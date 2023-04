Fluchtversuch schlägt fehl – 307 Tage JVA

Wörth-Hauptbahhof (ots) – Am Abend des 17.04.2023 flüchtete ein Mann am Hbf erst in eine Gaststätte und von dort aus einem Fenster als er die Streife der Bundespolizei erblickte. Kurze Zeit später konnte er nach einem Bürgerhinweis im Hauptbahnhof angetroffen werden. Die Überprüfung des 44-jährigen Kroaten ergab bestehende Haftbefehle aufgrund von Diebstahl, Sachbeschädigung und Trunkenheit im Verkehr.

Da der Mann die Geldstrafen in Höhe von insgesamt 4.305 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafen von insgesamt 307 Tagen in die Justizvollzugsanstalt in Frankenthal verbracht.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Sachbeschädigung durch Farbe

Kandel (ots) – Wie jetzt erst bekannt wurde, haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag, 06.04.23 auf Freitag, 07.04.23 mit schwarzer Farbe die Buchstaben „GIX“ auf eine Betonmauer im Holunderweg sowie auf einen Stromkasten am Huberhof in Kandel geschmiert. Es wurden zwei Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Lingenfeld (ots) – Am Sonntagabend wurde die Polizei Germersheim aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld alarmiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass es innerhalb einer Familie zu handfesten Streitigkeiten kam, in dessen Verlauf 2 Personen leicht verletzt wurden.

Zudem wurde ein PKW beschädigt.

Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen aufgenommen.

Kind bei Unfall verletzt

Leimersheim (ots) – Ein 58-jähriger Autofahrer befuhr gestern Mittag die Untere Hauptstraße in Leimersheim. Im Kurvenbereich rannten unvermittelt zwei Kinder im Alter von 6 und 9 auf die Straße. Trotz guter Reaktion wurde der 6-Jährige leicht erfasst und dabei am Fußgelenk verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung kam er in ein Krankenhaus.

Versuchter Benzindiebstahl

Germersheim (ots) – Am 14.04.2023 versuchte ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 10-14 Uhr den Tankdeckel eines geparkten PKW zu öffnen. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhandels in der Mainzer Straße abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Germersheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Schulwegkontrolle

Lustadt (ots) – Gestern Morgen führte die Polizei Germersheim eine Schulwegkontrolle in Lustadt durch. Insgesamt wurden vier Kinder ohne jegliche Sicherung befördert. Zudem war ein Fahrzeug der Elterntaxis durch eine Folierung der vorderen Seitenscheiben derart technisch verändert, dass die Betriebserlaubnis erloschen war.