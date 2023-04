Versuchter Raub

Bad Soden am Taunus (ots)-(mk) – Am Montag 17.04.2023 löste versuchter Raub in Bad Soden einen größeren Polizeieinsatz aus. Gegen 10:15 Uhr betrat der Mann ein Bekleidungsgeschäft in der Kronberger Straße, hielt der Eigentümerin eine abgebrochene Flasche vor und forderte Geld und das Mobiltelefon von der Geschädigten.

Diese ging nicht auf die Forderung ein, besprühte stattdessen den Täter mit Pfefferspray und konnte ihn so in die Flucht schlagen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Person nicht mehr angetroffen werden.

Laut Aussage der Geschädigten soll der Täter ca. 1,80m groß und 30 Jahre alt gewesen sein. Er hatte eine dünne Statur und ein schlankes Gesicht. Der Täter soll Deutsch mit Akzent gesprochen und bei der Tat eine dunkle Schirmmütze, einen blauen Kapuzenpullover und eine blaue Jogginghose getragen haben.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalitätsinspektion Main-Taunus in Sulzbach unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

Einbruch in Baustelle

Hochheim am Main, Bernhard-Walch-Weg, 16.04.2023, 00:30 Uhr

(mk) In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde das Baustellengelände einer Schule im Bernhard-Walch-Weg in Hochheim am Main durch Einbrecher aufgesucht. Die Einbrecher hatten es auf die auf dem Gelände abgestellten Container abgesehen, welche sie gewaltsam öffneten. Darin befindliches Werkzeug und Baumaterialien wurden anschließend entwendet. Des Weiteren wurde der Keller des Gebäudes betreten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Der Wert des Stehlgutes wird derzeit auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145/5476-0 entgegen.

Einbrecher dringen in Gewerbeobjekt ein

Schwalbach am Taunus, Ostring, 17.04.2023, 20:00 bis 18.04.2023, 07:00 Uhr

(mk) Von Montag auf Dienstag drangen Einbrecher in Schwalbach am Taunus in ein Gewerbeobjekt in der Straße „Ostring“ ein. Zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gewerbeobjekt ein. Anschließend durchwühlten sie die Räume und entwendeten aus einem Raum den Tresor mitsamt dem darin befindlichen Bargeld. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 800 Euro. Die Höhe des Diebesgutes kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.

Zeuginnen und Zeugen, die eventuelle verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Feststellungen gemacht haben werden gebeten sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern der Regionalen Kriminalitätsinspektion Main-Taunus in Sulzbach unter der Rufnummer 06192/2079-0 zu melden.

Einbruchsdiebstahl in Wohnung

Schwalbach am Taunus, Sachsenstraße, 18.04.2023, 09:15 Uhr bis 11:15 Uhr – Am heutigen Dienstag drangen unbekannte Täter zwischen 09:15 Uhr und 11:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in Schwalbach ein. Das Objekt befindet sich in der Sachsenstraße. Der oder die Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zugang zum Haus und durchsuchten dieses anschließend. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Regionalen Kriminalitätsinspektion Main-Taunus in Sulzbach unter der Rufnummer 06192/2079-0 entgegen.

Vandalismus auf Kindergartengelände

Eppstein-Vockenhausen, Taunusstr, 14.04.2023, 17:00 Uhr bis 17.04.2023, 08:00 Uhr

(mk) Am Montag erhielt die Polizei in Kelkheim Kenntnis davon, dass es im Verlaufe des Wochenendes zu mehreren Sachbeschädigungen auf dem Gelände eines Kindergartens im Eppsteiner Ortsteil Vockenhausen gekommen war. Zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Montag, 08:00 Uhr betraten der oder die bislang unbekannten Täter das Gelände des Kindergartens in der Taunusstraße.

Anschließend wurden unter anderem der Zaun und eine auf dem Gelände befindliche Holzhütte beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195/6749-0 in Verbindung zu setzen.

Pkw beschädigt

Eschborn, Ginnheimer Straße, 15.04.2023, 09:30 Uhr bis 17.04.2023, 17:30 Uhr.

(mk) Zwischen Samstag und Montag wurde ein in Eschborn abgestellter Pkw beschädigt. Der weiße Ford war von 09:30 Uhr bis 17:30 Uhr in einem Parkhaus in der Ginnheimer Straße abgestellt. Der oder die Täter schlugen mit einem derzeit nicht bekannten Gegenstand die Heckscheibe des Pkw ein, wodurch diese zerstört wurde.

An dem Kfz entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695-0 entgegen.

Kontrolle im Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums führt zur Einleitung einer Strafanzeige

Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum 1, 17.04.2023, 14:10 Uhr.

(mk) Am Montag führten Kontrollen im Bereich des Parkhauses des Main-Taunus-Zentrums zur Sicherstellung von Drogen und der Einleitung eines Strafverfahrens. Beamte der Polizeistation Eschborn führten am Montag gegen 14:10 Uhr eine Personenkontrolle von drei Personen im Bereich des Parkhauses des Main-Taunus-Zentrums in Sulzbach durch. Eine weitere Person war bei Erblicken der Streife fußläufig geflüchtet. Da ein deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar war, wurden die drei 16- bis 18-Jährigen durch die Streife durchsucht. Hierbei wurden bei einem der zwei Minderjährigen zwei Joints mit einem Cannabis-Tabak-Gemisch und eine Feinwaage sowie ein mittlerer dreistelliger Betrag Bargeld und ein Handy ohne Sim-Karte aufgefunden. Beim zweiten Minderjährigen wurde ein Joint mit einem Cannabis-Tabak-Gemisch aufgefunden. Bei dem 18-Jährigen konnten keine verbotenen Gegenstände aufgefunden werden. Im weiteren Verlauf der Maßnahmen wurde die zuvor geflüchtete Person – ebenfalls ein 16-Jähriger – im Nahbereich angetroffen und kontrolliert. Bei der Durchsuchung konnte ein Bargeldbetrag im unteren vierstelligen Bereich aufgefunden werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, wurde gegen die drei Jugendlichen ein in Ermittlungsverfahren wegen des Besitzes und des Verdachts des Handels mit Drogen eingeleitet, das aufgefundene Bargeld sichergestellt und die Jugendlichen an ihre Eltern übergeben.

Fahrer an Ampel eingeschlafen

Flörsheim am Main, Liebigstraße, 18.04.2023, 00:25 Uhr.

(mk) In der Nacht von Montag auf Dienstag musste die Polizei einen Fahrer wecken, der an alkoholisiert an einer Ampel in seinem Fahrzeug eingeschlafen war. Die Polizei in Flörsheim erlangte kurz nach Mitternacht Kenntnis darüber, dass seit ca. 20 Minuten ein Pkw mit laufendem Motor in der Liebigstraße in Flörsheim vor einer dort aufgestellten mobilen Ampel stehe. Der Fahrer sei laut den Zeugen offensichtlich am Schlafen. Aufweckversuche wären gescheitert. Die Beamten konnten vor Ort die Situation wie beschrieben vorfinden.

Die Aufweckversuche der Beamten scheiterten ebenfalls. Da nicht auszuschließen war, dass sich der Fahrer in einer medizinischen Notlage befindet, wurde versucht die Scheibe der Fahrertür einzuschlagen. Erst nach mehrmaligem Versuchen reagierte der Fahrer und öffnete die Tür.

Ein medizinischer Notfall konnte ausgeschlossen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Dienststelle sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

