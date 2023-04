Brand an Garage und Wohnhaus – 1 Person verletzt

Borken-Singlis (ots) – 18.04.2023, 10:52 Uhr – Heute Vormittag kam es in der Ehrenmalstraße zu einem Brand an einem Holzanbau eines Wohnhauses und der angrenzenden Garage. In diesem Zusammenhang fiel ein offensichtlich verwirrter, leicht bekleideter Mann, in der Nähe des Brandortes auf. Der Mann, ein 39-jähriger Borkener, hatte erhebliche Brandwunden, Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Ein Rettungshubschrauber war für ihn im Einsatz, aufgrund seines Zustandes musste er jedoch in einem Rettungswagen in eine Kassler Klinik transportiert werden. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache, Höhe des Sachschadens und die Tatbeteiligung des 39-Jährigen werden von der Kriminalpolizei vor Ort durchgeführt.

Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Kellerräume

Fritzlar (ots) – 18.04.2023, 00:40 Uhr – Sachschaden in Höhe von 400 Euro verursachten zwei 18-jährige Tatverdächtige aus Fritzlar und Kassel in der vergangenen Nacht bei dem Aufbruch von 4 Kellerverschlägen in einem Mehrfamilienhaus in der Scharnhorststraße.

Die Täter gelangten durch eine nicht verschlossene Eingangstür in das Wohnhaus; wo sie sich in den Kellerbereich begaben. Hier brachen sie insgesamt 4 verschlossene Kellertüren auf. Ein Hausbewohner, dessen Keller ebenfalls aufgebrochen war, bemerkte die Täter im Haus und konnte einen der beiden Täter bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festhalten, Der zweite Täter konnte unerkannt fliehen, seine Personalien stehen mittlerweile jedoch fest.

Ob etwas gestohlen wurde ist derzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen, auch ob die beiden Tatverdächtigen für weitere Diebstähle in Frage kommen, sind noch nicht abgeschlossen. Der festgenommene Tatverdächtige aus Fritzlar wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

