstag bei der Polizei

anzeigte, wollte sie am Vortag im Internet die Seite ihrer Hausbank aufrufen, um

online Bankgeschäfte zu erledigen. Dabei habe sich ein Extra-Fenster mit einer

Warnmeldung geöffnet.

Die Frau folgte der angezeigten Aufforderung und setzte sich unter der

angegebenen Telefonnummer mit der (vermeintlichen) Hotline von Microsoft in

Verbindung. Über mehrere Stunden telefonierte sie mit einem angeblichen

Mitarbeiter und gab dabei auch den Zugang zu ihrem Bankkonto frei.

Später stellte die 68-Jährige dann fest, dass von ihrem Konto mehrere

Abbuchungen vorgenommen wurden, die sie nicht in Auftrag gegeben hatte. Es

entstand ein Schaden von 1.400 Euro. Die Frau ließ daraufhin sofort nach

Rücksprache mit ihrer Bank alle Konten sperren und die Login-Daten ändern. |cri

Falsche Polizeibeamte rufen an

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten sind der

Polizei am Dienstag gemeldet worden. Zum Glück hatten die Betrüger keinen

Erfolg. In Kaiserslautern gerieten die Unbekannten unter anderem an eine 62-jährige Frau, der sie weismachen wollten, dass in der Nachbarschaft zwei verdächtige Personen festgenommen worden seien.

Das Telefongespräch wurde dann an den angeblichen Einsatzleiter übergeben, der anfing die Frau auszufragen. Die 62-Jährige ging jedoch nicht darauf ein, sondern entgegnete, dass sie doch lieber direkt zur Polizeidienststelle komme, um die Fragen in einem persönlichen Gespräch zu beantworten. Daraufhin wurde das Telefonat vom Anrufer abrupt beendet.

Auch einer Frau im Stadtteil Dansenberg wurde am Telefon die Lügengeschichte vom

angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft und der Festnahme von 2 Tätern aufgetischt. Bei den Männern seien Notizen gefunden worden, die darauf hindeuteten, dass auch ein Einbruch bei ihr geplant sei.

Die Seniorin erkannte die Betrugsmasche und ging auf die Fragen, ob sie einen Tresor oder Bargeld zu Hause habe, gar nicht erst ein. Daraufhin beendete der unbekannte Anrufer das Gespräch.

Das gleiche „Märchen“ musste sich eine 58-jährige Frau anhören. Aber auch sie

erkannte direkt, dass die Story nicht stimmt und sie gerade Betrüger am Telefon

hat. Als der Anrufer sich nach Wertsachen im Haus erkundigte, antworte die Frau

nicht darauf, sondern behauptete, dass ihr Mann Polizist sei.

Und schon legte der Unbekannte am anderen Ende der Leitung auf. |cri

Kreis Kaiserslautern

Auto abgeschlossen? Dieben keine Chance!

Otterbach-Otterberg/Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in der Verbandsgemeinde und im Kaiserslauterer Stadtteil

Erlenbach parkende Autos überprüft. Von rund 60 Fahrzeugen kontrollierten die

Beamten den Schließzustand, abgeschlossen oder nicht?

Elf Wagen waren unverschlossen. Für Diebe ein leichtes Spiel. Wo möglich, verschlossen die Einsatzkräfte die Autos. Sie ermittelten die Fahrzeughalter und informierten die Betroffenen. |erf

Einbrecher erbeuten Geld und Schmuck

Hochspeyer (ots) – Unbekannte Täter sind am Dienstagvormittag in ein Haus in der Hauptstraße eingedrungen und haben aus einer der Wohnungen Wertsachen gestohlen. Als der Bewohner am frühen Nachmittag nach Hause zurückkehrte, stellte er fest, dass seine Wohnungstür gewaltsam geöffnet und die Räume durchwühlt wurden.

Ersten Überprüfungen zufolge erbeuteten die Eindringlinge Bargeld und Schmuck,

darunter mehrere Herren-Armbanduhren. Der Gesamtschaden liegt im 4-stelligen

Bereich. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Erste Ermittlungen ergaben lediglich den Verdacht, dass sich die Einbrecher gegen 10 Uhr in der Wohnung aufgehalten haben dürften.

Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri