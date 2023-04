Prügelattacke auf 16-Jährigen – Polizei sucht Zeugen

Bruchsal (ots) – Drei bislang unbekannte Täter haben am Montagmittag in einer Bahnunterführung in Bruchsal einen 16-Jährigen körperlich angegangen. Der Jugendliche trug dabei leichte Verletzungen davon. Nach derzeitigen Erkenntnissen lief der Geschädigte gegen 13:30 Uhr alleine von

der Balthasar-Neumann-Schule zur Bahnhaltestelle Gewerbliches Bildungszentrum.

In der Bahnunterführung wurde er offenbar zunächst von hinten festgehalten und anschließend von insgesamt 3 bislang unbekannten jungen Männern mehrfach geschlagen und getreten. Die Unbekannten flüchteten nach der Tat in Richtung des Parkplatzes der Bahnhaltestelle.

Täterbeschreibung:

Die 3 Männer waren ca.180 cm groß und trugen schwarze Schals, mit denen sie ihr Gesicht verdeckten und untereinander sich mutmaßlich in türkischer Sprache.

Täter 1: breite, sportliche Statur, schwarz gekleidet, weiße Schuhe.

Täter 2: dünne Statur, trug schwarzen Trainingsanzug der Marke Nike.

Täter 3: trug Jacke mit gelbem Logo an einem Ärmel.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Bruchsal unter 07251 7260 zu melden.

Karlsruhe

Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen im Stadtgebiet

Karlsruhe (ots) – Über das vergangene Wochenende waren Einbrecher im Karlsruher Stadtgebiet aktiv und brachen in ein Einfamilienhaus sowie eine Wohnung ein. Zwischen Freitagabend und Montagnachmittag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Max-Laeugner-Straße in Knielingen.

Im Hausinneren durchsuchten die Diebe mehrere Zimmer und entwendeten Wertgegenstände von bislang noch unbekanntem Wert.

Von Sonntag auf Montag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Beiertheim-Bulach ein. Nachdem die Einbrecher auf unbekannte Weise in das in der Ebertstraße gelegenen Mehrfamilienhaus gelangten, drangen sie gewaltsam in die Wohnung ein. Ob die Diebe auch etwas entwendeten, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon: 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.