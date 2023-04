Darmstadt

Mehrere Fahrzeuge im Visier Krimineller / Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) – An mindestens drei Fahrzeugen in Darmstadt haben sich bislang unbekannte Kriminelle in den vergangenen Tagen zu schaffen gemacht.

Ein in der Kattreinstraße abgestellter schwarzer Mercedes geriet zwischen Sonntagabend (16.4.) und Montagmorgen (17.4.) in den Fokus der Kriminellen. Sie öffneten auf unbekannte Art und Weise den Wagen und entwendeten eine schwarze Ledertasche.

Aus einem weißen Volkswagen, der in der Martin-Buber-Straße parkte, machten sich Kriminelle am Montagabend (17.4.), zwischen 17.20 und 20.30 Uhr, einen Rucksack und Laptop zur Beute. Zuvor schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein, um an die Gegenstände zu gelangen.

Auch die Scheibe eines blauen Fords in der Riedlingerstraße wurde am gleichen Tag zwischen 18 und 22.15 Uhr von Unbekannten eingeschlagen. Hieraus erbeuteten sie ebenfalls einen Rucksack und Laptop. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ob die drei Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit den Fällen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Einbruch in Bibliothek

Griesheim (ots) – Ein 50 Jahre alter Tatverdächtiger ist mit seiner Beute am Montagabend (17.4.) nicht weit gekommen, als er nach einem Einbruch von einer Polizeistreife gestoppt wurde.

Kurz vor 23 Uhr alarmierte eine Anwohnerin am Georg-Schüler-Platz die Polizei und gab an, dass in die dortige Bibliothek eingebrochen wurde. Daraufhin soll eine Person mit einem Bollerwagen in Richtung Darmstadt weggelaufen sein. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort.

Im Rahmen der Fahndung konnte eine Streife des 1. Polizeireviers in Darmstadt den beschriebenen Tatverdächtigen auf der Wilhelm-Leuschner-Straße stoppen und kontrollieren. Wie sich im Zuge der Kontrolle rausstelle, handelte es sich um den gesuchten Tatverdächtigen. Dieser hatte mehrere Gegenstände, unter anderem einen Beamer, Wasserkisten und den Bollerwagen, bei sich, die aktuellen Ermittlungen zufolge aus der Bibliothek stammten.

Die Beamten nahmen den 50-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zur Dienststelle. Da der Festgenommene unter dem Einfluss von Alkohol stand und ein Test 0,98 Promille ergab, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Er wird sich nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Abi-Plakate im Visier unbekannter Vandalen

Dieburg (ots) – Bereits im Zeitraum zwischen Donnerstag (6.4.) und Montag (10.4.) sollen mehrere Abi-Plakate an einer Schule „Auf der Lehr“ beschädigt worden sein. Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei in Dieburg nach Zeugen und weiteren Geschädigten.

Nach aktuellem Kenntnisstand liegt der Dieburger Kriminalpolizei in diesem Zusammenhang eine Anzeige vor. Hier soll ein Plakat komplett entwendet worden sein. Im Nachgang konnte das zuvor weggenommene Plakat, das offenbar durch Hitzeeinwirkung beschädigt worden war, in einem naheliegenden Waldgebiet „Auf der Moret“ aufgefunden werden.

Da laut Anzeige auch weitere Abi-Banner beschädigt worden sein sollen, hofft die Polizei auf weitere Hinweise. Die Ermittler des Kommissariats 41 in Dieburg suchen nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder weiteren Geschädigten, deren Abi-Plakat ebenfalls in den Fokus der unbekannten Vandalen geriet. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in der Bürgermeister-Lang-Straße – Unfallzeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Zwischen Donnerstag, den 13.04.2023, gegen 20:00 Uhr und

Freitag, den 14.04.2023, gegen 20:00 Uhr ereignete sich in der Bürgermeister-Lang-Straße 54 augenscheinlich ein Verkehrsunfall mit Sachschaden durch Fehler beim Ausparken.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei den vorderen linken Stoßfänger eines geparkten grauen Mercedes C280 und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Pfungstadt unter 06157-95090 entgegen.

Stromkabel von Baustelle entwendet

Babenhausen (ots) – Am Montagnachmittag (17.4.), gegen 17.40 Uhr, wurde die Polizei in Dieburg über einen aktuellen Diebstahl auf einer Baustelle in der Aschaffenburger Straße informiert. Sofort begaben sich mehrere Beamten zum gemeldeten Einsatzort.

Einer aufmerksamen Streife fiel bei der Anfahrt im Gegenverkehr, das von Zeugen beschriebene Fahrzeug der möglichen Kriminellen auf. Die Ordnungshüter stoppten den weißen Transporter. Im Zuge der Kontrolle konnten sie schließlich, die zuvor entwendeten Stromkabel im Transporter auffinden und sicherstellen. Das tatverdächtige Duo, ein 16- und 22-Jähriger, musste im Anschluss die Streife mit auf die Wache begleiten.

