Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis: Überholvorgang führt zu Blechschaden im vierstelligen Bereich

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am gestrigen Montagnachmittag, gegen 16

Uhr, ereignete sich in der Talhausstraße ein Unfall bei dem ein Sachschaden von

7.500 Euro entstand. Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr die Abbiegerspur der

Talhausstraße entlang und musste auf Höhe der Gleisstraße verkehrsbedingt

warten. Der dahinter befindliche 59-jährige Audi-Fahrer schätzte nach

derzeitigem Stand der Unfallermittlungen die Situation falsch ein und begann den

Mercedes zu überholen. Als der 64-Jährige seine Fahrt in Richtung der

Gleisstraße fortsetzte, kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Beide

Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Defekte Telefontaste rettet Vermögen

Neulußheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Manchmal haben Geräte mit kleinen Mängeln

doch noch ihren Nutzen, wie ein Betrugsversuch zum Nachteil eines 80-Jährigen

aus Neulußheim zeigt. Dieser bekam am Montagmorgen einen Anruf von

Telefonbetrügern. Im Gespräch gaukelte man dem Senioren vor, dass seine

Großnichte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Eine Frau, die sich

als Polizeibeamtin ausgab, forderte 270.000 Euro für Schmerzensgeld und Kaution.

Ganz unter dem Eindruck der schockierenden Nachricht stehend, hinterfragte der

80-Jährige diese absurde Forderung nicht. Vielmehr bot er den Betrügern

Goldmünzen und Goldbarren im Wert von knapp 150.000 Euro an, die er bei einer

Bank deponiert hatte. Als er diese abgeholt hatte, versuchte er die Betrüger

darüber zu informieren. Als er die Rückruftaste seines Telefons nutzte, um mit

den angeblichen Polizisten wieder in Kontakt zu treten, funktionierte diese

nicht. Stattdessen entschied sich der Mann die Mutter der angeblichen

Unfallverursacherin anzurufen. Dabei flog der Schwindel auf und der 80-Jährige

kam mit einem Schrecken davon.

Die Expertinnen und Experten für Betrugsdelikte der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg haben nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei rät generell bei Schockanrufen:

Versuchen Sie ruhig zu bleiben und sich nicht zur Eile drängen

zu lassen. Machen Sie sich Notizen und fragen nach dem Namen des

Anrufers sowie einer Rückrufnummer. Am besten auflegen, die

Sache überdenken und gegebenenfalls später zurückrufen.

Vertrauten.

Die diensthabenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten können

Ihnen verlässlich Auskunft darüber geben, ob es sich um eine

Betrugsmasche handelt.

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere

Betrugsmaschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-bera

tung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit hohem Sachschaden

Rauenberg (ots) – Ein Mercedes-Fahrer fuhr auf der K 4170 von Rauenberg in

Richtung B 39. Als er auf der Höhe des dortigen Pendlerparkplatzes war, fuhr von

diesem ein Skoda-Fahrer auf die Fahrbahn und missachtete die Vorfahrt des

Mercedes-Fahrers. Trotz Vollbremsung und Ausweichbewegung konnte der

Mercedes-Fahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Durch den Unfall wurden die Fahrzeuge erheblich beschädigt, der Gesamtschaden

beläuft sich auf einen fünfstelligen Bereich.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Sinsheim (ots) – Am Montagvormittag, gegen 11.20 Uhr, wurde eine Streife des

Reviers Sinsheim auf einen Jugendlichen aufmerksam, der ohne gültigen

Versicherungsschutz auf einem E-Scooter unterwegs war. Während der Kontrolle

bemerkten die Beamten, dass der 16-jährige zudem unter Einfluss von

Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Es folgte eine

Blutentnahme auf dem Revier, im Anschluss wurde der Jugendliche an seinen Vater

überstellt. Das Polizeirevier Sinsheim hat nun die Ermittlungen wegen des

Verdachts des Drogenbesitzes, Fahrens unter Drogeneinfluss und wegen des

Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz aufgenommen.

A 6, in Höhe Reilingen: Betrunken ohne Führerschein gefahren – anschließend in JVA eingeliefert

Reilingen (ots) – Am Dienstagmorgen, gegen 3 Uhr, fiel einer aufmerksamen

Streife des Verkehrsdienstes Mannheim auf der A 6, in Höhe Reilingen, ein

polnischer Pkw auf. Während der Kontrolle auf einem Parkplatz teilte der

35-jährige Autofahrer mit, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem

stellten die Beamten Alkohol in der Ausatemluft des Fahrzeugführers fest. Bei

dem anschließend durchgeführten Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der

Autofahrer 2,6 Promille hatte. Eine weitere Überprüfung im Fahndungssystem ergab

zudem, dass gegen den Autofahrer eine Geldstrafe wegen Trunkenheit im Verkehr

erlassen wurde. Auf dem Revier wurde dem Autofahrer Blut genommen. Da der

35-jährige nicht in der Lage war, den ausstehenden Geldbetrag zu bezahlen, wurde

er in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Frontalzusammenstoß mit zwei leicht verletzten Personen.

Schwetzingen (ots) – Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein 54-Jähriger

Fahrzeugführer eines PKW, VW in einer Rechtskurve auf der Friedrichsfelder

Landstraße in den Gegenverkehr und stieß hier frontal mit dem PKW, VW der

32-Jährigen Unfallgegnerin zusammen. Beide Fahrzeuge kamen neben der Fahrbahn in

der dortigen Grünfläche zum Stehen. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht

verletzt und wurden durch den Rettungsdienst in nahe gelegene Krankenhäuser

verbracht. Hier wurden sie weiter ärztlich versorgt. Durch den Zusammenstoß

entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt ca. 20.000 Euro. Die

L597 zwischen Schwetzingen, Friedrichsfelder Straße und Parkplatz „Dossenwald“

musste im Zeitraum von 16:22 bis 18:25 Uhr vollgesperrt werden. Beide Fahrzeuge

waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die weiteren

Ermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Mannheim durchgeführt.