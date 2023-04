Raub

Wiesbaden (ots)-(mk) – Am Montag 17.04.2023 kam es gegen 17:35 Uhr im Bereich der Goebenstraße zu einem Raub zum Nachteil eines 14-Jährigen. Der Geschädigte und sein Begleiter gingen vom Elsässer Platz in Richtung Goebenstraße. Sie wurden zu diesem Zeitpunkt von drei Personen verfolgt.

Einer der drei Personen, ein ca. 17-Jähriger, hatte es auf die Base Cap des 14-Jährigen abgesehen, weshalb er laut Angaben des Geschädigten und seines Begleiters mit körperlicher Gewalt auf den Geschädigten einwirkte und letztendlich die Base Cap erlangte.

Im Verlauf der Tat wurde zusätzlich das Mobiltelefon des 14-Jährigen beschädigt. Nach dem der Täter die Base Cap erlangt hatte, ging er mit seinen zwei Begleitern in Richtung Scharnhorststraße davon.

Eine aufmerksame Zeugin verfolgte den Täter zusammen mit dem Geschädigten und

konnte diesen letztendlich zur Herausgabe der Base Cap bewegen.

Nach Angaben des Geschädigten und seines Begleiters soll der Täter ca. 17 Jahre alt und ca. 1,80m bis 1,85m groß gewesen sein. Er hatte schwarze Haare und trug zur Zeit der Tat eine schwarze Base Cap mit weißem Emblem sowie einen blau/weißen Trainingsanzug mit blau/grauen Streifen.

Der Täter soll in Begleitung von zwei weiteren Personen gewesen sein. Hierbei soll es sich um zwei 13- bis 14-Jährige gehandelt haben. Einer der beiden soll eine goldene Brille getragen haben.

Hinweise nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Auseinandersetzung in Restaurant

Wiesbaden, Wellritzstraße, 17.04.2023, 17:40 Uhr

(mk) Am frühen Montagabend kam es in einem Restaurant im Bereich der

Wellritzstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach derzeitigen Erkenntnissen

geriet ein 23-Jähriger mit einem bislang Unbekannten zunächst in verbale

Streitigkeiten. Diese mündeten darin, dass der unbekannte Täter dem 23-Jährigen

mit der Faust auf die Nase schlug. Anschließend flüchtete der Täter fußläufig.

Nach Angaben des Geschädigten soll der Täter ca. 20 Jahre alt und 1,75m groß

gewesen sein. Er soll eine schlanke Statur sowie schwarze, kurze Haare gehabt

haben und komplett schwarz bekleidet gewesen sein.

Hinweise nimmt das Wiesbadener Haus des Jugendrechts unter der Rufnummer

0611/345-0 entgegen.

Spiegelgläser an Pkw entwendet

Wiesbaden, Biebrich, Faaker Straße, 14.04.2023, 16:00 Uhr bis 17.04.2023, 08:00

Uhr

(mk) Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendeten bislang Unbekannte

die Spiegelgläser eines im Wiesbadener Stadtteil Biebrich abgestellten Pkw. Der

silberne BMW war zwischen 16:00 Uhr und 08:00 Uhr in einer Tiefgarage in der

Faaker Straße geparkt. Der oder die bislang Täter verschafften sich zunächst

Zugang zur Tiefgarage und demontierten anschließend fachmännisch die

Spiegelgläser des BMW.

Anschließend verließen sie die Tiefgarage. Der Wert der Spiegelgläser beträgt ca. 600 Euro. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter Tel: 0611/345-2540 entgegen.

