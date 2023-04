Entgegen der Einbahn-Regelung durch die Baustelle

Kaiserslautern (ots) – Aufgrund von Hinweisen und Beschwerden hat die Polizei im

Gersweilerweg eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Anwohner hatten zuletzt

vermehrt mitgeteilt, dass sich Verkehrsteilnehmer über die geltenden

Verkehrsregeln hinwegsetzen und entgegengesetzt zur Einbahnstraße die Baustelle

befahren.

Bei einer Überprüfung am vergangenen Samstag stellten die Einsatzkräfte

innerhalb kurzer Zeit tatsächlich verstärkt das beschriebene Fehlverhalten fest.

Innerhalb von zwei Stunden mussten insgesamt 43 Autofahrer kostenpflichtig

verwarnt werden, weil sie die Beschilderung ignorierten und sich nicht an die

Einbahnstraßen-Regelung hielten.

Darüber hinaus erwischten die Polizeibeamten auch noch einen Gurtmuffel, der

nicht angeschnallt war. Auch er wurde kostenpflichtig verwarnt.

Aufgrund des Kontrollergebnisses werden die Kontrollen in den nächsten Tagen

fortgesetzt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Falls

weiterhin festgestellt werden sollte, dass Verkehrsteilnehmer die Beschilderung

missachten, bliebe als Alternative nur die Möglichkeit, die Baumaßnahme mit

Hilfe einer Ampelregelung fortzuführen. Dies hätte jedoch deutliche Auswirkungen

auf den Verkehrsfluss, da insbesondere im Berufsverkehr mit erheblichen

Rückstaus gerechnet werden müsste. Davon wäre auch der Öffentliche

Personennahverkehr (Stadtbusse) betroffen, was wiederum den Fahrzeitenplan

beeinträchtigen würde. |cri

Heftiger Streit hat ein Nachspiel

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines heftigen Streits ist die Polizei in der Nacht

zu Dienstag ins östliche Stadtgebiet ausgerückt. Hier war es zwischen einem Paar

und einer weiteren Frau zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf

auch ein Messer im Spiel war. Auch die Alkoholisierung der Beteiligten dürfte

eine Rolle gespielt haben. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zu den Abläufen machen, konnte der

Sachverhalt bislang nicht vollständig geklärt werden. Nach den derzeitigen

Erkenntnissen hat allerdings eine 42-jährige Frau zuerst ihren Lebensgefährten

mit einem Messer bedroht und dann auch eine 51-jährige Frau, die den Streit

schlichten wollte. Das Messer wurde von den eingesetzten Polizeibeamten

sichergestellt und die die 42-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe mit zur

Dienststelle genommen.

Parallel wird gegen den 33-jährigen Mann wegen des Verdachts einer

Unterschlagung ermittelt. Während des Einsatzes war die Wohnung des Mannes

durchsucht worden. Dabei wurde in seinen Sachen eine EC-Karte einer fremden Frau

gefunden. Der 33-Jährige behauptete, nicht zu wissen, wie die Karte in seine

Wohnung gekommen sei. Sie wurde sichergestellt und weitere Ermittlungen

eingeleitet. |cri

Spiegelglas im Parkhaus gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben sich in einem Parkhaus am Rittersberg an

einem Auto zu schaffen gemacht. Am Montagnachmittag stellte der Halter fest,

dass an seinem Pkw das Glas des Außenspiegels auf der Fahrerseite verschwunden

ist.

Der 73-Jährige hatte den Smart Forfour nach eigenen Angaben am Samstagnachmittag

gegen 15.30 Uhr in dem Parkhaus abgestellt und danach nicht mehr benutzt. Den

Diebstahl des Spiegelglases stellte er am Montag gegen 15 Uhr fest.

Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die verdächtige

Personen im Parkhaus oder speziell im Umfeld des grauen Smart gesehen haben,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der

Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

Erfundene Räubergeschichte über Notruf gemeldet?

