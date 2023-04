Fahrerin erschrickt vor Blitzer und verunfallt

Heidelberg (ots) – Auf der A656 in Fahrtrichtung Heidelberg kam es gegen 15 Uhr zwischen der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim und dem Kreuz Heidelberg zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen erschrak sich eine Fahrerin auf Grund eines mobilen Blitzers so sehr, dass sie das Steuer nach links verzog und so gegen eine Betonleitwand prallte.

Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam auf der linken Fahrspur zum Stehen. Zwischenzeitlich steht das verunfallte Fahrzeug auf dem Standstreifen. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe sind derzeit der rechte Fahrstreifen sowie der Standstreifen gesperrt. Aktuell kommt es zu einem Rückstau von ca. 3 km.

Verkehrsunfall mit umgekippten LKW – 3 verletzte Personen

Heidelberg (ots) – Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der 22-Jährige Klein-LKW Fahrer am 17.04.2023 gegen 18:25 Uhr die Schlierbacher Landstraße/B37 in Richtung Heidelberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte auf einer Länge von ca. acht Metern auf dort befindlichen Begrenzungssteine und geriet im weiteren Verlauf

auf den Radweg.

Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden 40-Jährigen Radfahrer, der auf dem Kindersitz ein 5-jähriges Mädchen transportierte und durch den Aufprall auf den Asphalt geschleudert wurden.

Der LKW selbst blieb auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen. Durch den Rettungsdienst wurden alle 3 Personen notärztlich erstversorgt und zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000 Euro.

Die Fahrbahn musste Zeitweise zur Räumung der Unfallstelle und Fahrbahnreinigung teilweise vollgesperrt werden und ist nun seit 22:00 Uhr wieder komplett frei. Eine örtliche Umleitung wurde betrieben. Trotzdem kam es aufgrund des „Feierabendverkehrs“ zu größeren Verkehrsbehinderungen, die sich nach der Freigabe der Fahrbahnen schnell auflöste. Die weiteren Ermittlungen werden durch

den Verkehrsdienst Heidelberg durchgeführt.

Plötzlicher Spurwechsel verursacht Unfall

Heidelberg (ots) – Am Montag 17-04-2023 kurz vor 07 Uhr, fuhr eine 65-Jährige mit ihrem Renault auf der Lessingstraße in Richtung Hauptbahnhof. Neben ihr, auf der rechten Spur, war ein brauner PKW in gleicher Richtung unterwegs. Urplötzlich zog dieser nach links, so dass die 65-Jährige nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte.

Ein hinter ihr fahrender Skoda kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und stieß mit dem Renault zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringfügiger Sachschaden.

Das braune unfallverursachende Auto fuhr nach der Kollision der anderen beiden Fahrzeuge einfach weiter. Die Polizei ermittelt daher wegen Unfallflucht. Marke und Modell des braunen Kombis sind nicht bekannt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/1857-0, zu melden.

Sachbeschädigung durch mehrere Schmierereien

Heidelberg (ots) – Die Mensa sowie die Sporthalle einer Schule in der Straße „Am Waldrand“ wurden zwischen Freitagmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 07 Uhr durch eine bisher unbekannte Täterschaft durch diverse Graffitis beschmiert. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag in 4-stelliger Höhe geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Heidelberg- Süd, Tel.: 06221 / 3418 -0, zu melden.