Kompletträder gestohlen

Wiesbaden, Biebrich, Waldstraße, 17.04.203, 07:30 bis 17:00 Uhr

(mk) Auf vier Kompletträder für Pkw mit Felgen der Marke „AMG“ hatten es bislang

Unbekannte am Montag abgesehen. Die betroffenen Räder wurden auf einem

Tiefgaragenparkplatz in der Waldstraße in Wiesbaden auf einem Rollwagen

gelagert. Der oder die Täter verschafften sich zunächst auf unbekannte Art und

Weise Zugang zur Tiefgarage und entwendeten anschließend die vier Kompletträder

mitsamt dem Rollwagen. Der Schaden wird auf 2600 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

E-Bike entwendet

Wiesbaden, Biebrich, Iltisweg, 16.04.2023, 21:30 Uhr bis 17.04.2023, 08:00 Uhr

(mk) In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde ein in Wiesbaden Biebrich

abgestelltes E-Bike gestohlen. Das Fahrrad wurde zwischen 21:30 Uhr und 08:00

Uhr im Bereich des Iltiswegs auf dem Gehweg abgestellt und mit einem

Fahrradschloss gesichert. Dem oder den unbekannten Täter gelang es dennoch das

Velo zu stehlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt ca. 3600 EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit den Ermittlern des 4. Polizeireviers unter der Rufnummer 0611/345-2440 in Verbindung zu setzen.

Audi gestohlen

Wiesbaden, Luxemburgplatz, 15.04.2023, 10:00 Uhr bis 17.04.2023, 16:00 Uhr

(mk) Zwischen Samstag und Montag war ein in Wiesbaden abgestellter Pkw das Ziel

von bislang Unbekannten. Zwischen 21:30 Uhr und 08:00 Uhr wurde der betroffene

silberne Audi im Bereich der Straße „Luxemburgplatz“ geparkt. Dem oder den

unbekannten Tätern gelang es in dieser Zeit den Pkw auf unbekannte Art und Weise

zu stehlen.

Der Wert des Fahrzeugs wird auf 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Skoda aufgebrochen

Wiesbaden, An den Quellen, 14.04.2023, 18:00 Uhr bis 17.04.2023, 09:40 Uhr

(mk) Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag wurde ein weißer Kleinwagen der

Marke Skoda, welcher in einer Tiefgarage im Bereich der Straße „An den Quellen“

geparkt war, angegangen. Der Pkw war zwischen 18:00 Uhr und 09:40 Uhr in der

Tiefgarage abgestellt. Nachdem sich zunächst unberechtigter Weise Zugang zur

Tiefgarage verschafft wurde, versuchten die Täter die Fahrertür aufzuhebeln. Als

dies misslang wurde letztendlich die rechte Fondtür des Fahrzeugs eingeschlagen

und dieses anschließend durchwühlt. Gestohlen wurde nach derzeitigen

Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern

der Regionalen Kriminalitätsinspektion in Wiesbaden unter der Rufnummer

0611/345-0 in Verbindung zu setzen.

Kindertagesstätte angegangen

Wiesbaden, Rheingauviertel, Kurt-Schuhmacher-Ring, 14.04.2023, 20:00 Uhr bis

17.04.2023, 05:50 Uhr

(mk) Zwischen Freitag und Montag wurde eine Kindertagesstätte im Rheingauviertel

durch Einbrecher angegangen. Zwischen 20:00 Uhr und 05:50 Uhr verschafften sich

der oder die Täter über den Haupteingang gewaltsam Zugang zum Objekt. Im

weiteren Verlauf brachen sie die Tür zum Büro gewaltsam auf, durchwühlten

dieses, rissen einen Wandtresor mitsamt Inhalt aus der Verankerung und

entwendeten diesen. Der Sachschaden wird auf ca. 5.500 EUR geschätzt. Der Wert

des Diebesgutes beträgt ca. 700 Euro.

Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

Unfall mit leicht Verletztem

Wiesbaden, Kaiser-Friedrich-Ring, 17.04.2023, 06:00 Uhr

(mk) Am Montagmorgen kam es im Bereich des Kaiser-Friedrich-Rings zu einem

Verkehrsunfall in dessen Folge ein 51-jähriger Pkw-Fahrer leicht verletzt wurde.

Gegen 06:00 Uhr befuhren ein 51-Jähriger mit seinem und ein 50-Jähriger mit

seinem Renault in dieser Reihenfolge den Kaiser-Friedrich-Ring aus Richtung

Schiersteiner Straße kommend in Richtung Hauptbahnhof.

In Höhe der KreuzungKaiser-Friedrich-Ring/Am Landeshaus musste der VW-Fahrer mit seinem Pkw verkehrsbedingt bremsen. Der dahinterfahrende 50-Jährige erkannte dies

offensichtlich zu spät und fuhr auf den Pkw des 51-Jährigen auf. In der Folge

wurde der 51-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro

geschätzt.

