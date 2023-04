Mainz

Anliegerstraße widerrechtlich befahren – Radfahrer schwer verletzt

Mainz (ots) – Schwere Verletzungen erlitt ein 51-jähriger Radfahrer am

Montagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hattenbergstraße.

Der Radfahrer war aus Mainz-Mombach in Richtung Mainzer Neustadt unterwegs. Im

Bereich Hattenbergstraße, in Höhe der Haltestelle „Zwerchallee“ wird der Radweg

über eine Anliegerstraße geführt. Ein 29-jähriger Autofahrer biegt aus Richtung

Zwerchallee in diese Anliegerstraße ein, offensichtlich um eine Ampel in

Richtung Mombach zu umfahren. Dabei kommt es zum Unfall.

Der Radfahrer war nach dem Unfall nicht ansprechbar und erlitt mehrere Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Beim Unfall zerbrach der Helm des Radfahrers.

Gegen den Autofahrer wird ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung in Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall eingeleitet.

Kreis Mainz-Bingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots) – 17.04., Rupertusstraße, 19:49 Uhr – Parallel fuhren Kollegen in Richtung Mariahilfstraße, wo auch ihnen ein PKW-Fahrer auffiel. Eine Kontrolle konnte erst nach Einschalten der polizeilichen Anhaltesignale erfolgen. Der Fahrzeugführer wirkte nervös und zeigte deutliche Anzeichen eines Betäubungsmitteleinflusses.

Auf Nachfrage gab er an, am Vortag viel Alkohol konsumiert zu haben. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest fiel negativ aus, ein Drogentest jedoch schlug an. Auch er wurde mit zur Dienststelle zwecks Entnahme einer Blutprobe genommen. Das Fahrzeug wurde verkehrssicher abgestellt.

Die Fahrzeugschlüssel nahm die Mutter des Betroffenen entgegen.

Trunkenheit im Verkehr

Bingen (ots) – 17.04., Saarlandstraße, 19:40 Uhr – Bei einer allgemeinen Streifenfahrt wurden die Beamten auf einen Mazda-Fahrer aufmerksam und entschlossen sich zur Kontrolle. Gleich zu Beginn nahmen sie aus dem geöffneten Fahrerfenster leichten Alkoholgeruch wahr; mehrere geleerte Alkoholflaschen (Wodka, Wein) lagen im Fahrzeug.

Der Fahrer selbst gab an, keinen Alkohol zu sich genommen zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,07 Promille. Er wurde als Beschuldigter belehrt, ihm wurde eine Weiterfahrt untersagt und er wurde auf die Dienststelle zwecks Blutprobe gebracht.

Sein Führerschein wurde sichergestellt, da gab der Mann die Tat endlich auch zu. Im Anschluss wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit Flucht – Zeugen gesucht!

Grolsheim (ots) – 17.04., Dammstraße, 14:00 Uhr – Zum genannten Zeitpunkt zeigte ein Mann eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil an. Er hatte seinen blauen Opel Astra mit KH-Kennung nachts gegen 04:30 Uhr am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Als er nachmittags zu seinem PKW zurückkehrte, entdeckte er an der hinteren linken Tür sowie dem Kotflügel mehrere Kratzer und Dellen. Täterhinweise liegen bisher leider keine vor.

Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots) – 17.04., L417, 16:35 Uhr – Die Beamten fuhren Streife auf der L417 in Richtung Sponsheim, als ihnen der Fahrer eines E-Scooters ins Auge fiel, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen fuhr. Eine anschließende Verkehrskontrolle ergab, dass der Versicherungsschutz zum März dieses Jahres abgelaufen war.

Der Fahrer gab nach einer Beschuldigtenbelehrung an, nicht gewusst zu haben, eine neue Versicherung abschließen zu müssen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.