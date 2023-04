Brennender LKW auf der B9

Römerberg (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache geriet heute (Dienstag) gegen 13.45 Uhr auf der B9 Fahrtrichtung Ludwigshafen während der Fahrt der Motorraum eines LKWs in Brand. Der Fahrer hielt auf der Ausfädelspur Speyer-Süd an und verließ das Führerhaus. Er blieb unverletzt. Der LKW brannte völlig aus. Die Feuerwehren Römerberg und Speyer waren im Einsatz. Der LKW hatte keine Ladung.

Für die Lösch- und Bergungsarbeiten wurde die B9 bis 15.30 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde über die Anschlussstelle Römerberg-Dudenhofen abgeleitet. Der LKW sollte von Germersheim nach Hamburg überführt werden. Durch den Brand wurde der Asphalt beschädigt, was eine Sperrung der Ausfädelungsspur Speyer-Süd durch die Straßenmeisterei notwendig machte. Die Umleitung erfolgt bis zur Sanierung der Fahrbahn über die Anschlussstelle Römerberg-Dudenhofen.

Vollbrand eines Carports

Dannstadt-Schauernheim (ots) Nach dem Brand eines Carports am 07.04.2023 wurde der Brandort durch einen Sachverständigen und Brandermittler der Kriminalpolizei untersucht. Ursächlich für den Brand dürfte ein Kurzschluss an einem unter dem Carport geparkten Kraftrad gewesen sein.

Hinweise auf fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln ergaben sich nicht. Durch das Feuer wurden auch 2 Wohnhäuser beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 300.000-400.000 Euro.

Einbruch in Sportstätte

Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum von Sonntag auf Montag zwischen 16:00 Uhr und 07:10 Uhr verschafften unbekannte Täter Zutritt zu einer Sportstätte am Gewerbering. Im Innern hebelten sie eine Bürotür auf und durchsuchten Schränke. Außerdem entwendeten sie einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag.

Wer kann Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Personen machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

Vier leicht Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Limburgerhof (ots) – Zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw‘ s kam es am Montagmittag auf der L532 von Waldsee kommend in Richtung Schifferstadt. Ein 82-jähriger aus Bad Dürkheim wollte von der L532 nach links in Richtung Rehhütte abbiegen und unterschätzte offenbar die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Fahrzeuges eines 67-jährigen aus Meckenheim.

Durch den Zusammenstoß wurden insgesamt vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt, darunter auch der Unfallverursacher. Alle Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden.