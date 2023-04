Kaiserslautern (ots) – In der Balbierstraße kam es am Dienstag 18.04.2023, nach einer Feier, zu einem Streit zwischen einem 40-jährigen Mann und einer 34-jährigen Frau. Dabei schlug die 34-Jährige, dem Mann ins Gesicht. Um eine Eskalation zu verhindern, stellte sich der 43-jährige Begleiter zwischen die Beiden. Daraufhin schlug der 40-Jährige dem 43-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser ohnmächtig wurde. Im Anschluss versuchte er dem Mann noch gegen den Kopf zu treten.

Der 43-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Da der 40-Jährige gegenüber der Polizei weiterhin aggressiv und aufbrausend war, wurde er gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Auf den 40-Jährigen und seine Begleiterin kommt nun eine Anzeige wegen Körperverletzung zu. |elz