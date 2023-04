„Helfende Hände“

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(lo) In der Nacht von Montag auf Dienstag (18.April 2023) war ein Mann in der Taunusstraße Ecke Elbestraße mit einer ihm unbekannten Frau in Streit geraten. Während Passanten dem Mann zu Hilfe kamen, stahl einer der Schlichter sein Mobiltelefon. Es kam zur Festnahme.

Gegen 00.15 ging ein 62-jähriger Österreicher die Taunusstraße entlang und bemerkte an der Kreuzung zur Elbestraße eine Frau, die ihm laut gestikulierend folgte. Dort angekommen, griff sie ihn unvermittelt körperlich an, sodass mehrere Passanten schlichtend eingreifen mussten. Im Zuge der Auseinandersetzung griff ein Schlichter unbemerkt in die Jackentasche des 62-jährigen Mannes, entwendete dessen Mobiltelefon und flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Österreicher wurde in der Folge von einem weiteren Passanten auf das Fehlen seines Handys aufmerksam gemacht. Nachdem er seinen Verlust realisierte, machte er eine vorbeifahrende Polizeistreife auf sich aufmerksam und informierte sie über den Diebstahl. Aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung leiteten die Beamten unverzüglich eine Fahndung ein und konnten in der Nähe einen 39-jährigen Mann ausfindig machen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte das Diebesgut aufgefunden werden.

Der 39-jährige Frankfurter muss sich nun wegen des Verdachts des Taschendiebstahls verantworten.

Jugendliche festgenommen

Frankfurt-Ostend (ots)-(dr) Vier Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren hielten sich am gestrigen Abend (17.04.2023) im Bereich des Hafenparks auf, als drei 12- bis 15-Jährige auf sie zugingen und bedrohlich ansprachen. Das Trio setzte ihnen nach, als sie sich zum Ostbahnhof begaben und eine

U-Bahn bestiegen.

Die drei Verfolger versuchten schließlich ihnen in der Bahn eine Umhängetasche wegzunehmen. Sie hielten dafür den Eigentümer der Tasche fest, der sie allerdings nicht losließ. Die jungen Täter gelangten jedoch an dessen Bluetooth-Kopfhörer, mit denen sie sich davonmachten.

Die Begleiter des beraubten Jugendlichen hatten sich zwischenzeitlich in einen anderen U-Bahnwagen begeben, wurden jedoch erneut von den drei Tätern aufgesucht, die nun von ihnen Bargeld erpressten. Einer der Geschädigten erhielt dabei noch einen Schlag ins Gesicht. Anschließend ergriff das räuberische Trio die Flucht.

Im Rahmen der Fahndung gelang es einer alarmierten Polizeistreife, die drei Tatverdächtigen festzunehmen. Die mutmaßlich geraubten Kopfhörer wurden bei ihnen aufgefunden und sichergestellt. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Dieb nach kurzer Fahndung festgenommen

Frankfurt am Main (ots) – Nur zwei Stunden nachdem einem Reisenden am Montagmorgen im Frankfurter Hauptbahnhof der Rucksack gestohlen wurde, konnten Beamte der Bundespolizei den Dieb festnehmen.

Wie der Reisende angab, wäre ihm im abfahrbereiten ICE 699 am Gleis 8 im Frankfurter Hauptbahnhof der Rucksack, in dem sich neben einem Smartphone, Kreditkarten und persönliche Unterlagen befanden, gestohlen worden. Bei der Durchsicht von vorliegenden Videoaufzeichnungen konnte der Täter erkannt werden, wie er den Zug mit dem gestohlenen Rucksack verließ.

Eine Streife der Bundespolizei konnte den Mann letztlich wieder erkennen und festnehmen. Nach Feststellung der Personalien und Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Diebstahls blieb er im Gewahrsam, um ihn heute dem Haftrichter vorzuführen. Zum Verbleib des Rucksackes wollte sich der Mann nicht äußern.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(th) Gestern Abend 17.04.2023 meldete ein aufmerksamer Zeuge einen versuchten Fahrraddiebstahl. Eine Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen. Gegen 22.30 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie eine Frau im Bereich des Deutschherrnufers mit einem Schraubenzieher das Schloss eines abgestellten Fahrrads öffnete und dies an sich nahm.

Als der Zeuge die Frau darauf ansprach, ließ sie von dem Fahrrad ab, und entfernte sich in Richtung der Deutschherrnbrücke. Mit Hilfe eines durch den Zeugen gefertigten und an die Polizei übermittelten Fotos der Tatverdächtigen konnte diese im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen erkannt und festgenommen werden.

Die 30-jährige polizeibekannte Frau hatte das entwendete Fahrradschloss zwar nicht mehr bei sich, jedoch wurden bei ihr ca. 22 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Die Beschuldigte wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

