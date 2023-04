Mannheim: Täterin bricht in eine Wohnung ein und wird auf frischer Tat ertappt

Mannheim (ots) – Am Montagabend, gegen 22:45 Uhr brach eine 33-Jährige Frau in

eine Wohnung in der Wingertstraße ein. Nach aktuellem Ermittlungsstand war die

Frau im Vorfeld unberechtigterweise an einen Schlüssel zur Wohnung gelangt.

Während die Täterin Diebesgut im Wert von über 6.000 Euro an sich nahm,

erwischte der Mieter der Wohnung die 33-Jährige auf frischer Tat und wählte

daraufhin den Notruf der Polizei.

Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme beichtete die Täterin der

Streifenwagenbesatzung, dass sie zuvor unter Drogeneinfluss mit einem PKW zum

Tatort gekommen war. Ein Urintest auf der Dienststelle verlief positiv auf

Amphetamine und Cannabis. Da bei der Täterin auch Alkoholgeruch in der Atemluft

festgestellt werden konnte, wurde zugleich ein Alkoholtest durchgeführt und

ergab einen Wert von 0,62 Promille. Eine Blutprobe wurde der 33-Jährigen

entnommen. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein wurden sichergestellt.

Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Die Spezialisten und Spezialistinnen für Eigentumsdelikte der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen übernommen. Die

33-jährige Täterin muss nun mit einer Anzeige wegen Einbruchsdiebstahl, Verdacht

gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Fahrt unter Einfluss von Drogen und

Alkohol rechnen.

Mannheim: Passanten löschen Brand im Parkhaus

Mannheim (ots) – Auf dem obersten Parkdeck eines Kaufhauses im Quadrat C 2

steckte am Montag, gegen 17:30 Uhr, eine unbekannte Täterschaft einen Haufen mit

Bekleidung und nicht mehr näher bestimmbaren Gegenständen in Brand. Drei

Parkhausnutzer bemerkten den Rauch und reagierten sofort, indem sie einen dort

angebrachten Löschschlauch zu Hilfe nahmen, um die Flammen zu löschen. Kurz

darauf übernahm die inzwischen verständigte Feuerwehr.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Der Sachschaden liegt ersten

Ermittlungen nach im fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Brandermittlungen übernommen

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der

Telefonnummer 0621/1258-0, zu melden.

Mannheim: Junger Mann ohne Führerschein und auf Drogen am Steuer

Mannheim (ots) – Am frühen Dienstagmorgen kontrollierte eine Streife des

Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt einen 27-jährigen Mercedes-Fahrer in der

Langen Rötterstraße. Als der junge Mann seinen italienischen Führerschein

vorzeigte, fiel bei der Überprüfung auf, dass es sich um eine Fälschung

handelte. Es stellt sich heraus, dass der Mann noch nie eine Fahrerlaubnis

besessen hatte. Darüber hinaus fuhr er sein Auto unter dem Einfluss von Kokain.

Den Mann erwartet daher eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Führens eines

Kraftfahrzeugs unter der Wirkung berauschender Mittel. Die Fahrt war an der

Kontrollörtlichkeit für ihn beendet.