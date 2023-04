Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 19.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Fahrt zur Arbeit endet in Anzeigen und Wohnungsdurchsuchung

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.04.23 um 08:00 Uhr wurde ein 45-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem E-Scooter in der Hagenstraße in 67433 Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zur Arbeit. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Drogeneinfluss steht. Ein Vortest reagierte auf die Stoffgruppen Amfetamin, Metamfetamin und Ecstasy positiv. Der E-Scooter wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Noch vor der Fahrt zur Dienststelle, in welcher der E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe abgeben musste, händigte der Fahrer eine geringe Menge Amfetamin aus. Ferner konnten die Beamten im Rucksack weitere Betäubungsmittel fest- und sicherstellen. Zudem konnten im weiteren Verlauf Hinweise erlangt werden, dass der Neustadter mit den Betäubungsmittel handelt, weshalb seine Wohnung durchsucht wurde. Hierbei konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden. Den 45-Jährigen erwarten nun mehrere Straf-, sowie eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