Kaiserslautern (ots) – Eine „Räuberpistole“ hat sich ein Pärchen am

Montagnachmittag ausgedacht – vermutlich mit der Absicht, einen Betrug zu

begehen. Gegen das Duo wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat sowie

Missbrauchs von Notrufen strafrechtlich ermittelt.

Gegen 14.15 Uhr war der Notruf der 28-jährigen Frau bei der Polizei eingegangen.

Sie meldete, dass ihr am Schillerplatz die Handtasche entrissen wurde. Auch eine

Beschreibung des angeblichen Täters gab sie durch.

Zunächst wurde eine Fahndung eingeleitet. Allerdings entpuppte sich die

Geschichte dann doch etwas anders.

Vor Ort berichtete der Betreiber eines Kiosks, dass die 28-Jährige zuvor bei ihm

Zigaretten im Wert von 155 Euro kaufen wollte. Nachdem sie die Schachteln schon

eingesteckt hatte, gab die Frau an, kein Geld dabei zu haben.

Ein 41-jähriger Mann, der ebenfalls in den Kiosk kam, bot an, sozusagen als

„Pfand“ vor Ort zu bleiben, bis die Frau mit dem Geld zurückkehrt. Der

Kioskbetreiber ging auf das Angebot ein. Nachdem die 28-Jährige den Kiosk

verlassen hatte, setzte sie den Notruf ab.

Den Polizeibeamten kam die Geschichte merkwürdig vor. Sie wollten die Frau zur

nächsten Dienststelle bringen. Bevor sie sich in den Streifenwagen setzte, wurde

sie nach gefährlichen Gegenständen durchsucht. Dabei kamen insgesamt sieben

große Zigarettenpackungen zum Vorschein.

Zu dem Vorwurf, den angeblichen Raub nur erfunden zu haben, äußerten sich die

28-Jährige und ihr männlicher Begleiter nicht. Die weiteren Ermittlungen laufen.

|cri

Erneut Vandalismus beim Schulzentrum

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Im Zeitraum von Samstagmorgen bis

Montagmorgen kam es im Schulzentrum im Mühlackerweg erneut zu Vandalismus.

Unbekannte Täter haben bei der Realschule plus und bei der IGS wieder

Toilettentüren eingetreten und die Räumlichkeiten verwüstet. In den

Toilettenanlagen wurden teilweise Seifenspender zerstört und Deckenplatten

beschädigt. Auf dem Schulhof wurden zudem Mülltonnen umgeworfen und deren Inhalt

wurde verteilt. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit den Taten in

Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

PIN-Fehler führt zu Strafanzeige

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er sich irrtümlich im Recht

fühlte, hat sich ein Mann aus dem Landkreis eine Strafanzeige eingehandelt. Er

war vor einigen Tagen an einer Tankstelle in Otterbach unangenehm aufgefallen

und war weggefahren, ohne zu bezahlen.

Zwar war der Mann nach dem Tanken zum Bezahlen in den Verkaufsraum gekommen, bei

der Eingabe seiner PIN hatte er aber offensichtlich einen Fehler gemacht. Das

Gerät zeigte die fehlgeschlagene Abbuchung an. Als der Kassierer den Mann auf

den Fehler aufmerksam machen wollte und ihm den Kassenbeleg zeigte, beharrte der

Kunde darauf, dass seine Geheimzahl richtig sei – sprach’s, schnappte sich den

Beleg und verließ die Tankstelle.

Anhand des Autokennzeichens konnte der Verantwortliche nun ermittelt werden. Auf

den 66-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

Lkw-Fahrer kann sich Alkohol-Pegel nicht erklären

Kaiserslautern (ots) – Einen Lkw-Fahrer hat die Polizei am Montagvormittag aus

dem Verkehr gezogen. Der 45-Jährige war gegen 11 Uhr bei der Einfahrtkontrolle

zu einem Firmengelände in der Ludwigshafener Straße aufgefallen, weil er eine

Alkoholfahne hatte.

