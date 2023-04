Fahr-und Sicherheitstraining zum Saisonstart für Motorradfahrer

Marburg-Biedenkopf/Rauschenberg (ots) – „Das ist erlebte und gefühlte Prävention. Wie kann man sich sonst nach der Winterpause besser als unter der Anleitung von Profis mit praktischen Fahrübungen und der Auffrischung von theoretischem Wissen auf die neue Saison vorbereiten“, sagte Polizeipräsident Bernd Paul, der selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer ist.

Er stellte die Wichtigkeit eines solchen Fahr- und Sicherheitstrainings insbesondere nach längerer Pause heraus und drückte allen Kooperationspartnern, die dieses ermöglichten, seinen besonderen Dank aus.

Drei Gruppen mit jeweils 10 bis 12 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrern mit völlig unterschiedlichen Erfahrungen und Krädern erlebten am Samstag, 15. April, das etwa 6 Stunden dauernde, dreigeteilte Fahr- und Sicherheitstraining der Kooperationspartner Polizeipräsidium Mittelhessen, SW-Motech, Johanniter-Unfall-Hilfe und Marburger Fahrschulen Meine Fahrschule und Fahrschule Geißler.

Thosten Samsa, Leiter des Regionalen Verkehrsdienstes Marburg-Biedenkopf, übernahm die Auffrischung der Theorie, in der es um das richtige Brems- und Ausweichverhalten, um sauberes und sicheres Fahren durch Kurven und auch um das stabile Langsamfahren ging. Samsa sagte: „Als obersten Grundsatz muss man sich immer merken: Wo ich hinschaue, da fahre ich auch hin!“

Bevor er ins Detail ging, wies er auf die besonderen Gefahren als Zweiradfahrer hin, auf die fehlende Knautschzone, auf die besonderen Fahrdynamiken und die Notwendigkeit der eigenen Schutzausrüstung, wobei er speziell die Sicherheit einer lebensrettenden Airbagweste hervorhob.

Wie stabilisiere ich mich beim langsamen Fahren? Wie fahre ich sauber und sicher durch die Kurve? Welche Blicktechnik ist dazu nötig? Wo verläuft sie und wie fahre ich auf der Ideallinie durch eine Kurve? Wann bremse ich und wann und wo beschleunige ich? Wie lenke ich eigentlich das Krad in die Kurve? Wie bremse ich eigentlich richtig? Was muss ich bei einer Vollbremsung beachten? Wohin geht der Blick beim Bremsen? Nach diesem theoretischen Teil ging es zur Umsetzung mit praktischen Übungen.

Die Fahrtrainer- und lehrer der Hessischen Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit (HÖMS) und des Polizeipräsidiums Mittelhessen sowie die Fahrlehrer der beiden Fahrschulen begleiteten die Teilnehmer durch die verschiedenen Parcours und gaben hilfreiche Tipps. Jeder Teilnehmer konnte aus dem Stand losfahren und langsam sofort nach links und rechts abbiegen, in Schrittgeschwindigkeit fahren, Kreise langsam links- und rechtsherum fahren, in immer engeren Halbkreisen wenden, eine „8“ in beide Richtungen fahren, einen Slalom langsam und zügig absolvieren und schließlich noch aus 30, 50 und 70 km/h voll bremsen.

Den Abschluss bildete eine knapp 80 Kilometer lange Ausfahrt über kurvenreiche Strecken letztlich bis nach Rosenthal und zurück. Hier begleitete jeweils ein vorausfahrender Polizeikradfahrer zwei Teilnehmer und gab so die Ideallinie vor. Trotz des Regenwetters waren die Rückmeldungen der Teilnehmer durchweg positiv. Die Biker fanden das Training kurzweilig, hilfreich, praktisch und genau zur rechten Zeit.

Sachbeschädigungen

Fronhausen

Am Montag, 17. April, zwischen 13.30 und 18.15 Uhr, ging auf unbekannte Weise die Seitenscheibe der Fahrertür eines schwarzen VW Golf zu Bruch. Aus dem Auto, das zur Tatzeit auf einem Firmenparkplatz in der Marburger Straße parkte, fehlt nichts, sodass die Polizei derzeit von einer Sachbeschädigung ausgeht.

Dem Besitzer entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg

Im Parkhaus in der Biegenstraße beschädigten noch unbekannte Täter einen grauen BMW 530 d mit einem Kennzeichen mit der Stadtkennung PA. An dem BMW entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro.

Tatzeit war die Nacht zum Montag, 17. April. Wer hat in der Tiefgarage verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg

Als der Fahrer am Freitag, 14. April, um 18.40 Uhr, zu seinem auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses in der Chemnitzer Straße abgestellten weißen Mazda CX 5 kommt, bemerkt er mitten auf der Motorhaube nahe an der Frontscheibe einen tiefen Kratzer und eine Delle.

Der wohl mutwillig zugefügte Schaden beträgt mindestens 500 Euro. Ob der Schaden allerdings tatsächlich auf dem Parkplatz oder doch anderswo entstand, konnte der Besitzer nicht mit Sicherheit sagen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte ebenfalls an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Natursteinmauer am Schloss beschmiert

Zwischen 18 Uhr am Freitag, 14. April und 07 Uhr am Montag, 17. April, beschädigte ein noch unbekannter Täter die Natursteinmauer der Südterrasse am Landgrafenschloss (Gisonenweg) durch Anbringen von Buchstaben und Zeichen mit weiße Farbe. Der Schaden durch die notwendigen Reinigungsarbeiten beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg – Einbruch gescheitert

Die Hebelspuren an der Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Marktstraße zeugen von einem versuchten Einbruch. Die Tat war demnach von Freitag auf Samstag, 15. April, wobei die Bewohner den vermutlich nur geringen Schaden am Samstag um 15 Uhr feststellten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fahrradreifen aufgeschlitzt

Nach einer gleichen Tat an gleicher Stelle im Dezember 2022 hat nun erneut jemand den Hinterreifen eines Pedelecs platt gestochen. Das türkisfarbene E-Bike stand zur neuerlichen Tatzeit am Dienstag, 11. April, zwischen 12 und 13.30 Uhr, vor dem Haus Afföllerstraße 38. Wer hat die Sachbeschädigung beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wetter – Unfallflucht – Verkehrsschilder umgefahren

Aufgrund der Polizei vorliegenden Informationen kam ein Autofahrer in der Nacht zum Montag, 17. April, gegen 02 Uhr, auf der Marburger Straße auf dem Weg von Wetter nach Niederwetter von seiner Fahrspur ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und zerstörte dabei zwei darauf stehende Verkehrszeichen. Es entstand ein Schaden von 600 Euro. Der Verursacher flüchtete. Hinweise zu dem mutmaßlich ebenfalls frisch unfallbeschädigten Auto und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin nehmen die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 entgegen.

