Bad Dürkheim: Bioblitz 2023 am 09. Mai am Pfalzmuseum

Bad Dürkheim – Am Dienstag, 09. Mai 2023, von 16.00–18.00 Uhr geben die Botanikerin Dr. Julia Kruse und die Zoologin Dr. Katharina Schneeberg einen Einblick in die Erfassung von Pflanzen, Pilzen und Tieren mit Hilfe der App ObsIdentify im Museumsgarten.

Hintergrund ist der deutschlandweite „Bioblitz 2023“, der Landkreise oder kreisfreien Städte! Das Pfalzmuseum für Naturkunde – POLLICHIA-Museum ruft zusammen mit der Naturbeobachtungsplattform Observation.org zur Teilnahme an diesem Wettbewerb der Artenvielfalt im Landkreis Bad Dürkheim auf (www.pfalzmuseum-online.de/bioblitz-2023). Durch die Nutzung der App ObsIdentify, die über eine automatische Bestimmungsfunktion verfügt, kann man auch ohne Artenkenntnisse mitmachen. Im Garten des Pfalzmuseums erklären die Wissenschaftlerinnen, wie man die App bedient, wie die automatische Bestimmung am besten genutzt werden kann und was es eventuell zu beachten gibt.

Die Veranstaltung ist auch für Familien geeignet. Voraussetzung ist die vorherige Installation der App auf dem Smartphone: observation.org/apps/obsidentify

Anmeldung erforderlich: 06322/9413-21 (täglich, außer montags). Die Kosten betragen 5 € pro Person.