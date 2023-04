Polizei Eschwege

Körperverletzung, häusliche Gewalt

Am gestrigen Nachmittag musste die Polizei nach Wanfried-Heldra ausrücken, nachdem es dort zu einer Auseinandersetzung kam, in deren Verlauf ein alkoholisierter 59-Jähriger seine Ehefrau gegen den Kopf schlug. Gegen den 59-Jährigen wurde ein Wegweisungs- sowie ein Kontakt- und Annäherungsverbot ausgesprochen.

Da der 59-Jährige sich gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhielt und den Verfügungen nicht Folge leistete, wurde er vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam eingeliefert.

Körperverletzung

Um 18:39 Uhr wird eine Schlägerei im Bereich „Leimentor“ in Eschwege gemeldet. Hintergrund waren wohl „finanzielle Ungereimtheiten“ zwischen den betroffenen Personen, die dann gegenseitig auf sich einschlugen. Dabei wurde ein 51-Jähriger durch Schläge mittels eines Holzknüppels von einem 46-Jährigen verletzt, der wiederum den 51-Jährigen mehrfach gegen den Kopf schlug.

Beide Beteiligten wurden dann mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Beide Personen sind in Eschwege wohnhaft.

Unfall beim Einparken

Auf dem Parkplatzgelände des Ärztehauses in der Straße „Am Bahnhof“ in Eschwege beabsichtigte gestern Mittag, um 12:30 Uhr, eine 71-Jährige aus Kella mit ihrem Pkw einzuparken. Dabei beschädigte sie einen nebenstehenden geparkten Mercedes Vito, wodurch ein Sachschaden von ca. 400 EUR entstand.

Einbruch

Nach den gestern gemeldeten zwei Einbrüchen in der Straße „Am Bahnhof“ in Eschwege wurde noch ein weiterer Einbruch angezeigt. Betroffen ist die Lagerhalle einer Baufirma. Neben der Lagerhalle wurde noch ein Container aufgebrochen, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Augenscheinlich wurde nichts entwendet. Hinweise: 05651/925-0.

Ein weiterer Einbruchsversuch ereignete sich vergangene Nacht in der Eschweger Innenstadt. Gegen 01:09 Uhr wurde die Fensterscheibe eines Geschäfts in der „Enge Gasse“ eingeschlagen. Anschließend versuchten die Täter, dass Fenster aufzuhebeln, wurden aber bei der Tatausführung bemerkt und ergriffen die Flucht. Die drei Täter sollen ca. 17 – 20 Jahre alt sein. Zwei hatten dunkles Haar, einer blonde Haare. Sie waren allesamt dunkel gekleidet; einer der Täter trug einen weißen Mundschutz. Sachschaden: ca. 300 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung I

Um 11:00 Uhr kam es gestern Morgen in der Reichensächser Straße in Eschwege zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Mitarbeitern, die darin endete, dass ein 54-Jähriger einen 33-Jährigen mit der Faust in das Gesicht schlug. Dabei wurde auch die Brille des 33-Jährigen, der leicht verletzt wurde, beschädigt. Beide Personen sind in Eschwege wohnhaft.

Körperverletzung II

Um 19:12 Uhr wurde dann die nächste Auseinandersetzung gemeldet. Diesmal im Bereich der Eschweger Fußgängerzone (Stad). Dort traf ein 26-Jähriger und ein 31-Jähriger aufeinander, die sich bekannt und ebenfalls in Eschwege wohnhaft sind. Der 31-jährige gab an, dass er zur Tatzeit zu Fuß mit zwei weiteren Personen in der Innenstadt unterwegs, als er von dem 26-Jährigen und weiteren unbekannten Personen zu Boden gerissen wurde.

Dort wurde er mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert. Der 26-Jährige erschien dann freiwillig vergangene Nacht auf der Polizeidienststelle und zeigte dort den 31-Jährigen an, wonach dieser ihn mit seinen zwei Freunden angegriffen und ins Gesicht geschlagen habe.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung, versuchter Einbruch

Zwischen dem 12.04.23, 18:00 Uhr und dem 17.04.23, 19:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Kanzler-Feige-Straße in Hessisch Lichtenau. Dort versuchte man eine Metalltür gewaltsam aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang.

Anschließend wurde das Bedienteil eines Radladers sowie der Türgriff eines Traktors beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.Sachschaden: ca. 1.000 EUR.

Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Um 19:10 Uhr befuhr gestern Abend eine 37-Jährige aus Witzenhausen von einer Grundstücksausfahrt auf die Straße „Am Gänsemarkt“ in Blickershausen ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Leichtkraftrad-Roller, der von einem 18-jährigen Witzenhäuser gefahren wurde. Dessen 17-Jährige Sozia aus Hessisch Lichtenau erlitt bei dem Zusammenstoß eine leichte Verletzung. Der Sachschaden wird mit ca. 1.500 EUR angegeben.

Vorfahrt missachtet

Um 06:34 Uhr befuhr heute Morgen eine 52-jährige Pkw-Fahrerin aus Witzenhausen den Bergweg in Roßbach in Richtung Berliner Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 28-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Berliner Straße aus Richtung Ellingerode kommend in Richtung Dohrenbach. An der Kreuzung Bergweg / Berliner Straße übersah die 52-Jährige den vorfahrtsberechtigten Pkw des 28-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde die 52-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Aufbruch eines Eierautomaten

In der vergangenen Nacht wurde ein Eierautomat, der im Bereich der Domäne in Neu-Eichenberg/ Hebenshausen, in der Nähe der B 27 aufgestellt ist, aufgebrochen. Unbekannte hatten das Türschloss des Automaten eingeschlagen und sich Zugang zum Geldbehälter verschafft. Dabei wurde das Bargeld (ca. 25 Euro) entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1.000 EUR angegeben.

