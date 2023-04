Streit im Straßenverkehr – 18-Jähriger wird mit Messer angegriffen

Kassel-Oberzwehren (ots) – Zeugen eines Angriffs mit einem Messer, der sich am Montag 17.04.2023 auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Kronenackerstraße in Kassel ereignet hat, suchen derzeit die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei. Wie das Opfer, ein 18-Jähriger aus Kassel schilderte, war er zuvor am Abend im Straßenverkehr mit dem Fahrer eines silbernen Opel in Streit geraten, woraufhin ihm der Kontrahent mit seinem Pkw bis zu dem Parkplatz folgte.

Dort war es bisherigen Ermittlungen zufolge gegen 19:20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Autofahrern und ihren Mitfahrern sowie Begleitern gekommen, zu der aktuell verschiedene Zeugenaussagen vorliegen.

Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung zückte der bislang unbekannte Täter offenbar ein Messer, lief dem daraufhin flüchtenden 18-Jährigen hinterher und fügte ihm eine Stichverletzung am Gesäß zu.

Der Angreifer und sein Begleiter flüchteten daraufhin mit dem silbernen Opel und einem schwarzen Mercedes vom Parkplatz. Das Opfer begab sich zunächst nach Hause, wo eine Angehörige die Polizei alarmierte.

Die daraufhin eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ohne Erfolg. Den 18-Jährigen brachten Rettungskräfte zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus, das er in der Nacht wieder verlassen konnte.

Bei dem Täter soll es sich um einen 35 bis 40 Jahre alten, 1,90 Meter großen Mann mit sehr kurzen Haaren gehandelt haben, der eine Arbeiterhose trug und Deutsch mit slawischem Akzent sprach.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die die Tat auf dem Supermarkt-Parkplatz beobachtet haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Unfallflucht bei Baumarktbesuch: Ermittler suchen Zeugen

Kassel-Unterneustadt (ots) – Eine böse Überraschung erlebt am Freitagmorgen ein Mann aus Kassel, als er nach einem Besuch in einem Baumarkt in der Hafenstraße einen Unfallschaden an seinem geparkten Renault Modus feststellen musste. Ein unbekannter Fahrer war vermutlich beim Ein- oder Ausparken in dem kurzen Zeitraum zwischen 10:50-11:30 Uhr gegen die hintere linke Fahrzeugseite des schwarzen Minivans gestoßen.

Anschließend suchte er das Weite, ohne sich um den Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Wer den Unfall auf dem Baumarkt-Parkplatz beobachtet hat und den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den flüchtigen Verursacher geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen