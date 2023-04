Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 22.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bockenheim: Einbruchsdiebstahl in Rohbaugebäude

Bockenheim/Weinstraße (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum von Mittwoch, dem 19.04.2023 bis zum Samstag, dem 22.04.2023, Zugang zu einem leerstehenden Rohbaugebäude in der Ortsmitte Bockenheims. Der/die Täter hebelte hierzu ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Entwendet wurden nach aktuellem Ermittlungsstand diverse Werkzeuge und Baugeräte. Der entstandene Sachschaden wird auf eine hohe vierstellige Summe geschätzt.

Sachdienstliche Hinweise und verdächtige Wahrnehmungen welche in dem Tatzeitraum festgestellt wurden nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der 06359-9312 5020 entgegen.

Ebertsheim: Geschwindigkeitskontrollen

Ebertsheim (ots) – Am Freitag, 21.04.2023 zwischen 14:15 Uhr und 16:00 Uhr wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Grünstadt Geschwindigkeitskontrollen in der Eisenberger Straße in Ebertsheim durchgeführt. Es wurden 400 Fahrzeuge gemessen. Bei erlaubten 30km/h wurden 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 69km/h.

Gerolsheim: Pkw-Diebstahl auf Hofgelände

Gerolsheim (ots) – Am Donnerstag, 20.04.2023, ist es zwischen 21:00 Uhr und 23:00 Uhr auf einem Hofgelände in Gerolsheim zu einer Komplettentwendung eines PKW gekommen. Das Fahrzeug, ein grauer VW Golf älteren Baujahres, wurde in diesem Zeitraum durch einen Mitarbeiter des landwirtschaftlichen Betriebes auf dem Hofgelände abgestellt und anschließend durch bislang unbekannte/-n Täter entwendet. Es wird von einer Schadenshöhe im niedrigen vierstelligen Bereich ausgegangen.

Es wird darum gebeten, dass Zeugen, die sachdienliche Hinweise oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der 06359/9312-5020 mit der Polizeiinspektion Grünstadt telefonisch in Verbindung setzen.

Grünstadt: Geschwindigkeitsüberwachung

Grünstadt (ots) – In der Nacht vom 21.04.23 zum 22.04.23 wurde eine Kontrollstelle zur Geschwindigkeitsüberwachung in der Asselheimer Straße in Grünstadt eingerichtet.

Hierbei wurde die Geschwindigkeit von insgesamt 39 Fahrzeugen gemessen. Bei zwei Autofahrern konnte eine überhöhte Geschwindigkeit festgestellt werden. Die Fahrzeuge wurden aufgrund des Geschwindigkeitsverstoßes in die Kontrollstelle geleitet und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei einem Autofahrer konnte zu dem Geschwindigkeitsverstoß eine Alkoholisierung im Ordnungswidrigkeitsbereich festgestellt werden.

Gegen die betroffenen Autofahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Dem alkoholisierten Autofahrer wurde zudem die Weiterfahrt untersagt.

