Gerolsheim: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Gerolsheim (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am 18.04.23 gegen 18:40 Uhr. Der Mann befuhr die L 520 von Großkarlbach kommend in Richtung Gerolsheim. Nachdem er einen 34 Jahre alten Pkw-Fahrer überholt hatte, verlor er beim Wiedereinscheren nach rechts die Kontrolle über sein Kraftrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Biker mit einem Hinweisschild und kam nach einer weiteren Strecke des Schlidderns schließlich im Graben zum Liegen. Am Motorrad entstand Totalschaden. Die Sachschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Unfallzeugen setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) in Verbindung.

Obrigheim: Geschwindigkeitskontrollen

Obrigheim-Neuoffstein (ots) – Am 18.04.2023 in der Zeit von 12-14 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt eine Laser-Geschwindigkeitsmessung in der Wormser Straße durch. Dabei wurden 25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Die höchste gemessene Geschwindigkeit lag bei 79 km/h. Erlaubt sind auf dieser Strecke 50 km/h.