Da sie keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, mussten sie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt zur Sicherung des Strafverfahrens eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro hinterlegen.

Nach Einbruch in Einfamilienhaus Zeugen gesucht

Reinheim-Ueberau (ots) – Nachdem bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus „Am Schützenrain“ eingebrochen sind, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge machten sie sich zwischen Samstagnachmittag (15.4.) und Montagabend (17.4.) an der Terrassentür zu schaffen. Schließlich gelangten sie ins Innere des Hauses. Dort entwendeten sie nach jetzigem Stand einen zweistelligen Bargeldbetrag und flüchteten im Anschluss unerkannt. Dennoch werden die Schäden auf circa 1. 000 Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, Kontakt mit den Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Darmstadt unter Tel: 06151/969-0 aufzunehmen.

Groß-Gerau

Kupferkabel und hochwertige Werkzeuge gestohlen

Kelsterbach (ots) – Am Samstagabend 15.04., gegen 17.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt auf das Gelände einer Großbaustelle in der Rüsselsheimer Straße. Auf dem Baustellengelände entwendeten die Täter anschließend Kabelrollen mit etwa 1500 Meter Kupferkabel sowie hochwertige Werkzeuge. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter Tel: 06107/7198-0 zu melden.

Kontrollen durch Zivilfahnder – 22-Jähriger mit Drogen erwischt

Rüsselsheim (ots) – Zivile Fahnder der Polizeidirektion Groß-Gerau kontrollierten am Montag (17.04.), unterstützt von Beamten der Hessischen Bereitschaftspolizei, in der Zeit zwischen 15.00 und 22.30 Uhr, mit dem Fokus auf Drogenkriminalität zahlreiche Personen in der Innenstadt.

Bei einem gegen 17.30 Uhr am Löwenplatz kontrollierten 22-jährigen Mann wurden, verkaufsfertig abgepackt, knapp 30 Gramm Marihuana, über 60 Gramm Haschisch und wenige Gramm Kokain gefunden. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Drogenbesitzes.

Bei zwei weiteren 21 und 23 Jahre alten Männern fanden die Ordnungshüter zudem Kleinstmengen Haschisch und Marihuana. Auch sie erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Kreis Bergstraße

Motorradfahrer stürzt bei Flucht vor Polizei – Zeugen gesucht

Lautertal (ots) – Am Freitag 14.04. gegen 13.30 Uhr, sollte im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Motorradfahrer im Ortsteil Schmal-Beerbach von der Polizei kontrolliert werden. Der Biker gab Gas und flüchtete. Auf der Flucht fuhr er den Grenzweg und kollidierte zu Beginn des angrenzenden Feldweges mit einem größeren Stein. Der junge Motorradfahrer fuhr anschließend aber weiter.

Er zog sich durch den Sturz möglicherweise Verletzungen zu. Bei der älteren Rennmaschine in silber-bronzener Farbe mit auffällig blauen Standlichtbirnen im Frontscheinwerfer, fiel ein Spiegel ab. Das Motorrad dürfte beschädigt und verschmutzt sein.

Hinweise zu dem flüchtigen Motorrad bzw. dem Fahrer nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegen.

Lastwagen muss ausweichen

Grasellenbach (ots) – Ein 54 Jahre alter Lastwagenfahrer befuhr am Montag 17.04., gegen 12.00 Uhr, die Landesstraße 3346 von Wahlen in Richtung Litzelbach. Ihm kam hierbei ein 40 Tonnen Sattelzug entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet. Der 54-Jährige musste ausweichen und landete im Straßengraben. Es entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam es nicht.

Der Fahrer des Sattelzugs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Bei der Zugmaschine des flüchtigen Fahrzeugs soll es sich um einen weißen Daimler Benz mit ausländischem, vermutlich osteuropäischem Kennzeichen gehandelt haben. Der Auflieger soll blau gewesen sein.

Hinweise bitte an die Polizeistation Wald-Michelbach unter Tel: 06207/9405-0.

Die Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein – Anmeldung notwendig

Mörlenbach (ots) – Die Beamten der Polizeistation Heppenheim laden Interessierte

am Freitag, den 5. Mai 2023, in der Zeit von 12.00 bis 16.00 Uhr, zur kostenlosen Fahrradcodierung am Bürgerhaus in Mörlenbach ein.

Aktuell sind noch freie Termine zu vergeben. Unter Tel:06252/706-307 werden Anmeldungen entgegen genommen. Anrufer, deren Gespräch nicht direkt entgegen genommen werden kann, werden von den Ordnungshütern zurückgerufen.

Für die Vergabe und das Erstellen des individuellen Codes wird ein Identifikations-Dokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt.

Außerdem gilt es, den Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind für die Codierung nicht geeignet.

Die Polizei freut sich über jeden, der diesen Tag als Gelegenheit nutzt, sein Zweirad, auf diesem Weg vor potenziellen Dieben zu schützen.

