Unfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Zu einem Unfall mit einem Sachschaden von etwa 9.000 Euro kam es am 18.04.2023 gegen 00:30 Uhr, in der Straße Schänzeldamm. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kollidierte ein 42-jähriger Autofahrer mit dem Fahrzeug eines 21-Jährigen im Rahmen eines Überholmanövers.

Während der Unfallaufnahme konnte beim 42-Jährigen Anzeichen auf eine Alkoholisierung festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,87 Promille. Der Mann räumte außerdem ein, am Abend einen Joint geraucht zu haben. Er wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen.

Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Mann wird nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen müssen. Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderer berauschender Mittel fährt und einen Unfall verursacht, muss mit Freiheitsstaben bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafen rechnen.

8-Jähriger nach Unfall leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Montag (17.04.2023), um 16.20 Uhr, erfasste ein 35-jähriger Autofahrer einen 8-Jährigen, der mit seinem Fahrrad die Sternstraße überquerte. Hierbei wurde der Junge leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachteten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Reifen zerstochen

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 14.04.2023, 16 Uhr und dem 17.04.2023, 09:15 Uhr, wurde in der Oberstraße der Reifen eines Transporters zerstochen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

WhatsApp-Betrug

Ludwigshafen (ots) – Am 17.04.2023 erstatte ein 58-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Rheinauen Anzeige wegen Betrugs. Er hatte eine SMS erhalten, vermeintlich von seinem Sohn. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern schließlich, den Mann davon zu überzeugen, etwa 1.500 Euro zu überweisen. Als eine zweite Geldforderung kam, wurde der 58-Jähirge stutzig und erkannte den Betrug.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Nachrichtendienstes. Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den

Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/. Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621

963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen

kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Mit Einkaufswagen Pkw beschädigt

Ludwigshafen (ots) – Ein Unbekannter stieß am Sonntag 16.04.2023 gegen 06.45 Uhr, mit einem Einkaufswagen gegen ein geparktes Auto vor einer Bäckerei in der Mundenheimer Straße. Im Einkaufswagen saß noch eine weitere Person. Eine Angestellte der Bäckerei beobachtete Vorfall und sprach die beiden Personen an. Diese flüchteten daraufhin zu Fuß in Richtung Berliner Platz.

Am Pkw entstand ein Sachschaden von mindestens 200 Euro. Beide Personen waren zwischen 18 und 25 Jahre alt.

Der Unbekannte, der den Einkaufswagen schob, trug eine beigen Kapuzenpullover und eine schwarze Jogginghose. Die Person im Einkaufswagen war männlich und komplett dunkel gekleidet.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.