Die verständigte Polizeistreife bat den Mann zum Atemtest – Ergebnis: 1,07

Promille. Der 47-Jährige wurde deshalb mit zur nächsten Dienststelle genommen.

Er gab an, dass er sich diesen Wert nicht erklären könne. Zwar habe er am

Vorabend vier Bier getrunken, das sei jedoch bereits zwölf Stunden her.

Dem Mann wurde deshalb mit etwas zeitlichem Abstand ein weiterer Atemtest

angeboten. Dieser fiel allerdings mit einem Wert von 1,22 Promille sogar noch

höher aus als der erste.

Der 47-Jährige musste sich deshalb eine Blutprobe entnehmen lassen. Sein

Führerschein und die Fahrerkarte wurden sichergestellt. Auf den Mann kommt eine

Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. |cri

Während der Arbeit bestohlen

Kaiserslautern (ots) – Während er mit Renovierungsarbeiten an einer Kirche

beschäftigt war, ist einem Mann am Montag in der Spittelstraße der Rucksack

gestohlen worden. Der 49-Jährige hatte seine Tasche am Baugerüst abgelegt und

erst in der Mittagszeit festgestellt, dass sie nicht mehr da war. Es handelte

sich um einen schwarzen Rucksack einer Sportartikelfirma; darin befanden sich

das Essen des Mannes sowie ein Handy der Marke Samsung.

Zeugen, die gesehen haben, wer den Rucksack an sich genommen hat, werden

gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in

Verbindung zu setzen. |cri

Gangschaltung streikt – Auffahrunfall

Kaiserslautern (ots) – Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Montagmorgen

in der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall geführt. Die 17-jährige Fahrerin

eines Leichtkraftrades zog sich dabei Verletzungen zu.

Die Jugendliche war gegen halb 8 mit ihrem Motorroller im Berufsverkehr

stadteinwärts unterwegs und fuhr hinter einem Opel Astra her. In Höhe der

Einmündung zur Europaallee kam der Verkehr ins Stocken, weshalb der 37-jährige

Pkw-Fahrer seine Geschwindigkeit reduzierte. Die nachfolgende 17-Jährige krachte

ihm in diesem Moment frontal aufs Heck. Dadurch stürzte das Mädchen zu Boden und

zog sich leichte Verletzungen zu. Sie wurde vorsorglich ins Krankenhaus

gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Gegenüber der Polizei gab die Jugendliche an, dass sie die Situation zwar

erkannt habe, jedoch an ihrem Leichtkraftrad die Gangschaltung in diesem Moment

„streikte“. Ob ein technischer Defekt vorlag, ist noch nicht geklärt. |cri

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung durch Schmierfinken

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht die Schmierfinken, die in den

vergangenen Tagen auf einem Firmengelände in der Barbarossastraße ihr Unwesen

getrieben haben. Gegen die Unbekannten wird sowohl wegen Sachbeschädigung als

auch wegen Hausfriedensbruchs ermittelt.

Firmenverantwortliche stellten nach den Osterfeiertagen fest, dass unbekannte

Täter den Zaun, der das Betriebsgelände umgibt, aufgeschnitten und sich so

unbefugt Zutritt zum Areal verschafft haben. Auf dem Gelände besprühten sie

mehrere Wände, Fenster und Satellitenschüsseln mit teilweise großflächigen

Graffiti und hinterließen ihre sogenannten Tags sowie beleidigende Schriftzüge.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist nach Angaben der betroffenen Firma

noch nicht abschätzbar.

