Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.04.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Telefon-Betrüger „Falsche Polizeibeamte“

Haßloch (ots) – In gleich mehreren Fällen gaben sich Betrüger am Dienstag, 18.04.2023, zwischen ca. 14:00 Uhr und 15:45 Uhr in Haßloch am Telefon als falsche Polizeibeamte aus. „In der Nähe habe ein Einbruch stattgefunden. Es gebe Hinweise, dass weitere Taten bevorstünden. Nun wolle man Bargeld, Schmuck und andere Wertsachen bei den Leuten abholen und sicher verwahren“, so die angeblichen Kriminalbeamten. Zum Glück erkannten die geschädigten Senioren und Seniorinnen die Betrugsmasche und beendeten die Gespräche rechtzeitig, so dass es in keinem der gemeldeten Fällen zu einem finanziellen Schaden kam.

Hinweis der Polizei: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Gehen Sie niemals auf solche Telefonate/Forderungen ein!