Handyverstoß führt zur Fertigung von drei Strafanzeigen

Wiesbaden, Stadtgebiet, 17.04.2023

(mk) Am Montagabend wurde gegen 23:15 Uhr im Bereich der Schiersteiner Straße

ein BMW angehalten und kontrolliert. Grund hierfür war ursprünglich die Nutzung

eines Mobiltelefons während der Fahrt. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann

heraus, dass der Fahrer das Fahrzeug in Deutschland gar nicht hätte führen

dürfen, da ein Fahrverbot in Deutschland besteht.

Zudem ergab sich bei dem ausgehändigten griechischen Führerschein der Anfangsverdacht der Urkundenfälschung. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung gegen den Fahrer sowie ein

Ermittlungsverfahren wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den

Halter des BMW wurden eingeleitet.

Fahrer unter Drogen ohne Führerschein

Wiesbaden, Bundesautobahn 671, Montag, 17.04.2023, 19:40 Uhr

(wie) Am Montagabend hat die Polizei bei Wiesbaden einen Autofahrer aus dem

Verkehr gezogen, der ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs war

und sich falsch ausweisen wollte. Einer Streife der Autobahnpolizei fiel auf der

A 671 in Fahrtrichtung Wiesbaden ein VW Golf auf, dessen Fahrer sein

Mobiltelefon in der Hand hielt und benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle

händigte der Mann den Beamten einen Führerschein aus.

Da es deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum des Fahrers gab, wurde ein Urintest durchgeführt, welcher positiv auf THC (Cannabinoid) ausfiel. Zudem hatten die Polizisten Zweifel an der Identität des Angehaltenen.

Schließlich gab der 39-Jährige zu, dass er versucht hatte, sich mit dem Führerschein seines Bruders auszuweisen und eine falsche Adresse genannt hatte. Er selbst ist nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis. Daher wurde der Mann fest- und mit zur Dienststelle genommen.

Dort entnahm ein Arzt eine Blutprobe, den Führerschein des Bruders stellte die

Polizei sicher. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen diverser Straftaten

ermittelt.

Rheingau-Taunus

Wohnmobil von Vandalen aufgesucht

Taunusstein-Neuhof, Limburger Straße, Dienstag, 11.04.2023, 09:30 Uhr bis Montag, 17.04.2023, 19:20 Uhr

(fh)In der vergangenen Woche wurde ein Wohnmobil auf dem Parkplatz eines Hotels

in der Limburger Straße in Taunusstein-Neuhof beschädigt und so ein Sachschaden

in Höhe von 1.500 Euro verursacht. Am Montagabend stellte die Besitzerin des

Fahrzeugs fest, dass Unbekannte am und rund um ihr Gefährt gewütet hatten und

setzte daraufhin die Polizei in Kenntnis. Während der Spurensicherung stellten

die Beamten fest, dass zwei Seitenscheiben des Wohnmobils der Marke Mercedes

eingeschlagen worden waren.

Damit aber nicht genug, so hatten die Täter auch rund um das Wohnmobil mehrere Möbel, einen Briefkasten sowie einen Tisch mit Farbe verunstaltet. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar.

Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer

(06124) 7078-0 entgegengenommen.

Einkaufsmarkt beschädigt

Kiedrich, Sonnenlandstraße, Montag, 17.04.2023, 20 Uhr bis Dienstag, 18.04.2023, 07:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag haben Unbekannte das Gebäude eines

Einkaufsmarktes in Kiedrich beschädigt. Ersten Ermittlungen zufolge näherten

sich der oder die Täter zur Nachtzeit dem in der Sonnenlandstraße gelegenen

Gelände des Supermarktes und zerstörten die Glasscheibe über dem Ausgang des

Marktes.

Im Anschluss gelang den Unbekannten unbemerkt die Flucht. Die Höhe des

Sachschadens beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Hundert Euro.

Die Polizei in Eltville erbittet Hinweise zur Sachbeschädigung unter der

Rufnummer (06123) 9090-0.