Zeugen, denen über das verlängerte Osterwochenende verdächtige Personen

aufgefallen sind, oder die ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1

in der Gaustraße zu melden. |cri

Feuer auf Balkon eines Hochhauses

Kaiserslautern (ots) – In der Malzstraße hat es in der Nacht zum Dienstag in

einem Hochhaus gebrannt. Kurz nach 1:30 Uhr brach das Feuer auf einem Balkon im

zehnten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses aus. In dem Haus sind 131 Personen

gemeldet. Durch das Feuer bildete sich starker Rauch. Beim Versuch die Flammen

zu löschen, erlitt ein Hausbewohner eine Rauchgasvergiftung. Der Rettungsdienst

kümmerte sich um den 39-jährigen Mann und brachte ihn ins Krankenhaus. Die

Feuerwehr löschte. Durch die Hitzeentwicklung, Rauch und Löschwasser entstand am

Gebäude Schaden. Die Schadenshöhe ist aktuell nicht beziffert. Die Flammen

griffen nicht auf die Wohnräume über, so dass evakuierte Hausbewohner nach den

Löscharbeiten zurück in ihre Wohnungen konnten. Die Ermittlungen zur

Brandursache dauern an. |erf

Ladendiebin fällt mehrmals auf

Kaiserslautern (ots) – Eine Ladendiebin ist am Montag in verschiedenen

Supermärkten aufgefallen. Und nicht nur aus diesem Grund wird gegen die

34-Jährige jetzt strafrechtlich ermittelt.

Schon gleich am Morgen noch vor 8 Uhr wurde die Frau in einem Supermarkt am

Stiftsplatz dabei erwischt, dass sie sich in den Verkaufsräumen bei Obst und

Süßigkeiten illegal bediente. Mitarbeiter beobachteten, wie die 34-Jährige

Trauben und Schokolade vor Ort aß.

Als das Personal die Frau darauf ansprach, stellte sich heraus, dass sie nicht

vorhatte, die Sachen zu kaufen, beziehungsweise zu bezahlen, denn außer 30 Cent

hatte die 34-Jährige kein Geld bei sich.

Weil sie auch keine Ausweispapiere dabei hatte, wurde die Polizei hinzugezogen.

Die Beamten nahmen die Frau mit zur Dienststelle, wo sie über ihren

Fingerabdruck identifiziert werden konnte. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen durfte die 34-Jährige wieder gehen.

Allerdings wiederholte sich die Szenerie am Nachmittag – diesmal allerdings in

einem Supermarkt in der Augustastraße. Auch hier berichteten Mitarbeiter, dass

die Frau Nahrungsmittel aus der Auslage genommen und im Markt verzehrt hatte.

Die „Reste“ legte sie in anderen Auslagen wieder ab.

Als sie den Kassenbereich passierte, ohne etwas zu bezahlen, wurde die

34-Jährige angesprochen und aufgehalten. Auch diesmal führte sie keinerlei

Bargeld mit sich. Sie verweigerte auch jegliche Angaben zu ihrer Person oder zur

Sache.

Wieder wurde sie von der Streife mitgenommen. Diesmal stellten die Beamten bei

ihr noch eine Jacke der örtlichen Verkehrsbetriebe fest. Darauf angesprochen,

räumte die 34-Jährige ein, das Kleidungsstück ebenfalls gestohlen zu haben.

Weitere Angaben, wann und wo, machte sie aber nicht. Die Jacke wurde

sichergestellt und das bereits eingeleitete Ermittlungsverfahren um die neuen

Informationen ergänzt.

Zufallsfund am Rande: Während des Einsatzes in der Augustastraße wurde die

Streife auf ein iPhone aufmerksam, das am Treppenabgang des Parkplatzes zur

Barbarossastraße hin im Gebüsch lag. In der Hülle des Smartphones befand sich

ein Geldschein. Es ist also davon auszugehen, dass das Telefon verloren wurde.

Wem es gehört, ist unklar. Das Handy wird ans Fundbüro abgegeben und kann dort

vom rechtmäßigen Eigentümer – bei entsprechendem Nachweis – abgeholt werden.

|cri

Palettenwagen gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Einen etwas ungewöhnlichen Diebstahl meldete am

Montagmittag eine Mitarbeiterin eines Geschäftes in der Fackelstraße. Die Frau

war gegen 13:15 Uhr dabei, einen Außenständer vor dem Laden neu zu befüllen, als

ein Mann mit einem Palettenwagen an ihr vorbeilief. Der Gitterwagen gehörte zu

dem Shop und war mit Müllsäcken beladen. Der Unbekannte reagierte nicht auf ihre

Ansprache. Im Rahmen der Nahbereichsabsuche trafen die Beamten auf einen

amtsbekannten 41-Jährigen, der auf die Beschreibung der Verkäuferin passte.

Während er kontrolliert wurde, gab er zu, den Rollbehälter gestohlen zu haben.

Der 41-jährige Mann war in seinem Verhalten sehr sprunghaft, aggressiv und

versuchte, sich selbst zu schlagen. Er befand sich offensichtlich in einem

psychischen Ausnahmezustand und wurde deshalb in eine Fachklinik gebracht. Gegen

ihn wird nun wegen Diebstahls ermittelt. Der Palettenwagen konnte nicht mehr

aufgefunden werden. |elz

Vorsicht vor dubiosen Finanzgeschäften

Verbandsgemeinde Weilerbach (ots) – Rund 14.500 US Dollar, umgerechnet etwa

13.200 Euro, überwies eine 60-Jährige an Betrüger. Die Frau war auf einen

Anlagebetrug hereingefallen. Im Internet war sie auf eine vermeintlich lukrative

Kapitalanlage aufmerksam geworden. Sie nahm Kontakt mit dem Unternehmen auf.

Angebliche Finanzberater veranlassten die 60-Jährige dazu, Geld auf ein

ausländisches Konto zu überweisen. Das vermeintliche Wachstum ihres Vermögens

konnte die Frau dann über den persönlichen Account einer Internetseite

mitverfolgen. Was die 60-Jährige nicht wusste: Die Internetseite dürfte von den

Betrügern manipuliert und die erzielten Gewinne gefälscht worden sein. Für die

Auszahlung ihres Vermögens forderten die Betrüger Gebühren. Zwischenzeitlich

kamen der 60-Jährigen Zweifel. Der Betrug flog auf. Die Polizei nahm die

Ermittlungen auf. |erf

Schlägerei in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots) – Eine Zeugin alarmierte am Montagnachmittag die Polizei,

weil sich in der Zollamtstraße mehrere Personen auf dem Parkplatz eines

Supermarktes prügelten. Als die Einsatzkräfte der Polizei gegen 16 Uhr

eintrafen, war nur noch die Zeugin vor Ort. Diese berichtete, dass sie zwei

Männer gesehen habe, die auf einen weiteren Mann einschlugen. Der einzelne Mann

sei dann in Richtung Bahnhof geflüchtet. Wohin die zwei anderen Männer sich

entfernt hatten, konnte die Frau nicht sagen. Auch bei einer Absuche des

Nahbereichs durch die Beamten, konnten weder der Geschädigte noch die

mutmaßlichen Täter angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die

den Vorfall beobachtet haben oder denen die Männer bekannt sind, werden gebeten,

unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 Kontakt

aufzunehmen. |elz

Achtung, „Rental Scammer“! 18-Jährige Opfer eines Mietbetrugs

Kaiserslautern (ots) – Eine 18-Jährige ist Opfer eines „Immobilienbetrugs“

geworden. Über eine Anzeigenplattform im Internet stieß die Frau auf eine

Annonce für eine Wohnung in Kaiserslautern. Sie nahm Kontakt mit dem

vermeintlichen Vermieter auf, der sich angeblich in Schweden aufhielt. Die

Wohnung habe er als Kapitalanlage gekauft. Gegen eine Kaution und die

Vorauszahlung einer Monatsmiete sagte der Unbekannte zu, sämtliche Formalitäten

über einen Vertriebspartner abzuwickeln und den Wohnungsschlüssel zu

hinterlegen. Um sich das Vertrauen der 18-Jährigen zu erschleichen, übermittelte

der Mann die Kopie eines schwedischen Passes. Die Frau ließ sich auf den Handel

ein, ohne die Wohnung vorher besichtigt zu haben. Sie überwies mehr als 1.600

Euro auf ein ausländisches Bankkonto. Schließlich kamen ihr Zweifel und die

18-Jährige recherchierte im Internet. Dort stieß sie auf den Hinweis, dass es

sich bei dem angeblichen Vermieter um einen „Rental Scammer“ (engl.

Mietbetrüger) handelt. Die Frau forderte ihr Geld zurück – vergebens: Der

Unbekannte war nicht mehr zu erreichen. Jetzt ermittelt die Polizei. |erf

Zu viele „Grummbeere“ und zu wenig Bremskraft…. (FOTO)

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Montagnachmittag gingen den Spezialisten der

Schwerverkehrsüberwachung gleich zwei „dicke“ Fisch ins Netz. Zunächst wurde der

Autobahnpolizei ein „schiefhängender“ Sattelzug gemeldet. Bei der anschließenden

Kontrolle durch die Beamten der Schwerverkehrsüberwachung war der Grund dafür

schnell gefunden. 25 Tonnen „Grummbeere“ hatte sich während der Fahrt auf dem

Sattelauflieger selbständig gemacht und sorgten für das Ungleichgewicht. Da der

Fahrer vor Ort mit eigenen Mitteln die korrekte Ladungssicherung nicht

herstellen konnte, musste ihm die Weiterfahrt untersagt werden. Bei einer

anschließenden Kontrolle eines weiteren Sattelzuges, wurden an diesem

gravierende technische Mängel am Sattelauflieger festgestellt. U.a. war die

Bremskraftregulierung ausgefallen, Teile der Druckluftanlage total verrostet

etc., so dass es hier jederzeit zu einem Totalausfall der Bremsanlage hätte

kommen können. Auch hier musste die Weiterfahrt vor Ort bis zur Reparatur

untersagt werden. Auf die beiden Fahrer, sowie insbesondere auf die

Halterfirmen, kommen nicht unerhebliche Bußgeldverfahren zu.

Einbruch in Container

Landstuhl (ots) – Einbrecher erbeuten in einem zweistelligen Tonnenbereich

Kupferkabel und mehrere Baustromverteiler mit einem Gesamtwert von ca. 125000

Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 13.04.2023 bis zum 17.04.2023 auf

dem Gelände eines Unternehmens in der Torfstraße. Aufgrund der Menge muss davon

ausgegangen werden, dass das Diebesgut mit einem Lkw oder durch mehrere Fahrten

abtransportiert wurde.|pilan-gräber

Hinweise zur Tat nimmt die zuständige Polizeiinspektion Landstuhl unter der

Telefonnummer 06371 8051850 entgegen.

Folgenschwerer Fahrstreifenwechsel…2 Leichtverletzte…Hoher Sachschaden

BAB 6; Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am frühen Montagabend, kam es auf der BAB 6

in Richtung Saarbrücken zu einem schweren Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten

und ca. 100000 Euro Sachschaden. Ein 38-jähriger VW-Fahrer übersah beim

Fahrstreifenwechsel einen neben ihm fahrenden PKW. Es kam zum seitlichen Kontakt

der beiden Fahrzeuge. Der 24-jährige BMW-Fahrer hatte keinerlei Chance, seinen

in voller Fahrt befindlichen PKW abzufangen und schleuderte mehrfach in die

Schutzplanken. Ebenso chancenlos war der Unfallverursacher, dessen PKW sich

ebenfalls mehrfach drehte und in die seitlichen Schutzplanken einschlug. Beide

Fahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das WPK Kaiserslautern

transportiert. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu einem

Rückstau.